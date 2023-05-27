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Медведь ворвался на склад пекарни и съел 60 кексов

Медведь ворвался на склад пекарни и съел 60 кексов

Автор:
27 мая 2023 10:08
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   кексы   медведь   пекарня   склад   фото   
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В США голодный черный медведь ворвался на склад пекарни в Коннектикуте, напугал нескольких сотрудников, съел 60 кексов и убежал с места происшествия.

Одна из работниц предприятия показала в соцсетях фото перевёрнутого подноса с десертами, сделанное после визита зверя.

По её словам, животное прогнала сотрудница, которая залезла в машину и стала сигналить.

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Метки: США   видео   кексы   медведь   пекарня   склад   фото   
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Гомерчик Час назад
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