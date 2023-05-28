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Протестировали Адобовский #GenerativeFill на обложках популярных альбомов

Протестировали Адобовский #GenerativeFill на обложках популярных альбомов

Автор:
28 мая 2023 14:50
Метки: Adobe   GenerativeFill   Нейросети   
1899
6
Прикольно получилось.
Компания Adobe зупустила Generative Fill, искусственный интеллект, интегрированный непосредственно в Photoshop. Созданный на базе Adobe Firefly, семейства креативных моделей искусственного интеллекта Adobe, Generative Fill позволяет пользователям легко добавлять, расширять или удалять содержимое с изображений с помощью простых текстовых подсказок. Это не только улучшает пользовательский интерфейс, но и переосмысливает возможности Photoshop.
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Метки: Adobe   GenerativeFill   Нейросети   
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4  комментария
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
креативить можно и без новых технологий
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3
Maxim Spivak 39 минут назад
да. круто
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3k
Anatoly Tananykhin 42 минуты назад
А тем временем, сама программа, работает с каждой версией всё хуже и хуже)))
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7k
Гур 58 минут назад
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