Тако, аутизм и поцелуи: 10 фактов о Дэнни Трехо

В его послужном списке почти 400 фильмов и 11 лет тюрьмы. На подбородке у него шрам от удара автомобильным домкратом. Он хотел принести кофе Де Ниро, но тот отказался, потому что был слишком восхищен. За него молятся сотни людей.
Когда Дэнни Трехо играет страшных бандитов — он не играет
Дэнни Трехо родился в 1944 году Лос-Анджелесе — в очень бедной семье и не в лучшем районе. Вариантов развития событий для нищего выходца из Мексики было ровно два: или Дэнни будет толкать наркоту, или красть, или то и другое вместе. А у него была мечта — боксерская школа. С восьми лет он был спарринг-партнером для своего кузена, благодаря которому научился худо-бедно защищаться, иначе парень, который был значительно старше, просто вышиб бы ему мозги. Чтобы выстоять против 13-летнего на ринге, надо иметь талант, волю и силу. Всего этого было в избытке (со временем Дэнни наградили прозвищем «Нокаут»), но денег на оплату занятий в нормальном зале он собрать не мог.
Результат был закономерным. Сперва Дэнни взламывал машины, крал по мелочи, а с годами перешел на ограбления, в том числе с оружием. В 17 лет его собственный дядя предложил Трехо торговать наркотиками, а в качестве стимула давал ему героин. С этим героином Дэнни и попался. Ему вспомнили все добрые дела, какие нашлись в полицейских записях, и посадили. Изначально срок был небольшой — но поскольку Дэнни ввязывался во все тюремные драки, да еще и пытался бежать, то сидел он целых 11 лет. Почти все эти годы он продолжал колоться, но становился чемпионом по боксу в каждой из девяти тюрем, в которых сидел.
Репутация у него была такая, что, когда во время бунта в 1968 году Трехо напал на полицейских, никто из видевших эту драку заключенных не дал показаний. Всем хотелось жить. Только поэтому дело кончилось лишь карцером, а Дэнни сильно задумался над своим поведением. Один из заключенных, сидевших за массовое убийство, дал ему хороший совет:
«Научись держать себя в руках, иначе, даже если ты выйдешь отсюда, ты убьешь кого-нибудь на ринге».
Трехо послушался и заодно бросил наркотики, записавшись на программу реабилитации. Вместо этого Дэнни начал много тренироваться, он качался везде, где мог: в камере, во дворе, в туалете. В 1972 году в возрасте 28 лет он, наконец, вышел на свободу, намереваясь приложить все усилия к тому, чтобы никогда не вернуться назад.
Трехо попал в кино благодаря наркотикам, тюремным связям и удаче
На свободе он занялся тем же, чем его отец — пошел работать на стройку и даже стал прорабом. Одновременно Дэнни посещал встречи Анонимных Алкоголиков, чтобы снова не сесть на иглу и не начать пить. Его успехи в программе были приличными: он стал куратором человека, который работал на съемках фильма и имел серьезные проблемы с кокаином. Куратор в программе назначается каждому новичку, чтобы помочь ему пройти все 12 шагов избавления от зависимости и не сорваться, а у подопечного Трехо были все шансы: в 1985 году кокаин на съемках не употреблял только ленивый. Дэнни приехал на площадку, чтобы вразумить парня добрым словом, и встретил там Эдди Банкера.
Банкер прошел примерно тот же путь, что и Трехо: мелкое воровство, грабежи, торговля наркотиками, подделка чеков и в итоге срок. Они и познакомились в Сент-Квентине, где Дэнни стал чемпионом в полусреднем весе. Только Банкер, мотая свои 18 лет, не боксом занялся, а стал писать книги. В 1977 году по его роману «Человек человеку волк» сняли фильм с Дастином Хоффманом. Банкер, вышедший на свободу, решил на время оставить крупную прозу и занялся сценариями и консультированием режиссеров, снимавших криминальные фильмы. На один из этих фильмов под названием «Поезд-беглец» и попал Трехо. Эдди Банкер, впечатленный шрамами, тату и роскошной физической формой, предложил ему съемки в массовке и, по старому знакомству, работу тренером для Эрика Робертса за 320 долларов в день. Правда, просил быть поаккуратнее со звездой.
