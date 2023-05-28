Более 1500 активистов задержали в Гааге после их требования отправить Нидерланды в Средневековье

Ну если быть точнее, то за то, что они перекрыли одну из главных трасс города.
Климатические активисты из организации Extinction Rebellion большие молодцы! Они всеми силами стремятся избавить свою страну от благ цивилизации, и требуют от своего государства прекратить выделять деньги из бюджета на добычу полезных ископаемых.
Дабы глас народа, уставшего жить в тепле и с комфортом, точно был услышан несколько тысяч человек перекрыли автомагистраль А12. Власти же в корне не согласны жить в Средневековье, ездить на конях и подтирать зады листиками. Поэтому местная полиция с помощью водомета разогнала экоактивистов, 1579 были задержаны, а 40 из них предъявили обвинения.
Буквально в марте проводилась такая же акция, но тогда полиция привлекла к ответственности всего 700 человек.
Ну и практически с теми же требованиями выступили активисты в Англии. Они прервали финал чемпионата Англии по регби, разбросав оранжевый порошок на поле стадиона в Лондоне. Выступают против использования нефти и газа. Тоже, в общем, молодцы! Даешь глухое Средневековье в Европе!
Источник:
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ЗЫ. Главное, чтобы у нас такого никогда не было!
Так случается, когда гнев внушения отключает способность к мышлению.
Добывать воду из колодца.
Отапливать хатку - чем?
Точно - дровами, ага. Вырубая для этого леса. Так?
А сами неужели не используют никакие изделия из пластика?
они не настолько дебилы...
Доброта зашкаливает, не правда ли?