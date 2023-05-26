Яжедед: житель Кирова показал мастер-класс по расправе с авто, стоявшем у него на пути

Агрессивный мужчина ударил ногой машину и обматерил её хозяйку, за то, что та остановилась посреди дороги во дворе, и, к своему несчастью, оказалась у него на пути. Рядовая история, но есть нюанс: дядя вёз в коляске ребёнка. Воспитание с младых ногтей, так сказать ...