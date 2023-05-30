Президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект под официальным названием «Антигомосексуальный акт», ужесточающий ранее установленные в стране наказания за однополые отношения вплоть до смертной казни.
По сравнению с первой версией, принятой угандийским парламентом в марте, из закона исчезла уголовная ответственность за гендерную идентичность, отличную от гетеросексуальной, чего не было ни в каких странах в мире, даже жестко преследующих гомосексуалов.
Депутаты немного отредактировали закон по просьбе президента, но большинство репрессивных положений в нем сохранилось.
Свою неуступчивость депутаты объясняли необходимостью не поддаваться давлению Запада. США, один из крупнейших торговых партнеров Уганды, и правда грозили Кампале «экономическими последствиями» в случае принятия закона.
В частности, в законе, подписанном Мусевени, установлены следующие наказания:
- пожизненное заключение за однополый секс;
- 20 лет тюрьмы за «пропаганду гомосексуальности»;
- до 10 лет за «покушение к совершению однополых актов».
Вводится новый состав преступления — «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Это включает заражение неизлечимым заболеванием, таким как ВИЧ/СПИД, путем однополого секса и однополые контакты с несовершеннолетним или лицом с инвалидностью. За такие действия предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.
Любые формы однополых отношений в стране новым законом запрещаются, как запрещается и любая деятельность, направленная на их поощрение или признание. Это касается и однополых браков.
Для СМИ или неправительственных организаций, ведущих такую деятельность, предусмотрены штрафы и приостановка их функционирования.
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Доброе утро тебе и таким, как ты,
Доброе утро, последний герой.
Здравствуй, последний герой!
В.Цой.
Самое оно для этих пид0растов! Подгорит теперь у гейропейцев то! ой подгорииит!