11 самых древних в мире продуктов питания, чей срок годности, кажется, давным-давно подошёл к концу

Несмотря на то, что некоторые рецепты и блюда передаются из поколения в поколения на протяжении сотен и даже тысяч лет, бывает трудно точно определить, что ели и пили наши дальние предки. Эти сведения так бы и остались для нас тайной за семью замками, если бы не археология. Да-да, не удивляйтесь археологи занимаются раскопками не только древних сокровищ, останков и строений, но и еды, которая по счастливой случайности смогла сохраниться на протяжении столь длительного времени. Изучение найденных продуктов позволяет нам понять, что люди прошлого готовили и употребляли в пищу.

Перед вами самый древний в мире кусочек хлеба. Его возраст составляет 14000 лет