Медведь ворвался на склад пекарни и съел 60 кексов

918
2
1
В США голодный черный медведь ворвался на склад пекарни в Коннектикуте, напугал нескольких сотрудников, съел 60 кексов и убежал с места происшествия.
Одна из работниц предприятия показала в соцсетях фото перевёрнутого подноса с десертами, сделанное после визита зверя.
По её словам, животное прогнала сотрудница, которая залезла в машину и стала сигналить.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама