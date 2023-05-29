Мемные расследования: Джон Сина танцует в наушниках

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Популярность мем получил лишь в 2022 году, хотя видео с Джоном впервые опубликовали в 2017 году. Эдакий мем с лёгким запозданием в развитии.
Джон Сина-младший прославился благодаря реслингу и своей актёрской деятельности.
Джон является одним из самых титулованных "спортсменов" в истории реслинга. На момент написания данного обзора у него было аж 16 чемпионских мировых титулов.
Мем с Джоном стали использовать в качестве стоп-кадра, а также короткого видео. Само видео является отрывком шоу Джимми Феллона.
Завирусился мем благодаря Тиктоку.
Оригиналом послужила запись передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon от 23 марта 2017 года.
На тридцатой секунде Сина стал танцевать в наушниках. Примечательно, что за это время ролик набрал более 9 000 000 просмотров.
Завирусился мем благодаря Тиктоку.
Оригиналом послужила запись передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon от 23 марта 2017 года.
На тридцатой секунде Сина стал танцевать в наушниках. Примечательно, что за это время ролик набрал более 9 000 000 просмотров.
23 апреля 2022 года фрагмент с сидячим танцем разместили в Тикток-аккаунте @fallontonight.
После стали появляться самые разные вариации танцующего Джона в пиджаке.
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