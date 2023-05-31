От криминального района и свалки до Инновационного центра МГУ. Фото до/после⁠⁠

Почти 10 лет назад в районе Раменки находился так называемый "Шанхай" - тысячи гаражей с нелегальными СТО, кафе, магазинами, мини-отелями, саунами и другими сомнительными заведениями.
Неудивительно, что это место стало одним из самых криминальных в Москве.
Некоторые даже жили в гаражах, как в квартирах.
Кроме того, там отстаивали, разбирали, перекрашивали ворованные автомобили.
Благо в 2015 году "Шанхаю" пришел конец - нелегальные постройки начали сносить.
Однако появилась другая проблема - территория превратилась в нелегальную свалку. Не самое приятное зрелище, учитывая расположение - совсем рядом с главным зданием МГУ.
Вскоре свалку расчистили под площадку для строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" или "Научной долины МГУ".
Всего в центре появится 9 кластеров - от сферы биомедицины до космонавтики.
Недавно был открыт флагман ИНТЦ - кластер "Ломоносов". В настоящее время там занимаются благоустройством территории. Часть работ уже завершена.
Выглядит гораздо лучше, чем "Шанхай" или свалка, да?)
Обещают в ближайшее время наладить пешеходные связи, которые соединят "Ломоносов" с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро: "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Для велосипедистов сделают велопарковки и точки проката. Обустроят парковку для авто и остановки общественного транспорта.
Полностью завершить работы по благоустройству кластера "Ломоносов" планируют в августе 2023 года. Параллельно строятся другие кластеры - "Образовательный" и "Междисциплинарный".
Источник:
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Плюс парк 50-летия Октября весь такой облагороженный. Но это сейчас почти все парки и речные поймы в Москве такие.
И да, стало на два порядка лучше и чище, чем было.
Правда улица Светланова стала более востребованной и Раменский бульвар продлили до Вернадки. Шумнее и оживленнее.
Плюс пару элитных человейников ближе к Удальцова строят.
Видимо, наконец договорились с ФСБ и ФСО.