Дэнни за такие деньги был готов на что угодно — хоть проявить аккуратность, хоть послать в нокаут одним ударом. Они с Робертсом приступили к тренировкам, и это увидел Андрей Кончаловский.
«Он увидел, что Робертс уважает меня и делает все, что я скажу. С Эриком так мало у кого получалось. Андрей позвал меня и сказал, что я буду сниматься в его фильме, буду играть того бандита, с которым дерется Робертс. Это было первое кино в моей жизни», — рассказывает Дэнни Трехо.
Кончаловский в тот же день отправил его писать заявление в актерский профсоюз — это необходимое условие для того, чтобы работать на съемках в качестве актера. В профсоюзе отказали, поскольку Трехо был всего лишь каким-то мужиком с улицы, который пришел помочь другому мужику воздержаться от употребления наркотиков. Тогда Кончаловский занялся вопросом сам, и Трехо получил необходимые документы, а заодно нашел хорошего друга.
Дальше Дэнни уже стабильно работал в криминальных фильмах: полезные связи и жизненный опыт сильно помогали. Как в аналогичной ситуации говорил Джейсон Стэйтем, «мне и играть-то не пришлось». Режиссеры получали, что называется, два в одном: Трехо и консультировал, например, Де Ниро насчет того, как выглядит вооруженное ограбление, и в кадр со своей зверской внешностью вписывался без проблем.
Татуировка Трехо официально признана самой известной в мире
Делали эту татуировку с 1964-го по 1967-й. В Сент-Квентине вместе с Трехо сидел некий Гарри — Супер-Еврей — Росс. Такой клички он удостоился, поскольку, во-первых, умудрился попасть в тюрьму, когда все считали, что евреи умные, богатые и нанимают адвокатов. Во-вторых, Гарри был относительно небольшого роста, но отличался огромной физической силой, так что его уважали не только за мастерство.
Дэнни захотел тату, Гарри не отказал и начал работать, но тут Трехо перевели в тюрьму Фолсом. Через какое-то время там же оказался и Гарри Росс. Работа возобновилась — пока не случился бунт на расовой почве, в котором Дэнни принял самое активное участие. Потом его перевели в Соледад, и Росс, прощаясь, велел Трехо не давать никому прикасаться к татуировке, которую он хотел закончить сам. Когда Трехо попал в кино, его роскошную татуировку показали примерно в 180 фильмах, плюс съемки для журналов. Профессиональный международный журнал Tattoo Art magazine провел голосование и назвал женщину в сомбреро на груди Дэнни Трехо самой известной в мире.
Дэнни Трехо нравится работать с женщинами
«Если вы встанете между Робертом Родригесом и Квентином Тарантино, когда они разговаривают, вас ударит током, так много между ними энергии. Они могут написать фильм за 10 минут».
Так говорил Дэнни Трехо в одном из интервью — и в нем же признавался, что работать с женщиной-режиссером ему очень комфортно, потому что «иногда в чертовой отрасли слишком много тестостерона».
Опыт такой работы он получил на съемках «Квартала ужаса Снуп Догга» — комедийного хоррора, который сняла Стейси Тайтл. Дэнни понравилось работать со Снуп Догом: тот в силу биографии не относился к рэперам, которые очень пыжатся, пытаясь изобразить крутых. И ему понравилась Тайтл, которая доверяла его чутью и умела гасить раздражение на площадке — а раздражения было много, поскольку Трехо, например, начинал день с того, что два с лишним часа сидел в гримерной, обзаводясь кошмарными зубами и еще более жуткой внешностью, чем обычно. Работа над фильмом ужасов — это длительный и тяжелый процесс, так что Дэнни нравилось, что им командует кто-то, кто вроде как и вообще не командует.
