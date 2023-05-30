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Супруги из Бразилии хотели вместе встретить старость, но у жены случился припадок, навсегда изменивший её жизнь

Супруги из Бразилии хотели вместе встретить старость, но у жены случился припадок, навсегда изменивший её жизнь

Автор:
30 мая 2023 10:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: болезнь   грустно   истории из жизни   история   печально   пример любви   супруги   фото   
5788
7

Супруги хотели прожить всю жизнь счастливо, завести детей и наслаждаться друг другом, однако не у всех сказок счастливый конец.


Давид и Бруне де Саризе влюбились друг в друга сразу. Они поженились, жили счастливо, пока в один день их жизнь резко не изменилась.


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В 2018 году пара просто сидела дома и смотрела телевизор, когда у супруги начался припадок.


У Бруны начались судороги, остановилось сердце, она перестала дышать. Это был настоящий кошмар.

После поездки в больницу и обследования, врачам удалось сохранить жизнь женщине. Однако она изменилась полностью. В течение двух лет она находилась в больнице под постоянным наблюдением. Нервная система продолжает функционировать, но она не реагирует на происходящее. Сейчас женщина находится в вегетативном состоянии.


Муж не бросил жену: он постоянно ухаживает за ней, находится рядом 24/7 - из-за чего не может работать. Долги на лечение росли, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к интернету.

Неравнодушные люди собрали средства в поддержку здоровья супруги. Сейчас они живут в основном на пожертвования, Давид рассказывает о состоянии супруги в соцсетях.

Давид не оставляет надежду, связываясь с лучшими неврологами, надеясь, что хоть какое-то лечение поможет - и его жена вернётся к обычной жизни.


А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?

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Метки: болезнь   грустно   истории из жизни   история   печально   пример любви   супруги   фото   
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46  комментариев
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3k
Роман 4 часа назад
"А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?"
Вряд ли...
С другой стороны, если похожее произойдет со мной без шансов на восстановление, то я тоже вряд ли буду осуждать (даже если смогу), если они предпочтут не тратить в безнадеге свою жизнь на меня в состоянии овоща...
Многое переоценил во время пандемии, когда сначала было немного весело от недопонимания ситуации, а потом, то тут, то там, начали уходить знакомые, внешне вполне здоровые люди.
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4k
Алан 8 минут назад
остался
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17k
Михаил Гривин 57 минут назад
Ну а чего б не остаться? Если б мою жену так поплющило - я б её оставил. Не дерется, не ругается, не курит, не бухает, денег не просит - лежит себе тихонько. В постели вряд ли бы что-то сильно поменялось, так что, считай, кругом одни плюсы.
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3k
Natalia 2 часа назад
Тут вопрос прежде всего к врачам. Откачивая человека, который длительное время уже не дышал (не помню в минутах), они знают, что это будет овощ. У меня в жизни было две ситуации: у подруги у бабушки остановилось сердце, она до приезда скорой пыталась реанимировать. приехала врач и сразу спросила- сколько времени прошло. И ответила, что откачать можно, но будет овощ. Дайте ей умереть достойно. Я поддерживала подругу, она очень уход бабушки переживала и сомневалась, что врач поступила правильно.
А 8 лет назад утонула моя подруга. Скорая ехала 15-20 минут, откачали ее. И вот она 8 лет в вегетативном состоянии. Из него уже не выйдет никогда, не реагирует ни на что, жива, пока живы ее родители, которые ухаживают. Мне жалко ее, жалко их. И очень часто думаю, как жаль, что ей не попался такой же врач....
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2k
Руслан 3 часа назад
Про родителей ни слова. Может им уже всё понятно и тянет с отключением от систем жизнеобеспечения только Давид? В таком случае, возникают циничные мысли.
А не ради ли хайпа, лайков, общественного признания и денег он всю эту историю продолжает, не давая Бруне спокойно умереть?
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1k
ChePaev 3 часа назад
Ну что тут сказать? Тут только посочувствовать можно и пожелать держаться вместе и в горе и и в радости. Как говорил мой дед: -"каждая хата своим горем напхата".
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210
twincam 3 часа назад
Не дай Бог.
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5k
Психологическая поддержка 4 часа назад
"А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?" - многие пишут что мол не смолги бы, хотели бы что бы за ними тоже никто не ухаживал.

Проблема только в одном, люди ухаживают, не потому что надо, а потому что не могут себе и своей совести позволить вот так оставить близкого человека в таком состоянии.

И еще больше, я бы хотел посмотреть таким людям в глаза, когда человек нуждающийся в уходе очнется - что вы ему скажете? - "извини, вот, думал уже ты все равно овощ, но если сейчас все ок можем продолжить трахаться"
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5k
livaneth 4 часа назад
Собственно, тут уже было обсуждение темы "что должно считаться критерием для эвтаназии". Очевидно Бруна может прожить в таком виде ещё лет пятьдесят. Шансов на возвращение к нормальной жизни ноль. Все эти пятьдесят лет придется тратить ресурсы на поддержание её существования. И, как говорится, а надо ли.
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859
Шурман 4 часа назад
Хех . Ну ладно расскажу . В 2007 году с отцом пошли на рыбалку и шли через лес , в один момент он меня остановил и что то спросил я обернулся он просто улыбнулся и упал . Я пытался что то сделать но я не медик , сердце вроде как работает дыхание есть , у него пошла пена из рта и все что в человеке было все жидкости вышли сами по себе . Я его на на свою спину и до машины , скорая не успевает я догнал до ближайшей больницы там было примерно как в кино все с носилками капельницами прибежали и забрали . Долго сидел и ждал что случилось , первый диагностировать не могут , ближе к 2м часам ночи нашли проблему аневризма аорты , началась операция которая не помню сколько длилась но больше чем 17 часов . Отец в коме лежал примерно 7 месяцев , дальше вроде как очухался и уже это был другой человек который не понимал кто он , точней он понимал как его зовут но он думал что он только что пришел из армии и тд . Мать мою он вообще не помнил , дальше год реабилитации в клиники , после его выписали и мы забрали его домой . Самое хреновое было что он еле ходил но пакостил как маленький ребенок , да даже дети таких пакостей не делали . Вот так вот мать терпела до 2012 года а потом он сказал что хочет погулять и пропал , позвонили в полицию они его знают по его выходкам и итог такой просто умер сидя на лавочке . Конец истории . Я к чему это ? даже если она выкарабкается , она уже не будет прежней и с этим нужно смирится и ни какой доктор там уже не поможет .
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15k
banzai7 4 часа назад
Зашёл на развлекательный сайт...
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12k
GROMOZEKA 4 часа назад
Так а каков диагноз?
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241
costarox GROMOZEKA 2 часа назад
Перекос лица справа, расходящееся косоглазие, быстрое начало с судорог, молодой возраст. Наиболее вероятно - субарахноидальное кровоизлияние с вторичной ишемией
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59k
pynh 5 часов назад
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Спелая кукурузинка

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