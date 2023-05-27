«Место 18 долин» – утрата или обретение?

Местные дали месту и название «Долина утраченных жизней». И стараются без необходимости не появляться в этом районе. Казалось бы, почему? Ведь тут и величественные пики Пиренейских гор, и настоящая жемчужина – озеро Алет с удивительно чистой лазурной водой. Старожилы, конечно, травили всякие байки. И про магов, затягивавших путников в мир зазеркалья, чтобы высосать из них жизнь и продлить свою. И про странные создания – волков с головами прекрасных женщин. Но любое уважающее себя туристическое место должно иметь в арсенале такую байку для привлечения внимания туристов. А лучше сразу несколько.

Однако относительно недавно, в 1998 году, в этих местах произошёл случай, найти разумного объяснения которому до сих пор не смогли.