«Стейси знает, чего хочет. Она вообще мастер добиваться своей цели без всякой агрессии. Когда мы работали вместе, это было похоже скорее на развлечение, чем на съемки», — рассказывал Трехо.
Трехо целовался с Джессикой Альбой
Трехо всегда называет «Мачете» своим любимым фильмом, потому что там на него прыгала Мишель Родригес, а еще он поцеловал Джессику Альбу. Конечно, еще это его любимый фильм, потому что Роберт Родригес обещал «Мачете» Трехо со времен фальшивого трейлера для «Грайндхауса».
Многие говорили, что хотят такое кино целиком, Трехо тем более хотел такое кино, и, что немаловажно, сам Родригес хотел такое кино, в котором был бы «мексиканский Жан-Клод Ван Дамм или Чарльз Бронсон».
Кстати, если хотите еще фактов про «Мачете» — это был любимый фильм мамы Дэнни. Он очень просил ее не смотреть, потому что там разврат и кровища, но она все равно посмотрела. И ей все понравилось!
Дэнни Трехо пытается помогать всем, до кого может дотянуться
Он всегда говорил, что вышел из тюрьмы только по милости Божьей и, соответственно, должен был посвятить часть своей жизни помощи другим людям. В «Анонимных алкоголиках» Трехо приобрел огромный опыт работы с наркозависимыми. Он не бросает эту работу даже сейчас и постоянно жертвует деньги на благотворительность. Собственно, актерская карьера, с точки зрения Трехо, тоже имеет высокий смысл:
«Я играю бандитов потому, что должен показать молодым, какая участь их ждет, если они не возьмутся за ум».
Его бизнес, который состоит из сети такерий, тоже несет социальную миссию — Трехо берет на работу молодых ребят из бедных семей, тех, у кого уже были проблемы с законом. Во время пандемии коронавируса Дэнни бесплатно кормил своими блюдами врачей больницы Вердуго-Хиллз и персонал медцентра Cedars Sinai в Лос-Анджелесе.
«Мать моих детей была медсестрой до того, как стать адвокатом, но теперь она вернулась к сестринскому делу, чтобы помочь. Я очень горжусь ею», — говорит Дэнни Трехо.
Есть еще один большой проект, в который он включился во время пандемии, — это защита работников-мексиканцев на фермах США. Почти все эти люди не умеют говорить по-английски и с трудом читают, а значит, не знают, как себя защитить от болезни и какие у них есть права. Проект называется #AyudaEnEspanol, что переводится как «помощь на испанском языке». Кампания направлена на то, чтобы держать испаноязычное сообщество в курсе событий COVID-19. Помощь включает в себя раздачу средств индивидуальной защиты для людей, которые живут и работают в очень тесных помещениях. Трехо активно жертвует средства и ведет разъяснительную работу.
Дэнни Трехо однажды спас ребенка
Это было в августе 2019 года. На перекрестке Хаббард-стрит и Джекман-Авеню в Лос-Анджелесе столкнулись две машины, и одна из них перевернулась. В этом автомобиле ехала пожилая женщина с внуком-аутистом. Трехо вместе с женщиной, которая также была свидетельницей аварии, забрался внутрь разбитого салона, успокоил ребенка и вытащил его наружу.
«Он был в панике. Я сказал — окей, парень, давай использовать наши сверхспособности. Поэтому он закричал “суперсилы”, и мы начали кричать “суперсилы, мускулы!”. Все это время я удерживал его взгляд, пока мальчик не успокоился. Ей-богу, единственное, что спасло его от смерти, это детское кресло», — рассказывал Трехо.
Пока он возился с ребенком, приехали спасатели и смогли вытащить из машины бабушку. Все это время мальчик был с Трехо и был относительно спокоен. Это вряд ли смог бы сделать кто-то, кто ничего не знает об аутизме. Трехо — знал, поскольку в круг его благотворительной деятельности входит и работа с аутистами.
