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Сногсшибательные учительницы, которые успешно "отстрелялись" в этом учебном году

Сногсшибательные учительницы, которые успешно "отстрелялись" в этом учебном году

Автор:
28 мая 2023 11:02
Метки: 2023   выпускной   красота   последний звонок   учитель   школа   
1946
18

На летние каникулы ушли не только школьники, но и учителя. В данной подборке собраны фотографии эффектных представительниц одной из самых уважаемых профессий. 100% вы захотите очутиться вновь за школьной партой... у них на уроках.

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Метки: 2023   выпускной   красота   последний звонок   учитель   школа   
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7  комментариев
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1k
Лютый Дед Час назад
Держит за талию так, как будто уже вдувал ей

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18k
Вася 12 минут назад
у меня была Наталья Михаллна, когда я в первый класс пришёл, ей уже за 50 было и она знала почти всех родителей, потому что многих сама учила. В параллельных классах было похоже, Марь Васильна, Вера Дмитриевна и другие настоящие педагоги. Начальная школа это второй дом для ребёнка, а Классная - как вторая мама. 80е
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1k
Хачик 15 минут назад
Не только в школе есть такое...
Ссылка www.youtube.com
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6k
VL 19 минут назад
что у неё с губами? пчёлы???
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12k
geminisf 22 минуты назад
Комментарий к фото
В наше время в первую очередь это были учителя. Да и выглядели многие так же эффектно. А сейчас это в основном менеджеры, оказывающие образовательные услуги. Не все, но большинство.
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