В Санкт-Петербурге электросамокат взорвался под ногами владельца

Как сообщают медики, 45-летний владелец самоката получил ожоги 20% тела. Сейчас он находится в ожоговой реанимации. Сегодня его будут оперировать.





На кадрах ниже показан похожий инцидент, который произошёл позавчера в Лондоне. Во время зарядки только что купленный электросамокат вспыхнул и едва не спалил квартиру 37-летнего Делла Уильямса. Сам мужчина успел выбежать из дома, но тем не менее ему понадобилась помощь медиков из-за отравления едким дымом.