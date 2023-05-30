Супруги из Бразилии хотели вместе встретить старость, но у жены случился припадок, навсегда изменивший её жизнь

Супруги хотели прожить всю жизнь счастливо, завести детей и наслаждаться друг другом, однако не у всех сказок счастливый конец.
Давид и Бруне де Саризе влюбились друг в друга сразу. Они поженились, жили счастливо, пока в один день их жизнь резко не изменилась.
В 2018 году пара просто сидела дома и смотрела телевизор, когда у супруги начался припадок.
У Бруны начались судороги, остановилось сердце, она перестала дышать. Это был настоящий кошмар.
После поездки в больницу и обследования, врачам удалось сохранить жизнь женщине. Однако она изменилась полностью. В течение двух лет она находилась в больнице под постоянным наблюдением. Нервная система продолжает функционировать, но она не реагирует на происходящее. Сейчас женщина находится в вегетативном состоянии.
Муж не бросил жену: он постоянно ухаживает за ней, находится рядом 24/7 - из-за чего не может работать. Долги на лечение росли, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к интернету.
Неравнодушные люди собрали средства в поддержку здоровья супруги. Сейчас они живут в основном на пожертвования, Давид рассказывает о состоянии супруги в соцсетях.
Давид не оставляет надежду, связываясь с лучшими неврологами, надеясь, что хоть какое-то лечение поможет - и его жена вернётся к обычной жизни.
А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?
Источник:
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Вряд ли...
С другой стороны, если похожее произойдет со мной без шансов на восстановление, то я тоже вряд ли буду осуждать (даже если смогу), если они предпочтут не тратить в безнадеге свою жизнь на меня в состоянии овоща...
Многое переоценил во время пандемии, когда сначала было немного весело от недопонимания ситуации, а потом, то тут, то там, начали уходить знакомые, внешне вполне здоровые люди.
А 8 лет назад утонула моя подруга. Скорая ехала 15-20 минут, откачали ее. И вот она 8 лет в вегетативном состоянии. Из него уже не выйдет никогда, не реагирует ни на что, жива, пока живы ее родители, которые ухаживают. Мне жалко ее, жалко их. И очень часто думаю, как жаль, что ей не попался такой же врач....
+1.
Проблема только в одном, люди ухаживают, не потому что надо, а потому что не могут себе и своей совести позволить вот так оставить близкого человека в таком состоянии.
И еще больше, я бы хотел посмотреть таким людям в глаза, когда человек нуждающийся в уходе очнется - что вы ему скажете? - "извини, вот, думал уже ты все равно овощ, но если сейчас все ок можем продолжить трахаться"
Я знаю случаи, когда человек "овощ" и лучше не будет никогда! Родные заботятся, но с этой заботой они угасают и теряются в жизни... Человека уже не спасти и у людей которые до старости заботятся ничего дальше не будет... Какой выбор правильный, решать только этим людям...
А твоя жена здорова? Если болеет - давай поржем над этим.