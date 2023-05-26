Яжедед: житель Кирова показал мастер-класс по расправе с авто, стоявшем у него на пути

Агрессивный мужчина ударил ногой машину и обматерил её хозяйку, за то, что та остановилась посреди дороги во дворе, и, к своему несчастью, оказалась у него на пути. Рядовая история, но есть нюанс: дядя вёз в коляске ребёнка. Воспитание с младых ногтей, так сказать ...
— Я с ребёнком на**й! Тварь б**ть! Сдай назад б**ть, курва! Стекло разобью б**ть!
Кировчанин в непарламенских выражениях отозвался о навыках парковки автовладелицы "Ниссана", оказавшегося у него на дороге:
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Досталось и "Ниссану" (ногой) и его хозяйке, которую возмущенный #Яжедед попытался за волосы вытащить из машины.
Дама оказалась не из робкого десятка: "На себя посмотри, придурок!", - парировала она.
Вот и поговорили.
Малышка в коляске узнала много новой лексики от своего интересного дедушки.
Рукопашной не случилось, и на том спасибо.
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Бабе запретить садится за руль до побития рекорда круга на трассе F1 в Сочи.
Думаю, уже тысячу раз дома слышала...