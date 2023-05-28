В Испании женщина чуть не утопила ребенка при попытке перейти улицу

Но даже разбушевавшаяся непогода не стала преградой на пути испанской яжматери, которая решила перейти улицу с ребенком в коляске. Сильное течение буквально через несколько шагов практически вырвало коляску из рук женщины, а находившиеся рядом прохожие спасли сидевшего в ней пацана. Но и это не остановило мамашу. Посадив ребенка в коляску, она попыталась во второй раз перейти улицу.