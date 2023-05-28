15 уникальных ретрофотографий, на которые стоит взглянуть

769
16
Благодаря современным технологиям, совсем необязательно иметь машину времени, чтобы заглянуть в прошлое. В этом посте вы увидите старинные фотографии, которые дают нам возможность пережить интересные и захватывающие моменты истории. Взгляните!
×
×
3. Будущий царь Николай II, вместе со своим двоюродным братом принцем Греции Николаем, играют в самолетики, 1890 год
7. Арнольд Шварценеггер, Хью Хефнер и баскетболист Уилт Чемберлен. А Арни не такой уж и большой!
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама