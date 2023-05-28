Принудительные работы за сорванную сирень: Госдуме напомнили об ответственности за порчу кустарников и клумб

Больше всего слуг народа волновала сирень, а точнее, граждане, её срывающие. Особо был озадачен этой непростой ситуацией депутат Максим Иванов, который занимается аграрными вопросами.

Очень он был недоволен порчей зеленых насаждений и выступил с инициативой наказывать "зеленых хулиганов" более жестко.