Сейф, который угробил Джека

А вот, к примеру, сейф, он может быть причастным к смерти своего владельца? Если только влезть внутрь и задохнуться. Но это уже за гранью нелепостей. Между тем как в списке самых нелепых смертей есть такой случай расправы с хозяином. И это был известный человек. А в память о печальном событии и в назидание другим в городе Линчберге (штат Теннесси), в офисе одной известной компании гордо красуется необычный экспонат. Табличка возле него гласит «Сейф, который убил Джека».