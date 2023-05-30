Макуауитль: оружие индейцев, которого боялись даже испанские конкистадоры

Его непросто классифицировать. Нечто среднее между дубинкой и мечом - но смертельно опасное.
Оружие также называли макуавитль, макуахутл, макуахуитль - “ручная палка”, как его ласково называли индейцы Мезоамерики. Древко макуауитля делали подлинней, наносили на него резбу и рисунки. По обеим сторонам делали пазы: их заполняли клейкой смесью из растений, смолы, глины и других ингредиентов, а потом - вставляли лезвия из обсидиана.
Было множество вариаций такого оружия - одноручного и двуручного. Как правило, индеец кидался в бой с макуауитлем в одной руке и лёгким, прочным щитом в другой. Европейцы узнали об этом в XVI веке, когда приехали “цивилизовывать” индейцев в стальных доспехаха, с мечами и огнестрельным оружием. Тем не менее, аборигены дали им достойный отпор и не последнюю роль в этом сыграл макуауитль - его тончайшее и крепкое лезвие наносило страшные раны, в жарком климате они начинали быстро гноиться и человек умирал в страшных мучениях.
У “палки с обсидиановым лезвием” был и недостаток - она вообще не предназначалась для колющих ударов. Вот рубить с плеча - это да, с удовольствием, а вот стоило кольнуть и можно было лишиться дорогого обсидиана.
Последний образец макуауитля хранился в мадридском музее вплоть до 1884 года, потом его уничтожил пожар. После этого, грозное оружие индейцев осталось лишь в летописях, на рисунках, а иногда - и в искусных реконструкциях.
Источник:
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В общем эпичное оружие - смертельней чем звёздочки ниндзя, ртутный нож и боевой гапак