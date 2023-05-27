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Ученые выяснили, сожалеют ли об изменах женатые мужчины

Ученые выяснили, сожалеют ли об изменах женатые мужчины

Автор:
27 мая 2023 11:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: брак   женатые мужчины   измена   изменщики   семья   соцопрос   
2009
3

Друзья, тут одни умники социологическое исследование проводили. Короче говоря, выяснилось такое, что мы, конечно, отрицаем!

Исследователями из Университета Западного Онтарио стало интересно, страдают ли от угрызений совести изменники. Они опросили почти 2000 активных пользователей сайта для знакомств Ashley Madison и пришли к неутешительным выводам, которые потом опубликовало издательство Science Daily.

Все участники опроса были женатыми мужчинами среднего возраста и все заводили романы на стороне.


Выяснилось, что ни один из них при этом не испытывали мук совести. Совсем. Основная масса изменников жен своих искренне любят, а вот на стороне заводят романы по нескольким причинам. И самой частой из них является банальной нехваткой секса дома. Более 50% опрошенных выбрали именно этот пункт.

На втором месте получение эмоциональной разгрузки и только потом поиск разнообразия в партнерах. Самоутверждение, отсутствие взаимных чувств и регулярные ссоры с женами оказались на последнем месте.


Исследователи пришли к выводу, что неверность не обязательно является результатом более глубокой проблемы в отношениях. Исследование показало, что наличие удачных браков также не повышает вероятность того, что изменники будут сожалеть об изменах. Они воспринимают интрижки просто как приятное приключение, принесшее им как сексуальное, так и эмоциональное удовлетворение.


Стоит ли грести всех под одну гребенку? Конечно же, нет! Опрос проводили именно среди тех, кто изменяет, а не среди рандомных женатых мужчин. Ну а правы ли исследователи или нет, давайте решим в комментариях.




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Метки: брак   женатые мужчины   измена   изменщики   семья   соцопрос   
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13  комментариев
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9k
au3 2 часа назад
Как удобно прикидываться "учеными" ... А в реале - дармоеды.
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1k
Antarez 2 минуты назад
Если простой единичный секс на стороне для вас Предательство, то вы счастливые люди и не знаете, что такое настоящее предательство.
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999
Просто чувак в интернете 37 минут назад
Предательство - это плохо. Как не изворачивайся.
А движет такими людьми - эгоизм.
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4k
Дмитрий Круглов 46 минут назад
Измена - это предательство. Для того, чтобы предать, не обязательно даже где-то трахаться. Но с другой стороны, бывают такие отношения или культурные традиции, где секс на стороне не является предательством. Какие явления "современной культуры" например песни, сериалы, анекдоты Вы можете привести в пример, где воспевается моногамная многодетная семья?
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7k
Компьютер DELL с монитором 51 минуту назад
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1k
SmartCat101 52 минуты назад
не надо называть людей проводящих соц опросы учёными!!!!
слово : неуч тут больше подходит!
в какой области они ученые?
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55k
Олег 56 минут назад
нет....
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1k
Хачик Час назад
"И самой частой из них является банальной нехваткой секса дома."
Напомнило...))
Приходит мужик к сексопатологу:
- Доктор, у меня по моему проблемы с этим..., слабость появилась.
- А вы расскажите примерно вашу половую жизнь ну... за недельку.
- Ну с женой 3-4 раза в день, любовница 3-4 раза, раза 3 с соседкой,
2-3 с секретаршей, по выходным пару раз с проститутками, ну и для
экзотики разок с молодым человеком.
- !!!??? Однако уважаемый... Вы знаете, по моему Вам надо несколько
сократить активность.
- Ой, СПАСИБО доктор, а то я думал, что это от онанизма...
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13k
Djeff 2 часа назад
"Они опросили почти 2000 активных пользователей сайта для знакомств"...
Они б ещё опросили посетителей порнхаба, не занимаются ли они ну совсем крохотной интрижкой на стороне...
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7k
klop 2 часа назад
Измена одного из супругов это как предательство, некоторые умудряются ещё жить вместе после этого.
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7k
sedoisever 2 часа назад
"ИзмеННики", блин!
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