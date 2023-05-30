Что за Шлёпа? Каракал, которого называют "большим русским котом", прославился на весь интернет

В иностранном интернете каркала Гошу называют "большим русским котом". Но каракалы не водятся в России, эти пустынные кошки обитают в засушливых районах, от Казахстана до Африки.
Гоша родился 21 декабря 2017 года в питомнике и попал в семью москвичей. Он живёт в обычной квартире вместе с двумя кошками. Как оказалось, Гоша — очень милый котик, он приучен к лотку и совсем не проявляет агрессии.
С первого взгляда странно смотреть на степную рысь, которая, как домашний котик, отдыхает на подоконнике или нежится на диване. Однако, Гоша очень добрый кот. По отношению к не-добыче каракалы на удивление миролюбивы, и даже дружелюбны.
Но в дикой природе каракалы предпочитают степи и полупустыни. Кисточки на ушах помогают этим котикам охотиться. Пучки на ушах служат каракалу локатором звуковых волн. Они помогают каракалу слышать даже еле заметные шорохи. Плюс отличная маскировка, плюс отменная реакция. Всё это превращает каракала в грозного хищника степей.
Как ни странно, Гоша приобрёл большую популярность сначала в англоязычном интернете. Пользователи назвали Гошу Floppa или Big Floppa (от англ. — «шлепок»). Позже русскоязычные пользователи прозвали Гошу Шлёпой.
Интернет заполнили мемы со Шлёпой. В детской игре Roblox даже появились локации, где нужно искать разные картинки со Шлёпой.
В 2020 году любители Гоши получили разрешение владельцев животного на использование его изображения для различной продукции. На маркетплейсах можно найти подушки, игрушки, кружки и другие безделушки с русским котом.
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