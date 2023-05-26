FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7271 пост • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
#Яжедед: житель Кирова показал мастер-класс по расправе с авто, стоявшем у него на пути

#Яжедед: житель Кирова показал мастер-класс по расправе с авто, стоявшем у него на пути

Автор:
26 мая 2023 23:40
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   киров   коляска   маты   ребенок   хам   яжедед   
1117
1
1

Агрессивный мужчина ударил ногой машину и обматерил её хозяйку, за то, что та остановилась посреди дороги во дворе, и, к своему несчастью, оказалась у него на пути. Рядовая история, но есть нюанс: дядя вёз в коляске ребёнка. Воспитание с младых ногтей, так сказать ...

— Я с ребёнком на**й! Тварь б**ть! Сдай назад б**ть, курва! Стекло разобью б**ть!

Кировчанин в непарламенских выражениях отозвался о навыках парковки автовладелицы "Ниссана", оказавшегося у него на дороге:

Досталось и "Ниссану" (ногой) и его хозяйке, которую возмущенный #Яжедед попытался за волосы вытащить из машины.

Дама оказалась не из робкого десятка: "На себя посмотри, придурок!", - парировала она.

Вот и поговорили.

Малышка в коляске узнала много новой лексики от своего интересного дедушки.

Рукопашной не случилось, и на том спасибо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: авто   киров   коляска   маты   ребенок   хам   яжедед   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Alex Полчаса назад
Т.е. курица тупая припарковалась как положено?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Полчаса назад
Деда остудить, путем погружения его головы на 7мин в бочку с водой.
Бабе запретить садится за руль до побития рекорда круга на трассе F1 в Сочи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov 40 минут назад
"Малышка в коляске узнала много новой лексики от своего интересного дедушки."

Думаю, уже тысячу раз дома слышала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий 41 минуту назад
Ну запарковалась то она знатно....Хотел сказать, "как м.дак", но теперь думаю какое слово, женского рода, подобрать к слову "м...ак"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Час назад
я тоже нередко привязываю к бамперу младенца, и мне уступают дорогу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73894



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Памятка огородника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#ДТП#люди#аварии#красота#подборка#кино#СССР
#Юмор#автомир#машина#животные#забавно#авто аварии#позитив#дети#истории#шоу бизнес
#автомобили#в мире#Прикол#факты#история#Автовсячина#удивительно#США#картинки#Жизнь
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться