Загадка римского двенадцатигранника, который не упоминается ни в одном источнике, но часто попадается археологам

Римский додекаэдр – очень загадочная штука. В том смысле, что археологи их нашли, но учёные так и не поняли, зачем такие "игрушки" были нужны. Найдены они были на территории Западной Европы, в тех странах, территории которых относились к Римской империи – от Италии и Франции до Великобритании и Голландии.
Учёные относят время изготовления додекаэдров к периоду первых веков нашей эры. Сами эти предметы при общем сходстве в деталях имеют ряд отличий – это и материал, из которого они изготовлены (чаще всего это бронза, но также медь, свинец и даже камень), и размеры, и степень обработки (украшательства, скажем так – некоторые имеют довольно изысканные узоры, а некоторые максимально просты).
Даже размеры отверстий на всех двенадцати гранях додекаэдра (название так и переводится - двенадцатигранник) – разные, причём между экземплярами этих изделий особого сходства нет, то есть отверстия по своему диаметру не очень-то совпадают. Что ставит под сомнения многие версии о предназначении додекаэдров (но о них ниже).
Считается, что в музеях всех этих стран таких додекаэдров хранится уж точно больше сотни, находили их в совершенно разных местах, например, среди спрятанных монет или в шкатулке с женскими украшениями – соответственно, размер найденных римских додекаэдров небольшой, от 4 до 11 сантиметров.
То есть из географии находок сделать какие-то выводы о предназначении этих предметов нереально, но можно учесть "контекст". Но что самое интересное, у учёных нет никакой возможности опереться в своих изысканиях на какие-либо письменные свидетельства – про предметы, о которых мы говорим, нет никаких упоминаний, даже вскользь.
И, что впечатляет даже больше, сложно найти какие-то аналоги в других культурах – похожих штук больше не находили, да и сейчас ничего похожего нигде не используется.
Так что все версии, которые сейчас существуют – это чистая фантазия, хотя, очевидно, в своих предположениях учёные и энтузиасты опираются на свои представления о реальности того времени и на то небольшое количество фактов, которые у них есть.
Забегая вперёд, стоит также сказать, что почему-то все размышляют о примерах додекаэдров, которые имеют сквозные дыры. Хотя есть и примеры тех же каменных додекаэдров – они выглядят примерно так же, но сделаны из монолитного куска и не имеют пустоты внутри. Именно на эту пустоту опирается главная теория о предназначении загадочных предметов римского быта.
Основные варианты, судя по всему, такие:
подсвечник
игральные кости
инструмент для гадания
инструмент для подгона деталей (вроде проверки ширины труб)
дальномер
элемент штандарта
аналог спиннера для верчения в руках
Все варианты, как видим, являются спорными – потому что все из них просто нечем подтвердить. Основным считается версия про подсвечник, а такое разнообразие отверстий как бы намекает на то, что свечи могли бы не стандартизированы по своей толщине, так что для закрепления свечи выбиралась ближайшая по диаметру дырка.
Есть и другой вариант – что додекаэдр надеваляя на свечу как некий светильник, а диаметр отверстия позволял как бы управлять интенсивностью горения (свечи часто были достаточно дорогими, что могло требовать экономии). То есть в зависимости от ситуации додекаэдр можно было перевернуть более широким или более узким отверстием вниз и насадить на свечу.
Это объясняло бы и наличие "шишечек" на углах додекаэдра – они в теории нагревались бы меньше, а стало быть за них можно было взяться руками. К слову, ровно такой же "хват" подтолкнул кого-то на версию про спиннер – якобы так можно крутить этот предмет в руке, чисто для успокоения нервов. Зачем тогда дырки – не очень понятно, может, для улучшения аэродинамики...
В какой-то момент учёные остановились на версии про дальномер – якобы, глядя сквозь два совмещенных отверстия, римляне могли оценить расстояние до того или иного предмета. Но как быть тогда с теми додекаэдрами, которые сделаны из камня и не просматриваются насквозь?
Впрочем, повторимся, остановиться на этой версии не даёт больше то, что нет ни одного задокументированного примера такого использования – а в этом случае они должны бы были быть.
Та же проблема с "элементами штандарта", игральными костями и даже гаданиями – уж такие-то вещи точно остались бы в записях.
Исходя из сложившейся ситуации, самым правдоподобным вариантом выглядит утверждение, что это просто какая-то модная штучка, лишённое практических целей украшение, при этом не такое массовое, чтобы о нём кто-то где-то упомянул в письменном виде.
Но всегда, как говорится, есть место подвигу – так что мы можем попробовать выдвинуть свои варианты.
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