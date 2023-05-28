Мужик голыми руками поймал сазана на затопленной улице в Краснодарском крае и попал на видео

Это, конечно, не каждому дано.
В Краснодарском крае уже неделю действует штормовое предупреждение. Несколько посёлков и городков частично подтопило. Ну как частично - в некоторых местах по улице можно было передвигаться по пояс в воде.
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Ну а в Курганинском районе ввели режим ЧС: за 2 часа выпала месячная норма осадков. Хотя местные и здесь придумали, как использовать ситуацию себе на пользу: устроили рыбную ловлю прямо на улицах города. Главным героем стал умелец, который вытащил сазана голыми руками.
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