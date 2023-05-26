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История греческого монаха, который знал о существовании женщин только из книг

История греческого монаха, который знал о существовании женщин только из книг

Автор:
26 мая 2023 12:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Афон   Исторические факты   Монашество   интересно   истории людей   монахи   обет безбрачия   факты   
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Эта полулегендарная история дошла до нас благодаря новостной заметке из газеты Edinburgh Daily Courier от 29 октября 1938 года, которая гласила: «В Греции умер монах, за всю жизнь так и не увидевший женщину».

Речь о православном монахе Михаиле Толотосе, который всю жизнь прожил в монастыре на горе Афон.


Считается, что он родился в 1856 году и сразу после родов его мать скончалась, а отца никто не знал. Кто-то оставил сироту на ступенях православного храма на Святой горе. Монахи дали ему имя и вырастили. Михаил Толотос жил по строгим правилам горы Афон, одним из которых было то, что туда не допускаются женщины. Так что о существовании женщин Толотос узнал только от других монахов, а также из книжных описаний.


Законы, запрещающие женщинам и домашним животным, таким как коровы или овцы, заходить на гору Афон, существуют с 10 века и действуют до сих пор. Запрет на посещение женщинами Святой горы связан с тем, что афонские монахи должны соблюдать обет безбрачия.



Михаил Толотос за всю жизнь ни разу не покидал монастырь. Он умер в 1938 году в возрасте 82 лет, и ему устроили погребение с особыми почестями — монахи считали, что он единственный мужчина в мире, не знавший, как выглядит женщина.


В ней говорится, что женщины — не единственное, чего он никогда не видел. Он также никогда не видел автомобиля или самолёта, и не был в кинотеатре.

Гора Афон признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает тысячи посетителей. Но женщин сюда по-прежнему не пускают. В последние годы это правило подвергается критики как дискриминационное и устаревшее.


В православной общине Афона 20 монастырей, и в них проживает около 2000 восточно-православных монахов со всего мира. 17 из 20 монастырей — греческие, а остальные 3 — сербские, болгарские и русские.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Афон   Исторические факты   Монашество   интересно   истории людей   монахи   обет безбрачия   факты   
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