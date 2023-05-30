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Очевидец заснял погоню медведя за людьми

Очевидец заснял погоню медведя за людьми

Автор:
30 мая 2023 07:43
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Погоня   в мире   видео   животные   медведь   
685
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В сети набирают популярность кадры погони медведя за людьми. Группа мужчин попыталась прогнать косолапого с частной территории, однако в какой-то момент дикий зверь залез на крышу и погнался за ними.

Инцидент произошёл в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Медведь пришёл к жилищу пастуха и напал на его лошадь. Мужчине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции и других служб.

К счастью, дикого зверя удалось отогнать. Никто из людей не пострадал.

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Метки: Китай   Погоня   в мире   видео   животные   медведь   
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4  комментария
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10k
Алексей 42 минуты назад
Медведь быстрее бежал))))
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Компьютер DELL с монитором 12 секунд назад
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ManRox 9 минут назад
Ох уж эти медведи
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