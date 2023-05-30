FISHKINET
Сообщество RealFishki 1575 постов • 146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Макуауитль: оружие индейцев, которого боялись даже испанские конкистадоры

Макуауитль: оружие индейцев, которого боялись даже испанские конкистадоры

Автор:
30 мая 2023 23:45
Сообщество : RealFishki
Метки: obsidian   Испания   Оружие   ацтеки   завоевание   индейцы   конкистадоры   майа   макуауитль   меч   
1303
5

Его непросто классифицировать. Нечто среднее между дубинкой и мечом - но смертельно опасное.

Оружие также называли макуавитль, макуахутл, макуахуитль - “ручная палка”, как его ласково называли индейцы Мезоамерики. Древко макуауитля делали подлинней, наносили на него резбу и рисунки. По обеим сторонам делали пазы: их заполняли клейкой смесью из растений, смолы, глины и других ингредиентов,  а потом - вставляли лезвия из обсидиана.

×
×

Было множество вариаций такого оружия - одноручного и двуручного. Как правило, индеец кидался в бой с макуауитлем в одной руке и лёгким, прочным щитом в другой. Европейцы узнали об этом в XVI веке, когда приехали “цивилизовывать” индейцев в стальных доспехаха, с мечами и огнестрельным оружием. Тем не менее, аборигены дали им достойный отпор и не последнюю роль в этом сыграл макуауитль - его тончайшее и крепкое лезвие наносило страшные раны, в жарком климате они начинали быстро гноиться и человек умирал в страшных мучениях.

У “палки с обсидиановым лезвием” был и недостаток - она вообще не предназначалась для колющих ударов. Вот рубить с плеча - это да, с удовольствием, а вот стоило кольнуть и можно было лишиться дорогого обсидиана.

Последний образец макуауитля хранился в мадридском музее вплоть до 1884 года, потом его уничтожил пожар. После этого, грозное оружие индейцев осталось лишь в летописях, на рисунках, а иногда - и в искусных реконструкциях.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: obsidian   Испания   Оружие   ацтеки   завоевание   индейцы   конкистадоры   майа   макуауитль   меч   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Saplus Час назад
Было как-то про эту чудо-палку. Как индейцы ей отрубали бошку лошади с одного удара и мочили конкистадоров. Провели эксперименты - обсидиан естественно тупо крошится, вываливается и ломается обо всё, что твёрже такого же голого мужика из соседнего племени.
В общем эпичное оружие - смертельней чем звёздочки ниндзя, ртутный нож и боевой гапак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Войнов Полчаса назад
В фильме Апокалипсис охотники за рабами носили такое оружие.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 51 минуту назад
Бред. Примитивнейшая палка с осолками вулканического стекла, оружие каменного века. Она, конечно, страшна, если проивник голый и без оружия. Ещё и драться совсем не умеет. Но не более того.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Bill 59 минут назад
Естественно, конкистадоры боялись этой палки с камнями, ведь у них-то были всего лишь мушкеты и пушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
thrashbox Bill 55 минут назад
Ага, так боялись, что парой сотен а то и меньше гоняли тысячные толпы этих суровых воителей с этими вот палками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё очень просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#ДТП#авто аварии#факты#позитив#подборка#дети#маразм
#интересно#Юмор#люди#аварии#интересное#история#Автовсячина#фильм#кот#2023
#машина#автомобили#Прикол#животные#кино#забавно#шоу бизнес#улыбнуло#отношения#Еда
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться