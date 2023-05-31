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От криминального района и свалки до Инновационного центра МГУ. Фото до/после⁠⁠

От криминального района и свалки до Инновационного центра МГУ. Фото до/после⁠⁠

Автор:
31 мая 2023 14:17
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: г. Москва   до и после   криминал   мгу   свалка   
1098
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Почти 10 лет назад в районе Раменки находился так называемый "Шанхай" - тысячи гаражей с нелегальными СТО, кафе, магазинами, мини-отелями, саунами и другими сомнительными заведениями.

Неудивительно, что это место стало одним из самых криминальных в Москве.

Некоторые даже жили в гаражах, как в квартирах.

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Кроме того, там отстаивали, разбирали, перекрашивали ворованные автомобили.

Благо в 2015 году "Шанхаю" пришел конец - нелегальные постройки начали сносить.

Однако появилась другая проблема - территория превратилась в нелегальную свалку. Не самое приятное зрелище, учитывая расположение - совсем рядом с главным зданием МГУ.

Вскоре свалку расчистили под площадку для строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" или "Научной долины МГУ".

Всего в центре появится 9 кластеров - от сферы биомедицины до космонавтики.

Недавно был открыт флагман ИНТЦ - кластер "Ломоносов". В настоящее время там занимаются благоустройством территории. Часть работ уже завершена.


Выглядит гораздо лучше, чем "Шанхай" или свалка, да?)

Обещают в ближайшее время наладить пешеходные связи, которые соединят "Ломоносов" с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро: "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Для велосипедистов сделают велопарковки и точки проката. Обустроят парковку для авто и остановки общественного транспорта.


Полностью завершить работы по благоустройству кластера "Ломоносов" планируют в августе 2023 года. Параллельно строятся другие кластеры - "Образовательный" и "Междисциплинарный".

Источник:

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Метки: г. Москва   до и после   криминал   мгу   свалка   
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9  комментариев
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5k
satra 2 часа назад
На фото где-то треть от того, что там сейчас строится.
Плюс парк 50-летия Октября весь такой облагороженный. Но это сейчас почти все парки и речные поймы в Москве такие.

И да, стало на два порядка лучше и чище, чем было.
Правда улица Светланова стала более востребованной и Раменский бульвар продлили до Вернадки. Шумнее и оживленнее.
Плюс пару элитных человейников ближе к Удальцова строят.
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2k
fkamash 17 минут назад
Да что они себе позволяют! Где защита прав жителей Шанхая!?
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101
Человек Разумный Полчаса назад
Опять кровавый режим все убрал и благоустроил, сколько можно терпеть :D
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14k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Участок не трогали, потому что все знают, что за подземный комплекс там.
Видимо, наконец договорились с ФСБ и ФСО.
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182
Иванов Мистер Фикс 17 минут назад
Откройте Циан в этом районе)
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3k
poбт Час назад
клятый Собянин понаехал
и всю красоту испортил (с)
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182
Иванов poбт 20 минут назад
Как хорошо что от них ничего не зависит)
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13k
MilfFucker Час назад
А эпизод из фильма "Бумер" не там ли часом снимали?
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Больше подобных новостей! Желательно из других частей России!
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Алексей
Тут написано обо мне
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