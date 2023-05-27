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«Место 18 долин» – утрата или обретение?

«Место 18 долин» – утрата или обретение?

Автор:
27 мая 2023 17:49
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Время   Долина Тургвилла   Жозеф Шартье   Пиренеи   Поль Леблан   волшебство   история   исчезновение   магия   портал   
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Есть во французских Пиренеях, неподалёку от города Кусеранс, одна долина, Тургвилла. Она славится своей живописностью и тем, что с периодичностью примерно раз в полвека здесь таинственным образом исчезают люди. А потом возвращаются, но уже не совсем такими.

Местные дали месту и название «Долина утраченных жизней». И стараются без необходимости не появляться в этом районе. Казалось бы, почему? Ведь тут и величественные пики Пиренейских гор, и настоящая жемчужина – озеро Алет с удивительно чистой лазурной водой. Старожилы, конечно, травили всякие байки. И про магов, затягивавших путников в мир зазеркалья, чтобы высосать из них жизнь и продлить свою. И про странные создания – волков с головами прекрасных женщин. Но любое уважающее себя туристическое место должно иметь в арсенале такую байку для привлечения внимания туристов. А лучше сразу несколько.

Однако относительно недавно, в 1998 году, в этих местах произошёл случай, найти разумного объяснения которому до сих пор не смогли.

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Осенью в районе озера от группы отстал геолог Поль Леблан. Несколько дней товарищи прочёсывали долину, пытаясь его отыскать. К ним подключились профессионалы, даже задействовали вертолёт. Но поиски не дали  результата.

Спустя два месяца пропавший неожиданно появился в городе Гузе-Нейж. В полицейском участке мужчина рассказал удивительную версию событий. В соответствии с которой он действительно Поль Леблан, геолог. Но был им в далёкой молодости. А потом по велению души открыл своё сердце Богу, стал священником и всю жизнь вместе с жителями горной деревеньки, где жил, истово молился, чтобы порождения тьмы – те самые волки с женскими головами покинули долину и перестали терзать её жителей. При этом мужчина выглядел лет на 50, хотя на момент исчезновения ему было чуть за 30. Пресса атаковала Леблана, и его родители вынуждены были продать дом и увезти сына в другую страну, где следы его затерялись.

В 2008 году история повторилась. Группа молодёжи прибыла на отдых в Кусеранс. Узнав о проклятье, ребята со свойственным возрасту бесстрашием захотели на практике проверить, как оно работает. Менеджер отеля, где остановилась компания, всеми силами пытался их отговорить. Но те, конечно, не послушались. И поплатились: один из группы ­­­– Жозеф Шартье исчез.

Поиски не дали результата. Но Жозеф тоже нашёлся: дезориентированного парня обнаружил на обочине водитель грузовика. Шартье называл себя другим именем – Луи и говорил, что жил в высокогорной деревеньке и занимался изготовлением сыра. Который у него забирали мужчины очень странной и пугающей наружности. Пределы деревни покидать было запрещено: в лесу бродили… да-да, те самые волки с женскими головами. Больше ничего внятного от несчастного добиться не вышло. И вскоре он попал в психиатрическую клинику.

Исследователи паранормальных явлений после случая 2008 года плотно занялись долиной Тургвилла. Конкретных выводов по поводу аномалии нет, только предположения. Основное из них – это периодически открывающийся в этих местах портал, переносящий человека в параллельный мир. Который могут населять самые разные создания, вплоть пресловутых волков с человеческими головами.

С этой позиции сказки о людях, похищенных эльфами или феями, не выглядят такими уж невероятными. Чтобы сделать шаг в открывшийся портал, нужно оказаться в определённом месте в нужный момент времени. И, как считают эксперты, находиться в состоянии изменённого сознания. Точных характеристик этого состояния нет. Возможно речь о ярких иллюзиях, игре воображения, галлюцинациях, страхе, панике, психических отклонениях, душевной травме или действии наркотических веществ или медицинских препаратов. Если людям удастся точно выяснить причины, то – как знать – возможно путешествия в другие миры станут не сложнее поездки в соседний город.

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Метки: Время   Долина Тургвилла   Жозеф Шартье   Пиренеи   Поль Леблан   волшебство   история   исчезновение   магия   портал   
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4  комментария
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11k
kaboza Час назад
У нас тоже есть такая долина....Чуйская..
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Кот Баюн 19 минут назад
долину следует исследовать на предмет всевозможных галлюциногенных растений или испарений :)
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7k
Elena Ki Полчаса назад
А, так вот для чего сознание изменяют! Они исследования проводят, а мы - пошли вон, наркоманы!
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1M
Великий Немой Час назад
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