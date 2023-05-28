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Более 1500 активистов задержали в Гааге после их требования отправить Нидерланды в Средневековье

Более 1500 активистов задержали в Гааге после их требования отправить Нидерланды в Средневековье

Автор:
28 мая 2023 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   аресты   видео   климатические активисты   протесты   экология   
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Ну если быть точнее, то за то, что они перекрыли одну из главных трасс города.

Климатические активисты из организации Extinction Rebellion большие молодцы! Они всеми силами стремятся избавить свою страну от благ цивилизации, и требуют от своего государства прекратить выделять деньги из бюджета на добычу полезных ископаемых.


Дабы глас народа, уставшего жить в тепле и с комфортом, точно был услышан несколько тысяч человек перекрыли автомагистраль А12. Власти же в корне не согласны жить в Средневековье, ездить на конях и подтирать зады листиками. Поэтому местная полиция с помощью водомета разогнала экоактивистов, 1579 были задержаны, а 40 из них предъявили обвинения.


Буквально в марте проводилась такая же акция, но тогда полиция привлекла к ответственности всего 700 человек.


Ну и практически с теми же требованиями выступили активисты в Англии. Они прервали финал чемпионата Англии по регби, разбросав оранжевый порошок на поле стадиона в Лондоне. Выступают против использования нефти и газа. Тоже, в общем, молодцы! Даешь глухое Средневековье в Европе!



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Метки: Нидерланды   аресты   видео   климатические активисты   протесты   экология   
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16  комментариев
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31k
Ashabad 45 минут назад
Верной дорогой идёте, товарищи голландцы! Так держать, смело идите в бой!
ЗЫ. Главное, чтобы у нас такого никогда не было!
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13k
Shtoppi 6 минут назад
знамо дело по чьей указке эти активисты, под личиной защиты окружающей среды, воду баламутят. если в европе будут сами полезные ископаемые добывать, то пиндосы не смогут им свои впарить втридорога.
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1k
Тордион 9 минут назад
Еще вчера каждый вменяемый человек предпочитал жить в экологически чистом месте. Но все изменилось, когда люди живущие на западе были причислены к врагам. С тех пор их желание жить в чистоте стало дебилизмом.
Так случается, когда гнев внушения отключает способность к мышлению.
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9k
au3 11 минут назад
"Выступают против использования нефти и газа"

А сами неужели не используют никакие изделия из пластика?
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311
устал я от вас 11 минут назад
А всё начиналось с отмены запрета на наркотики... совпадение?
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14k
a_komolow 21 минуту назад
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998
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну так это добрые западные полицейские, всегда улыбаются, прежде чем демократичной дубинкой по рёбрам вмазать!
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1k
zu4ara Полчаса назад
только не надо им мешать
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37k
Александр 46 минут назад
А вообще, я бы собрал всех подобных активистов, выделил бы им земли несколько тысяч гектар, раздал бы деревянные плуги, луки и стрелы. Огородил бы еще стеной, по периметру камеры. Классное бы реалити шоу вышло )
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37k
Александр 48 минут назад
Да европка скоро туда и без активистов отправится. Потом они еще что останется от свинорейха к себе присоединят или наоборот ))))
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31k
albedo Час назад
Судя по падению производства в Западной Европе - средневековье у них не за горами.
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