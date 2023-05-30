Очевидец заснял погоню медведя за людьми

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В сети набирают популярность кадры погони медведя за людьми. Группа мужчин попыталась прогнать косолапого с частной территории, однако в какой-то момент дикий зверь залез на крышу и погнался за ними.
Инцидент произошёл в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Медведь пришёл к жилищу пастуха и напал на его лошадь. Мужчине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции и других служб.
К счастью, дикого зверя удалось отогнать. Никто из людей не пострадал.
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