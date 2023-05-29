Мемные расследования: Джон Сина танцует в наушниках

Мем с Джоном стали использовать в качестве стоп-кадра, а также короткого видео. Само видео является отрывком шоу Джимми Феллона.



Завирусился мем благодаря Тиктоку.



Оригиналом послужила запись передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon от 23 марта 2017 года.



На тридцатой секунде Сина стал танцевать в наушниках. Примечательно, что за это время ролик набрал более 9 000 000 просмотров.