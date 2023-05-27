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15 туристов делятся потрясающими находками, с которыми они столкнулись в путешествиях

15 туристов делятся потрясающими находками, с которыми они столкнулись в путешествиях

Автор:
27 мая 2023 22:15
Сообщество : Путешествия
Метки: запоминающиеся   мир   находки   путешествия   счастливчики   туристы   
1537
16

Путешествовать по миру - это огромная привилегия, которой мало кто может похвастаться. Но есть счастливчики, у которых есть возможность своими глазами увидеть все красоты мира. А особенно запоминающиеся и невероятные вещи они запечатлели на камеру. Взгляните!

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Метки: запоминающиеся   мир   находки   путешествия   счастливчики   туристы   
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3  комментария
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18k
Bill 45 минут назад
Как памятник - хороший. Но Норвегия уже выкопала меч войны и неизвестно чем это для неё кончится.
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9k
au3 Полчаса назад
Опять Петру нашли?
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DarSie

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