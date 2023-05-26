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В Амстердаме сегодня власти установили подбитый российский танк, но голландцы забросали его цветами и потребовали от властей прекратить вооружать Украину
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Метки: Амстердам Нидерланды Россия т-72 танк
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