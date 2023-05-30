FISHKINET
Сообщество Уголок картографа 74 поста • 58 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 350
Главная > Сообщество Уголок картографа
Все дороги мира: более 20 миллионов километров дорог на одной карте

Все дороги мира: более 20 миллионов километров дорог на одной карте

Автор:
30 мая 2023 15:03
Сообщество : Уголок картографа
Метки: вокруг света   дороги   земной шар   интересно   инфографика   карты   
1228
7

Вы когда-нибудь задумывались, сколько дорог покрывает земной шар? Ответ — не менее 21 миллиона километров! Чтобы помочь визуализировать это внушительное число, Адам Симингтон из PythonMaps создал невероятную карту, демонстрирующую все дороги мира — от крупных автомагистралей до грунтовых сельских дорог.

Для создания карты Симингтон использовал проект Global Roads Inventory Project, включающий данные от правительств, научно-исследовательских институтов, НПО и краудсорсинговых инициатив. Все дороги он разбил на четыре категории и окрасил на карте в соответствующий цвет: главные дороги (многополосные автомагистрали) отмечены белым цветом, второстепенные (асфальтированные дороги с интенсивным движением) — желтым, а дороги третьестепенного значения (асфальтированные или грунтовые дороги в жилых кварталах) и дороги местного значения отмечены на карте красным цветом.

«Эта классификация позволила изучить взаимосвязь между дорожной инфраструктурой, развитием, богатством и распределением населения», — поясняет онлайн-издание Visual Capitalist, для которого Симингтон и создал карту.

×
×

Данные показывают, что из 21 миллиона километров дорог по всему миру около 3 миллионов приходится на США — это 14% от дорог всего мира и почти вдвое больше, чем в Китае (1,7 миллиона километров) и в три раза больше, чем в Индии (миллион километров), двух самых густонаселенных странах мира.

На другом конце этой шкалы находится маленькая тихоокеанская островная страна Палау, которая может похвастаться самой скромной сетью дорог, протяженностью всего 18 километров.

«Однако во многих странах есть сети еще меньше, самая маленькая — на острове Норфолк, всего 10 километров», — уточняет Visual Capitalist.

Однако при разбивке дорожных сетей по типам оказалось, что Китай возглавляет список главных дорог; за ним следуют США и Мексика. Эти различия отражены на карте: Северная Америка имеет бело-желтый оттенок благодаря большому количеству автомагистралей, главных и второстепенных дорог. Мексика же преимущественно красного цвета, так как большинство ее дорог являются третьестепенными или сельскими.

«Нечто подобное происходит в Европе, где старые разногласия времен холодной войны разыгрываются в белом, желтом и красном цветах, — объясняет Visual Capitalist. — Франция, Германия, Италия и Великобритания ярко светятся смесью белого и желтого, в то время как страны бывшего Восточного блока больше отливают красным».

В Африке и Австралии крупные области вообще остаются черными благодаря пустыням и степям совсем без дорог.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Уголок картографа"
Метки: вокруг света   дороги   земной шар   интересно   инфографика   карты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Потому что я Алёша 23 минуты назад
Почему нет Крымского моста на карте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
59k
pynh Час назад
а на гуглокартах чо, дорог нету?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#аварии#Прикол#забавно#Автовсячина#позитив#милота#Ynews
#интересно#автомобили#люди#кино#животные#факты#фильм#2023#пешехода сбили#подборка
#машина#в мире#ДТП#авто аварии#история#интересное#СССР#Еда#шоу бизнес#кот
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться