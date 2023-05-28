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В Испании женщина чуть не утопила ребенка при попытке перейти улицу

В Испании женщина чуть не утопила ребенка при попытке перейти улицу

Автор:
28 мая 2023 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Испания   видео   дожди   дорога   коляска   наводнение   яжемать   
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Пока Испания медленно, но верно тонет под проливными дождями, жители не унывают и пытаются вести обычный образ жизни, порой с риском для своих же близких.

Юго-восток Испании накрыло мощным циклоном, принесшим в страну затяжные проливные дожди. Ливни не прекращаются уже неделю и, если верить синоптикам, закончатся не раньше следующего воскресенья. А вода тем временем уже затопила аэропорт в Мадриде, улицы практически всех городов превратились в полноводные реки, по которым с большим трудом пытаются ездить немногие отважные автомобилисты.


Но даже разбушевавшаяся непогода не стала преградой на пути испанской яжматери, которая решила перейти улицу с ребенком в коляске. Сильное течение буквально через несколько шагов практически вырвало коляску из рук женщины, а находившиеся рядом прохожие спасли сидевшего в ней пацана. Но и это не остановило мамашу. Посадив ребенка в коляску, она попыталась во второй раз перейти улицу.


Судя по всему, понятие яжмать давным-давно стало интернациональным. Ну а нам остается только пожелать удачи пацаненку с такой "заботливой" мамой.

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Метки: Испания   видео   дожди   дорога   коляска   наводнение   яжемать   
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