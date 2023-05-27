Загадка римского двенадцатигранника, который не упоминается ни в одном источнике, но часто попадается археологам

Учёные относят время изготовления додекаэдров к периоду первых веков нашей эры. Сами эти предметы при общем сходстве в деталях имеют ряд отличий – это и материал, из которого они изготовлены (чаще всего это бронза, но также медь, свинец и даже камень), и размеры, и степень обработки (украшательства, скажем так – некоторые имеют довольно изысканные узоры, а некоторые максимально просты).

Даже размеры отверстий на всех двенадцати гранях додекаэдра (название так и переводится - двенадцатигранник) – разные, причём между экземплярами этих изделий особого сходства нет, то есть отверстия по своему диаметру не очень-то совпадают. Что ставит под сомнения многие версии о предназначении додекаэдров (но о них ниже).