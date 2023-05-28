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Мужик голыми руками поймал сазана на затопленной улице в Краснодарском крае и попал на видео

Мужик голыми руками поймал сазана на затопленной улице в Краснодарском крае и попал на видео

Автор:
28 мая 2023 18:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   жождь   краснодарский край   курганинск   ливень   потоп   рыбалка   сазан   
1517
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Это, конечно, не каждому дано.

В Краснодарском крае уже неделю действует штормовое предупреждение. Несколько посёлков и городков частично подтопило. Ну как частично - в некоторых местах по улице можно было передвигаться по пояс в воде.

Ну а в Курганинском районе ввели режим ЧС: за 2 часа выпала месячная норма осадков. Хотя местные и здесь придумали, как использовать ситуацию себе на пользу: устроили рыбную ловлю прямо на улицах города. Главным героем стал умелец, который вытащил сазана голыми руками.

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Метки: видео   жождь   краснодарский край   курганинск   ливень   потоп   рыбалка   сазан   
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8  комментариев
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6k
sumrаknn 55 минут назад
был случай - веслом поймал щуку длинной с себя в 4 классе. плыл на кефале в деревне у деда, огромная щука спала на поверхности , получила перелом черепа от весла. В большой рюкзак поместилась разрезанная пополам.
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4k
Двестиграмм 18 секунд назад
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7k
serega57_ Полчаса назад
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322
Andrei serega57_ 6 минут назад
Это же язь, при чём здоровенный!
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сергей Полчаса назад
Река Кукса, пересечение 12 Декабря с Белореченской. А вода все прибывает.
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