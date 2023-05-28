Протестировали Адобовский #GenerativeFill на обложках популярных альбомов

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Прикольно получилось.
Компания Adobe зупустила Generative Fill, искусственный интеллект, интегрированный непосредственно в Photoshop. Созданный на базе Adobe Firefly, семейства креативных моделей искусственного интеллекта Adobe, Generative Fill позволяет пользователям легко добавлять, расширять или удалять содержимое с изображений с помощью простых текстовых подсказок. Это не только улучшает пользовательский интерфейс, но и переосмысливает возможности Photoshop.
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Метки: Adobe GenerativeFill Нейросети
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