Сейф, который угробил Джека

Эта история служит ярким доказательством того факта, что всегда и при любых обстоятельствах надо держать себя в руках. Иначе даже безобидная и полезная вещь сможет навредить.
Может ли предмет интерьера убить своего хозяина? Спокойно. Вариантов много – взорвался телевизор, свалился на голову шкаф. Особо неуклюжие граждане могут запутаться в занавеске и задохнуться или сломать шею, споткнувшись о ковёр и рухнув с высоты собственного роста.
А вот, к примеру, сейф, он может быть причастным к смерти своего владельца? Если только влезть внутрь и задохнуться. Но это уже за гранью нелепостей. Между тем как в списке самых нелепых смертей есть такой случай расправы с хозяином. И это был известный человек. А в память о печальном событии и в назидание другим в городе Линчберге (штат Теннесси), в офисе одной известной компании гордо красуется необычный экспонат. Табличка возле него гласит «Сейф, который убил Джека».
Речь о Джеке Дэниеле – известном предпринимателе, придумавшем виски Jack Daniel’s. Эта полулегендарная история случилась с бизнесменом в 1911 году. Он рано пришёл на работу и предпринял попытку открыть сейф. Мужчина был уже в годах – Дэниелю шёл седьмой десяток. И память нередко его подводила. А племянника, который работал в компании бухгалтером и служил для дядюшки палочкой-выручалочкой по разным вопросам (в том числе и напоминании кода), ещё не было на месте.
Джек психанул, пнул упрямую железяку ногой и сломал большой палец. В общем, травма пустяковая. Но он ухитрился подхватить инфекцию, из-за которой началось заражение крови. Несчастному ампутировали ногу, но ситуации это уже не помогло: Джек скончался. Некоторые исследователи, правда, считают, что история очень уж преувеличена. И сейф не причастен к смерти бизнесмена. Это просто совпадение, и пришло его время.
Но, тем не менее, даже если история полулегендарная, в ней есть мораль. Даже несколько:
- не надо раньше времени бежать на работу;
- нужно записывать код при проблемах с памятью;
- стоит держать эмоции под контролем;
- важно рассчитывать свои силы, пиная тяжести ногами, дабы сохранить последние и прочие прилагающиеся к ним нелишние части организма.
Источник:
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