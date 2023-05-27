Ученые выяснили, сожалеют ли об изменах женатые мужчины

Исследователями из Университета Западного Онтарио стало интересно, страдают ли от угрызений совести изменники. Они опросили почти 2000 активных пользователей сайта для знакомств Ashley Madison и пришли к неутешительным выводам, которые потом опубликовало издательство Science Daily.

Все участники опроса были женатыми мужчинами среднего возраста и все заводили романы на стороне.