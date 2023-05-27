15 туристов делятся потрясающими находками, с которыми они столкнулись в путешествиях

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Путешествовать по миру - это огромная привилегия, которой мало кто может похвастаться. Но есть счастливчики, у которых есть возможность своими глазами увидеть все красоты мира. А особенно запоминающиеся и невероятные вещи они запечатлели на камеру. Взгляните!
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8. Порт Коба, Ирландия. Последний порт, из которого вышел "Титаник". Очень милый маленький городок
13. Этому мосту исполнилось 306 лет! Неудивительно, что деревня Каррбридж, Шотландия, названа в его честь
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