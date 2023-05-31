От криминального района и свалки до Инновационного центра МГУ. Фото до/после⁠⁠

Почти 10 лет назад в районе Раменки находился так называемый "Шанхай" - тысячи гаражей с нелегальными СТО, кафе, магазинами, мини-отелями, саунами и другими сомнительными заведениями.

Неудивительно, что это место стало одним из самых криминальных в Москве.