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Принудительные работы за сорванную сирень: Госдуме напомнили об ответственности за порчу кустарников и клумб

Принудительные работы за сорванную сирень: Госдуме напомнили об ответственности за порчу кустарников и клумб

Автор:
28 мая 2023 12:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Сирены   депутаты   озеленение   принудительные работы   штрафы   
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До лета оставалось меньше недели, а ситуация с инициативами в Госдуме усугублялась с каждым днем.

 Больше всего слуг народа волновала сирень, а точнее, граждане, её срывающие. Особо был озадачен этой непростой ситуацией депутат Максим Иванов, который занимается аграрными вопросами.

Очень он был недоволен порчей зеленых насаждений и выступил с инициативой наказывать "зеленых хулиганов" более жестко.


 

«К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», - заявил он в интервью журналистам.

 

В настоящий момент за порчу зеленых насаждений выписывают штраф, ну а если ущерб превышает 2,5 тысячи рублей то могут и "административку" дать. Но это любителей цветочков мало останавливает.


Чиновник также уверен, что людям нужно прививать любовь к природе со школьной скамьи, а детей активнее привлекать к работам по благоустройству их районов. Тогда гражданская сознательность будет выше, и люди не будут обрывать цветы с клумб и ломать ветки сирени.

 

Ну с одной стороны, вроде и правильно говорит, но с другой стороны, неужели все проблемы в стране уже решили и остается только с любителями бесплатной романтики бороться?

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Метки: Госдума   Сирены   депутаты   озеленение   принудительные работы   штрафы   
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11  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<...неужели все проблемы в стране уже решили и остается только с любителями бесплатной романтики бороться?>>
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именно по такой логике, проблемы и начинают превращаться в стремительно растущий ком дерьма, потому что решение мелких проблем откладывали на потом.
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17k
Александр Сучков Полчаса назад
Чиновник не в курсе, что сирени идет на пользу "обрыв", он не в курсе, что она становится пышнее, он так же не в курсе, что многие кусты сирени посажены жильцами рядом стоящего дома, а не за бюджет города и именно для того, что бы рвать. Лучше бы занялись теми цыганами, которые сиренью у метро торгуют. Мне такой чиновник не нужен...
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47k
turyst Полчаса назад
Романтики ладно, хрен с ними.
А вот как гости нашей страны обрывают сирень, а потом на рынке ее продают, недавно пост был.
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3k
Lakrista 36 минут назад
Это не бесплатная романтика, кто-то посадил эти цветы, организовывает полив, заботится о красоте города. Вообще не понимаю людей, которые обрывают цветы и тащат домой - ну вам же посмотреть было красиво? красиво. Уносите впечатления, зачем портить красоту.
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Чиновник также уверен, что людям нужно прививать любовь к природе со школьной скамьи, а детей активнее привлекать к работам по благоустройству их районов."-
-и дох"я детишки этого буржуя районов обустроили?
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Сидят люди с охрененно большой зарплатой и льготами и занимаются лютой херней.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Для начала надо жёстко наказывать самих депутатов госдуры за идиотские законы, которые ищвращают само понятие закона.
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221
Виталий Понаморев 2 часа назад
А других проблем в нашей стране нет, можно заниматься всякой х.....
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6k
Бу 2 часа назад
уроды [мат]
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