История греческого монаха, который знал о существовании женщин только из книг

Речь о православном монахе Михаиле Толотосе, который всю жизнь прожил в монастыре на горе Афон.

Считается, что он родился в 1856 году и сразу после родов его мать скончалась, а отца никто не знал. Кто-то оставил сироту на ступенях православного храма на Святой горе. Монахи дали ему имя и вырастили. Михаил Толотос жил по строгим правилам горы Афон, одним из которых было то, что туда не допускаются женщины. Так что о существовании женщин Толотос узнал только от других монахов, а также из книжных описаний.