Тако, аутизм и поцелуи: 10 фактов о Дэнни Трехо

Есть еще один большой проект, в который он включился во время пандемии, — это защита работников-мексиканцев на фермах США. Почти все эти люди не умеют говорить по-английски и с трудом читают, а значит, не знают, как себя защитить от болезни и какие у них есть права. Проект называется #AyudaEnEspanol, что переводится как «помощь на испанском языке». Кампания направлена на то, чтобы держать испаноязычное сообщество в курсе событий COVID-19. Помощь включает в себя раздачу средств индивидуальной защиты для людей, которые живут и работают в очень тесных помещениях. Трехо активно жертвует средства и ведет разъяснительную работу.





Дэнни Трехо однажды спас ребенка

Это было в августе 2019 года. На перекрестке Хаббард-стрит и Джекман-Авеню в Лос-Анджелесе столкнулись две машины, и одна из них перевернулась. В этом автомобиле ехала пожилая женщина с внуком-аутистом. Трехо вместе с женщиной, которая также была свидетельницей аварии, забрался внутрь разбитого салона, успокоил ребенка и вытащил его наружу.

«Он был в панике. Я сказал — окей, парень, давай использовать наши сверхспособности. Поэтому он закричал “суперсилы”, и мы начали кричать “суперсилы, мускулы!”. Все это время я удерживал его взгляд, пока мальчик не успокоился. Ей-богу, единственное, что спасло его от смерти, это детское кресло», — рассказывал Трехо.

Пока он возился с ребенком, приехали спасатели и смогли вытащить из машины бабушку. Все это время мальчик был с Трехо и был относительно спокоен. Это вряд ли смог бы сделать кто-то, кто ничего не знает об аутизме. Трехо — знал, поскольку в круг его благотворительной деятельности входит и работа с аутистами.

«Моя мама однажды сказала мне, что у занятого человека есть время сделать все. Все хорошее, что когда-либо случалось со мной, было прямым результатом помощи кому-то другому. Именно так Господь велел нам жить».

Дэнни Трехо не хотел сниматься в «Отчаянных домохозяйках»

Дэнни не видел в глаза ни одного эпизода — но его агент выбила для него небольшую роль и очень этому радовалась. Популярнейшее шоу Америки, в конце концов! Трехо радости не разделял: где он, и где «Отчаянные домохозяйки». Даже хорошие деньги не могли его соблазнить, но в результате Дэнни решил послушаться агента.

Как потом оказалось, он просто не представлял себе ситуации и даже отдаленно не понимал, насколько разные люди смотрят сериал.

«Я тусуюсь в одном месте в Сильмаре, туда приходит много старых друзей, бывших заключенных и бывших наркоманов, — рассказывал Трехо. — Они всегда дразнят меня кинозвездой и спрашивают, что еще я успел сегодня сыграть. И вот я прихожу, их там уже шестеро, все такие в татухах, в черных майках. Стали спрашивать, какая у меня сегодня работа, я говорю Отчаянные домо… — Оооо, это же мое любимое шоу, обожаю это шоу, в каком ты эпизоде?».