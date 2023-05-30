Наглядно о том, почему риелторы — это [бес]полезная профессия

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В дикой природе тоже есть риелторы. Биологи называют их ёмким словом "паразиты". По сути риелторы — это те же самые паразиты, существующие за счёт наглости и чужого труда.
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P.S. Знаю, сейчас полетят минусы от специалистов и знатоков во всех областях.
Все их ругают, а они процветают.
Либо они профессионалы, либо мы лохи.