«Моя мама однажды сказала мне, что у занятого человека есть время сделать все. Все хорошее, что когда-либо случалось со мной, было прямым результатом помощи кому-то другому. Именно так Господь велел нам жить».
Дэнни Трехо не хотел сниматься в «Отчаянных домохозяйках»
Дэнни не видел в глаза ни одного эпизода — но его агент выбила для него небольшую роль и очень этому радовалась. Популярнейшее шоу Америки, в конце концов! Трехо радости не разделял: где он, и где «Отчаянные домохозяйки». Даже хорошие деньги не могли его соблазнить, но в результате Дэнни решил послушаться агента.
Как потом оказалось, он просто не представлял себе ситуации и даже отдаленно не понимал, насколько разные люди смотрят сериал.
«Я тусуюсь в одном месте в Сильмаре, туда приходит много старых друзей, бывших заключенных и бывших наркоманов, — рассказывал Трехо. — Они всегда дразнят меня кинозвездой и спрашивают, что еще я успел сегодня сыграть. И вот я прихожу, их там уже шестеро, все такие в татухах, в черных майках. Стали спрашивать, какая у меня сегодня работа, я говорю Отчаянные домо… — Оооо, это же мое любимое шоу, обожаю это шоу, в каком ты эпизоде?».
Вернувшись на площадку, Трехо попросил Еву Лонгорию подписать для этих ребят пачку фотографий.
Трехо написал поваренную книгу
Она называется Trejo’s Tacos: Recipes and Stories from L.A. В ней актер одновременно рассказывает о своей жизни и делится рецептами мексиканских блюд. Трехо действительно умеет все это готовить, любит хорошую еду и обожает вкусно кормить людей и делать их счастливыми. Многие из рецептов перешли к нему от матери, которая при постоянной бедности должна была проявлять недюжинную изобретательность, чтобы накормить семью. Теперь многие из тех блюд готовят в такериях Трехо. Правда, некоторые секреты Дэнни все же держит при себе:
«Самое лучшее тако в мире прямо сейчас — и я готов поспорить с любым по этому поводу — это карнитас такос гуакамоле. Он такой нежный. У нас есть секретный ниндзя-соус, который никто не знает. Чтобы его получить, шпионам пришлось бы пройти 12 укрепленных дверей!».
Кстати об этом: Дэнни лично следит, чтобы в его заведениях была еда для всех. Во время работы с аутистами он выяснил, что многие из них не переносят глютен — поэтому в такериях Трехо есть множество безглютеновых блюд. Сытым от него уйдет и вегетарианец, и веган, и любитель традиционной мексиканской кухни. Соответственно, и в поваренную книгу вошли рецепты для людей с любыми предпочтениями. Сам он обожает начос барбекю с двумя яйцами сверху и кесадилью, потому что проще ничего нет: ты просто кладешь на лепешку курицу, сыр и вообще что угодно. Главное, чтобы продукты были хорошие.
В целом же Трехо старается придерживаться здорового питания и не ест мяса на ужин. К этому его приучили собственные дети: когда Дэнни был еще начинающим актером, он часто водил сына в Макдональдс. Однажды мальчик пришел из школы и стал возмущаться, что собственный отец кормит его едой, про вред которой всем давно известно. Изрядно озадаченный Трехо сел изучать вопрос и в результате сам стал весьма разборчив в пище.
Про Дэнни Трехо есть документальный фильм
Было бы удивительно, если бы не было. Картину под названием «Заключенный №1: Восхождение Дэнни Трехо» снял документалист Бретт Харви. До этого он работал над фильмом «Культура употребления» о проблемах наркозависимости и лечения от нее. На этой почве они с Трехо друг другу и понравились. В фильме есть интервью множества людей, которые встречали Дэнни на всем его пути от уголовника-мексиканца до добропорядочного человека и респектабельной голливудской звезды.
«Шокирующая история о способности одного человека преодолеть своих демонов только для того, чтобы найти искупление через самое невероятное из путешествий».
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А Дэнни красавчик!!!