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Мемные расследования: Джон Сина танцует в наушниках

Мемные расследования: Джон Сина танцует в наушниках

Автор:
29 мая 2023 17:30
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2022 год   Джон Сина   Мемостория   Мемы   появление мемов   тикток   
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Популярность мем получил лишь в 2022 году, хотя видео с Джоном впервые опубликовали в 2017 году. Эдакий мем с лёгким запозданием в развитии.
Джон Сина-младший прославился благодаря реслингу и своей актёрской деятельности.
Джон является одним из самых титулованных "спортсменов" в истории реслинга. На момент написания данного обзора у него было аж 16 чемпионских мировых титулов.
Мем с Джоном стали использовать в качестве стоп-кадра, а также короткого видео. Само видео является отрывком шоу Джимми Феллона.

Завирусился мем благодаря Тиктоку.

Оригиналом послужила запись передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon от 23 марта 2017 года.

На тридцатой секунде Сина стал танцевать в наушниках. Примечательно, что за это время ролик набрал более 9 000 000 просмотров.
23 апреля 2022 года фрагмент с сидячим танцем разместили в Тикток-аккаунте @fallontonight.

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Метки: 2022 год   Джон Сина   Мемостория   Мемы   появление мемов   тикток   
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3  комментария
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10k
Бритва 18 минут назад
Этот джон сина - сам по себе ходячий мем.
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7k
sedoisever 41 минуту назад
Блин, с какого перепуга "реСЛинг"-то?
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917
Николай 57 минут назад
да прикольно чё)
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