Макуауитль: оружие индейцев, которого боялись даже испанские конкистадоры

Было множество вариаций такого оружия - одноручного и двуручного. Как правило, индеец кидался в бой с макуауитлем в одной руке и лёгким, прочным щитом в другой. Европейцы узнали об этом в XVI веке, когда приехали “цивилизовывать” индейцев в стальных доспехаха, с мечами и огнестрельным оружием. Тем не менее, аборигены дали им достойный отпор и не последнюю роль в этом сыграл макуауитль - его тончайшее и крепкое лезвие наносило страшные раны, в жарком климате они начинали быстро гноиться и человек умирал в страшных мучениях.