Все дороги мира: более 20 миллионов километров дорог на одной карте

Вы когда-нибудь задумывались, сколько дорог покрывает земной шар? Ответ — не менее 21 миллиона километров! Чтобы помочь визуализировать это внушительное число, Адам Симингтон из PythonMaps создал невероятную карту, демонстрирующую все дороги мира — от крупных автомагистралей до грунтовых сельских дорог.
Для создания карты Симингтон использовал проект Global Roads Inventory Project, включающий данные от правительств, научно-исследовательских институтов, НПО и краудсорсинговых инициатив. Все дороги он разбил на четыре категории и окрасил на карте в соответствующий цвет: главные дороги (многополосные автомагистрали) отмечены белым цветом, второстепенные (асфальтированные дороги с интенсивным движением) — желтым, а дороги третьестепенного значения (асфальтированные или грунтовые дороги в жилых кварталах) и дороги местного значения отмечены на карте красным цветом.
«Эта классификация позволила изучить взаимосвязь между дорожной инфраструктурой, развитием, богатством и распределением населения», — поясняет онлайн-издание Visual Capitalist, для которого Симингтон и создал карту.
Данные показывают, что из 21 миллиона километров дорог по всему миру около 3 миллионов приходится на США — это 14% от дорог всего мира и почти вдвое больше, чем в Китае (1,7 миллиона километров) и в три раза больше, чем в Индии (миллион километров), двух самых густонаселенных странах мира.
На другом конце этой шкалы находится маленькая тихоокеанская островная страна Палау, которая может похвастаться самой скромной сетью дорог, протяженностью всего 18 километров.
«Однако во многих странах есть сети еще меньше, самая маленькая — на острове Норфолк, всего 10 километров», — уточняет Visual Capitalist.
Однако при разбивке дорожных сетей по типам оказалось, что Китай возглавляет список главных дорог; за ним следуют США и Мексика. Эти различия отражены на карте: Северная Америка имеет бело-желтый оттенок благодаря большому количеству автомагистралей, главных и второстепенных дорог. Мексика же преимущественно красного цвета, так как большинство ее дорог являются третьестепенными или сельскими.
«Нечто подобное происходит в Европе, где старые разногласия времен холодной войны разыгрываются в белом, желтом и красном цветах, — объясняет Visual Capitalist. — Франция, Германия, Италия и Великобритания ярко светятся смесью белого и желтого, в то время как страны бывшего Восточного блока больше отливают красным».
В Африке и Австралии крупные области вообще остаются черными благодаря пустыням и степям совсем без дорог.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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