Ученые выяснили, сожалеют ли об изменах женатые мужчины

Друзья, тут одни умники социологическое исследование проводили. Короче говоря, выяснилось такое, что мы, конечно, отрицаем!
Исследователями из Университета Западного Онтарио стало интересно, страдают ли от угрызений совести изменники. Они опросили почти 2000 активных пользователей сайта для знакомств Ashley Madison и пришли к неутешительным выводам, которые потом опубликовало издательство Science Daily.
Все участники опроса были женатыми мужчинами среднего возраста и все заводили романы на стороне.
Выяснилось, что ни один из них при этом не испытывали мук совести. Совсем. Основная масса изменников жен своих искренне любят, а вот на стороне заводят романы по нескольким причинам. И самой частой из них является банальной нехваткой секса дома. Более 50% опрошенных выбрали именно этот пункт.
На втором месте получение эмоциональной разгрузки и только потом поиск разнообразия в партнерах. Самоутверждение, отсутствие взаимных чувств и регулярные ссоры с женами оказались на последнем месте.
Исследователи пришли к выводу, что неверность не обязательно является результатом более глубокой проблемы в отношениях. Исследование показало, что наличие удачных браков также не повышает вероятность того, что изменники будут сожалеть об изменах. Они воспринимают интрижки просто как приятное приключение, принесшее им как сексуальное, так и эмоциональное удовлетворение.
Стоит ли грести всех под одну гребенку? Конечно же, нет! Опрос проводили именно среди тех, кто изменяет, а не среди рандомных женатых мужчин. Ну а правы ли исследователи или нет, давайте решим в комментариях.
Источник:
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А движет такими людьми - эгоизм.
слово : неуч тут больше подходит!
в какой области они ученые?
Напомнило...))
Приходит мужик к сексопатологу:
- Доктор, у меня по моему проблемы с этим..., слабость появилась.
- А вы расскажите примерно вашу половую жизнь ну... за недельку.
- Ну с женой 3-4 раза в день, любовница 3-4 раза, раза 3 с соседкой,
2-3 с секретаршей, по выходным пару раз с проститутками, ну и для
экзотики разок с молодым человеком.
- !!!??? Однако уважаемый... Вы знаете, по моему Вам надо несколько
сократить активность.
- Ой, СПАСИБО доктор, а то я думал, что это от онанизма...
Приходит мужик к сексопатологу:
- Доктор, извините, мне всего 35 лет, но мне кажется что у меня уже появились некоторые проблемы с сексом...
- Для того что бы поставить диагноз, нам надо откровенно поговорить о Вашей сексуальной жизни. Вы готовы?
- Готов!
- Вы женаты?
- Да женат.
- Как часто у Вас секс с женой?
- Да как у многих, раз в сутки.
- А подруга есть?
- Да есть.
- А с ней бывает?
- Бывает ... раз в сутки.
- Извините, а кем Вы работаете?
- Директор своей компании
- У Вас секретарь есть?
- Есть... бывает раз в сутки.
- Ну молодой человек, ну что же Вы хотели!
- Доктор так это от этого!!!!???
- Конечно, от этого!!!
- Как здорово, а то я думал что от онанизма...
Они б ещё опросили посетителей порнхаба, не занимаются ли они ну совсем крохотной интрижкой на стороне...