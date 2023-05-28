Сногсшибательные учительницы, которые успешно "отстрелялись" в этом учебном году

1946
18
На летние каникулы ушли не только школьники, но и учителя. В данной подборке собраны фотографии эффектных представительниц одной из самых уважаемых профессий. 100% вы захотите очутиться вновь за школьной партой... у них на уроках.
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