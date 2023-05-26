В Санкт-Петербурге электросамокат взорвался под ногами владельца

Открытие сезона закончилось для самокатчика реанимацией.
Инцидент произошёл вчера поздно вечером на Васильевском острове. Как видно на записи с камеры наружного наблюдения, во время движения электросамокат заискрил и через секунду превратился в огромный огненный шар. Владелец устройства получил серьёзные ожоги ягодиц, поясницы и спины.
К счастью для пострадавшего, рядом находилась подстанция скорой помощи. И ему повезло вдвойне, что в момент взрыва мимо проезжал медики, которые сразу его госпитализировали.
Источник:
Как сообщают медики, 45-летний владелец самоката получил ожоги 20% тела. Сейчас он находится в ожоговой реанимации. Сегодня его будут оперировать.
На кадрах ниже показан похожий инцидент, который произошёл позавчера в Лондоне. Во время зарядки только что купленный электросамокат вспыхнул и едва не спалил квартиру 37-летнего Делла Уильямса. Сам мужчина успел выбежать из дома, но тем не менее ему понадобилась помощь медиков из-за отравления едким дымом.
Источник:
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
А у нас вообще не слышал раньше не одного подобного случая.