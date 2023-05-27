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Загадка римского двенадцатигранника, который не упоминается ни в одном источнике, но часто попадается археологам

Загадка римского двенадцатигранника, который не упоминается ни в одном источнике, но часто попадается археологам

Автор:
27 мая 2023 09:54
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Вещи   Загадка римского двенадцатигранника   Предметы   археолог   загадочная штука   интересно   факты   
1185
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Римский додекаэдр – очень загадочная штука. В том смысле, что археологи их нашли, но учёные так и не поняли, зачем такие "игрушки" были нужны. Найдены они были на территории Западной Европы, в тех странах, территории которых относились к Римской империи – от Италии и Франции до Великобритании и Голландии.

Учёные относят время изготовления додекаэдров к периоду первых веков нашей эры. Сами эти предметы при общем сходстве в деталях имеют ряд отличий – это и материал, из которого они изготовлены (чаще всего это бронза, но также медь, свинец и даже камень), и размеры, и степень обработки (украшательства, скажем так – некоторые имеют довольно изысканные узоры, а некоторые максимально просты).

Даже размеры отверстий на всех двенадцати гранях додекаэдра (название так и переводится - двенадцатигранник) – разные, причём между экземплярами этих изделий особого сходства нет, то есть отверстия по своему диаметру не очень-то совпадают. Что ставит под сомнения многие версии о предназначении додекаэдров (но о них ниже).

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Считается, что в музеях всех этих стран таких додекаэдров хранится уж точно больше сотни, находили их в совершенно разных местах, например, среди спрятанных монет или в шкатулке с женскими украшениями – соответственно, размер найденных римских додекаэдров небольшой, от 4 до 11 сантиметров.

То есть из географии находок сделать какие-то выводы о предназначении этих предметов нереально, но можно учесть "контекст". Но что самое интересное, у учёных нет никакой возможности опереться в своих изысканиях на какие-либо письменные свидетельства – про предметы, о которых мы говорим, нет никаких упоминаний, даже вскользь.

И, что впечатляет даже больше, сложно найти какие-то аналоги в других культурах – похожих штук больше не находили, да и сейчас ничего похожего нигде не используется.

Так что все версии, которые сейчас существуют – это чистая фантазия, хотя, очевидно, в своих предположениях учёные и энтузиасты опираются на свои представления о реальности того времени и на то небольшое количество фактов, которые у них есть.

Забегая вперёд, стоит также сказать, что почему-то все размышляют о примерах додекаэдров, которые имеют сквозные дыры. Хотя есть и примеры тех же каменных додекаэдров – они выглядят примерно так же, но сделаны из монолитного куска и не имеют пустоты внутри. Именно на эту пустоту опирается главная теория о предназначении загадочных предметов римского быта.

Основные варианты, судя по всему, такие:

подсвечник
игральные кости
инструмент для гадания
инструмент для подгона деталей (вроде проверки ширины труб)
дальномер
элемент штандарта
аналог спиннера для верчения в руках

Все варианты, как видим, являются спорными – потому что все из них просто нечем подтвердить. Основным считается версия про подсвечник, а такое разнообразие отверстий как бы намекает на то, что свечи могли бы не стандартизированы по своей толщине, так что для закрепления свечи выбиралась ближайшая по диаметру дырка.

Есть и другой вариант – что додекаэдр надеваляя на свечу как некий светильник, а диаметр отверстия позволял как бы управлять интенсивностью горения (свечи часто были достаточно дорогими, что могло требовать экономии). То есть в зависимости от ситуации додекаэдр можно было перевернуть более широким или более узким отверстием вниз и насадить на свечу.

Это объясняло бы и наличие "шишечек" на углах додекаэдра – они в теории нагревались бы меньше, а стало быть за них можно было взяться руками. К слову, ровно такой же "хват" подтолкнул кого-то на версию про спиннер – якобы так можно крутить этот предмет в руке, чисто для успокоения нервов. Зачем тогда дырки – не очень понятно, может, для улучшения аэродинамики...

В какой-то момент учёные остановились на версии про дальномер – якобы, глядя сквозь два совмещенных отверстия, римляне могли оценить расстояние до того или иного предмета. Но как быть тогда с теми додекаэдрами, которые сделаны из камня и не просматриваются насквозь?

Впрочем, повторимся, остановиться на этой версии не даёт больше то, что нет ни одного задокументированного примера такого использования – а в этом случае они должны бы были быть.

Та же проблема с "элементами штандарта", игральными костями и даже гаданиями – уж такие-то вещи точно остались бы в записях.

Исходя из сложившейся ситуации, самым правдоподобным вариантом выглядит утверждение, что это просто какая-то модная штучка, лишённое практических целей украшение, при этом не такое массовое, чтобы о нём кто-то где-то упомянул в письменном виде.

Но всегда, как говорится, есть место подвигу – так что мы можем попробовать выдвинуть свои варианты.

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Метки: Вещи   Загадка римского двенадцатигранника   Предметы   археолог   загадочная штука   интересно   факты   
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9  комментариев
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20k
Виталий Касандров 58 минут назад
Ну если таки запад начнет апокалипсис, через тысячи лет археологи явно будут гадать для чего нудны были спиннеры.
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11k
kaboza Полчаса назад
чо за нах, ща разгадаем пол мира в труху как бонус
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2k
Сергей Шляхтов Полчаса назад
Если мыслить логически, то это канцелярское приспособление. На это указывает именно то, что эти додекаэдры не так часто встречаются и о них не упоминают. Если бы это было бы приспособление для свечек, то они встречались бы намного чаще и продолжали бы использоваться по сей день. Тут надо понимать, что технологии изменились и использовалось это не так часто (не массово). Возможно это вроде закладки при чтении или написании свитков с возможностью вставить туда пишущий предмет.
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19k
Александр Час назад
Теребилка для рук, как спинер
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20k
Alf Час назад
Идея не плохая: подсвечник для почти любого диаметра свечи. Но мне нравятся другие.
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