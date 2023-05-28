Принудительные работы за сорванную сирень: Госдуме напомнили об ответственности за порчу кустарников и клумб

До лета оставалось меньше недели, а ситуация с инициативами в Госдуме усугублялась с каждым днем.
Больше всего слуг народа волновала сирень, а точнее, граждане, её срывающие. Особо был озадачен этой непростой ситуацией депутат Максим Иванов, который занимается аграрными вопросами.
Очень он был недоволен порчей зеленых насаждений и выступил с инициативой наказывать "зеленых хулиганов" более жестко.
«К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», - заявил он в интервью журналистам.
В настоящий момент за порчу зеленых насаждений выписывают штраф, ну а если ущерб превышает 2,5 тысячи рублей то могут и "административку" дать. Но это любителей цветочков мало останавливает.
Чиновник также уверен, что людям нужно прививать любовь к природе со школьной скамьи, а детей активнее привлекать к работам по благоустройству их районов. Тогда гражданская сознательность будет выше, и люди не будут обрывать цветы с клумб и ломать ветки сирени.
Ну с одной стороны, вроде и правильно говорит, но с другой стороны, неужели все проблемы в стране уже решили и остается только с любителями бесплатной романтики бороться?
Источник:
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именно по такой логике, проблемы и начинают превращаться в стремительно растущий ком дерьма, потому что решение мелких проблем откладывали на потом.
А вот как гости нашей страны обрывают сирень, а потом на рынке ее продают, недавно пост был.
-и дох"я детишки этого буржуя районов обустроили?