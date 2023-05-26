Чем грозит нам Глобальное потепление? Да ничем

Надо понимать, что слева - это нормальный климат, а справа - потепление. С засухами и глобальными катастрофами, понятно. И никакой конспирологии, конечно - и никакого заговора нет.

А как оно на самом деле?

Климактерические конспирологи поднаторели в шифровании пустоты наукообразными терминами и в оболванивании масс лобовыми атаками - ну, типа, раз потепление, значит - засуха? Правельно? И всё живое, начиная с растительности погибнет и нам конец? Логично же?



А вот и нет! Всё как раз наоборот. Засуха происходит когда глобальное похолодание. А чем теплее - тем больше испарений с океанов, больше осадков, больше растений, больше биоразнообразие и в животном мире.



Совсем недавно, 8-12 тысяч лет назад, во времена т.н. "климатического оптимума" (а он не зря так называется) температура в среднем по планете была выше на +4 градуса и было счастье всем. Широколиственные леса росли на широте полярного Урала, зима, если и была, то длилась не дольше месяца, а климат в средней полосе сегодняшней России был примерно как сейчас на юге Франции. И никаких засух - по дендрохронологии! Кому плохо то?



А плохо будет только пиндосам. Потому, что чем теплее - тем больше испарений с океанов и тем мощнее и разрушительнее будут ураганы и торнадо и тем выше и дальше по широте они будут заходить на территорию США. И жить там в принципе, кроме как в подземных бункерах или в легковозводимых вигвамах, чтобы в сезон ураганов резко свалить в горы, будет невозможно. Потому - так.



А потому - увидел противника т.н. Глобального Потепления - бей сразу с ноги в лицо суку подпиндосную!