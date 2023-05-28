Более 1500 активистов задержали в Гааге после их требования отправить Нидерланды в Средневековье

Буквально в марте проводилась такая же акция, но тогда полиция привлекла к ответственности всего 700 человек.





Ну и практически с теми же требованиями выступили активисты в Англии. Они прервали финал чемпионата Англии по регби, разбросав оранжевый порошок на поле стадиона в Лондоне. Выступают против использования нефти и газа. Тоже, в общем, молодцы! Даешь глухое Средневековье в Европе!



