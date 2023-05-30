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Наглядно о том, почему риелторы — это [бес]полезная профессия

Наглядно о том, почему риелторы — это [бес]полезная профессия

Автор:
30 мая 2023 18:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   недвижимость   паразиты   подборка   риелторы   
2805
16

В дикой природе тоже есть риелторы. Биологи называют их ёмким словом "паразиты". По сути риелторы — это те же самые паразиты, существующие за счёт наглости и чужого труда.

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Метки: Прикол   Юмор   недвижимость   паразиты   подборка   риелторы   
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10  комментариев
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623
Димыч Час назад
Подборка говновысеров и мемов - это наглядность?))) Автор, я понимаю, что каникулы начались, но почитали бы лучше что-нибудь.
P.S. Знаю, сейчас полетят минусы от специалистов и знатоков во всех областях.
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53k
dima423 16 секунд назад
Комментарий к фото
бред)) такой риэлтор сам идет накуй сразу и ничего не зарабатывает) риэлтор клиентов должен облизывать
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1k
Дмитрий 11 минут назад
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12k
Толян Полчаса назад
люди боятся бумажек, поэтому идут к непроверенным людям, которые в бумажках не разбираются вообще, но просят за это от 200 тыс. рублей. лучше бы к юристу пошли. и проверено и за сделку максимум 50 тыс возьмет.
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177
Star Lord Час назад
Вот что удивительно про риелторов:
Все их ругают, а они процветают.
Либо они профессионалы, либо мы лохи.
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353
Альберт Назыров Бернгард Кёне 2 минуты назад
За 7 лет работы риелтором как то не встречал неуверенных людей. Был пилот гражданской авиации, у него тупо времени не было самостоятельно подбором заниматься, была жена одного топ-менеджера, ну и обычные люди. Это на данный момент можно в МФЦ договор составить не прибегая к услугам риелторов. Есть не добросовестные риелторы, а есть такие которым реклама не нужна, таких передают из "рук" в "руки".
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Бернгард Кёне

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