Все дороги мира: более 20 миллионов километров дорог на одной карте

Данные показывают, что из 21 миллиона километров дорог по всему миру около 3 миллионов приходится на США — это 14% от дорог всего мира и почти вдвое больше, чем в Китае (1,7 миллиона километров) и в три раза больше, чем в Индии (миллион километров), двух самых густонаселенных странах мира.

На другом конце этой шкалы находится маленькая тихоокеанская островная страна Палау, которая может похвастаться самой скромной сетью дорог, протяженностью всего 18 километров.

«Однако во многих странах есть сети еще меньше, самая маленькая — на острове Норфолк, всего 10 километров», — уточняет Visual Capitalist.