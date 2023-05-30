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Президент Уганды подписал закон с&nbsp;новыми репрессиями против ЛГБТ&nbsp;— вплоть до&nbsp;смертной казни

Президент Уганды подписал закон с новыми репрессиями против ЛГБТ — вплоть до смертной казни

Автор:
30 мая 2023 08:16
Метки: Йовери Мусевени   закон   уганда   
367
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Президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект под официальным названием «Антигомосексуальный акт», ужесточающий ранее установленные в стране наказания за однополые отношения вплоть до смертной казни.



По сравнению с первой версией, принятой угандийским парламентом в марте, из закона исчезла уголовная ответственность за гендерную идентичность, отличную от гетеросексуальной, чего не было ни в каких странах в мире, даже жестко преследующих гомосексуалов.

Депутаты немного отредактировали закон по просьбе президента, но большинство репрессивных положений в нем сохранилось.

Свою неуступчивость депутаты объясняли необходимостью не поддаваться давлению Запада. США, один из крупнейших торговых партнеров Уганды, и правда грозили Кампале «экономическими последствиями» в случае принятия закона.

В частности, в законе, подписанном Мусевени, установлены следующие наказания:

  • пожизненное заключение за однополый секс;
  • 20 лет тюрьмы за «пропаганду гомосексуальности»;
  • до 10 лет за «покушение к совершению однополых актов».

Вводится новый состав преступления — «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Это включает заражение неизлечимым заболеванием, таким как ВИЧ/СПИД, путем однополого секса и однополые контакты с несовершеннолетним или лицом с инвалидностью. За такие действия предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Любые формы однополых отношений в стране новым законом запрещаются, как запрещается и любая деятельность, направленная на их поощрение или признание. Это касается и однополых браков.

Для СМИ или неправительственных организаций, ведущих такую деятельность, предусмотрены штрафы и приостановка их функционирования.

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Метки: Йовери Мусевени   закон   уганда   
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8  комментариев
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9k
Том Сойер Час назад

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39
Андрей 6 минут назад
Гомосеки были всегда, но всегда они сидели тихо ибо инквизиция и другие "институты" во всем мире могли и на шашлык пригласить, в качестве шашлыка.
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39
Андрей 5 минут назад
И в тир пострелять, Как мишени
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1k
Дмитрий 15 минут назад
Доброе утро, последний герой!
Доброе утро тебе и таким, как ты,
Доброе утро, последний герой.
Здравствуй, последний герой!
В.Цой.
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Четко!
Самое оно для этих пид0растов! Подгорит теперь у гейропейцев то! ой подгорииит!
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31k
Ashabad Полчаса назад
Чем больше санкций, тем лучше! Потому что чем больше стран отрезаны от США, тем больше стран будут просто вынуждены создавать или участвовать в независимой от США экономике.
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355
устал я от вас 47 минут назад
правильный негр!
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2k
Lena Час назад
Молодец! Наш человек!
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