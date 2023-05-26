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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 317 постов • 24 подписчика подписаться
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В Санкт-Петербурге электросамокат взорвался под ногами владельца

В Санкт-Петербурге электросамокат взорвался под ногами владельца

Автор:
26 мая 2023 13:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Васильевский остров   Санкт-Петербург   взрыв   видео   воспламенение   ожоги   самокат   
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Открытие сезона закончилось для самокатчика реанимацией.

Инцидент произошёл вчера поздно вечером на Васильевском острове. Как видно на записи с камеры наружного наблюдения, во время движения электросамокат заискрил и через секунду превратился в огромный огненный шар. Владелец устройства получил серьёзные ожоги ягодиц, поясницы и спины.

К счастью для пострадавшего, рядом находилась подстанция скорой помощи. И ему повезло вдвойне, что в момент взрыва мимо проезжал медики, которые сразу его госпитализировали.

Как сообщают медики, 45-летний владелец самоката получил ожоги 20% тела. Сейчас он находится в ожоговой реанимации. Сегодня его будут оперировать.


На кадрах ниже показан похожий инцидент, который произошёл позавчера в Лондоне. Во время зарядки только что купленный электросамокат вспыхнул и едва не спалил квартиру 37-летнего Делла Уильямса. Сам мужчина успел выбежать из дома, но тем не менее ему понадобилась помощь медиков из-за отравления едким дымом.

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Метки: Васильевский остров   Санкт-Петербург   взрыв   видео   воспламенение   ожоги   самокат   
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10  комментариев
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852
Шурман 52 минуты назад
Вот так скоро люди будут сгорать на электромашинах и это будет считается экологически чистым естественным отбором .
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1k
Николай Минуту назад
Ну в лондоне то понятно... Шпили и всё такое.
А у нас вообще не слышал раньше не одного подобного случая.
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28k
Serg2001 11 минут назад
Неужели кто-то проклял самокаты? Не может быть!...)
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62k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
потому что не нужно лезть в батарею пытаясь увеличить ее мощность . кривая пайка нарушение герметичности или просто пробой литиевый батареи это почти всегда причина кривых рук . это как заднеприводные по ночам с раздрочеными глушаками пердят по дорогам думая что это придает им крутости и скорости.
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
دراجة الشيطان (Шайтан-велосипед)
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13k
Shtoppi 47 минут назад
самоликвидация как она есть.
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25k
Сибиряк 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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