Джефф Бриджес рассказал поклонникам о своей борьбе с раком

Рак — одна из самых страшных и ужасных болезней на Земле, и оскароносный актер Джефф Бриджес, которого все мы помним по культовому «Большому Лебовски», знает об этом не понаслышке. На днях 73-летний Бриджес рассказал о своей нелегкой борьбе с неходжкинской лимфомой, усложнившейся тяжелым случаем COVID-19, которым он заразился в самый разгар лечения от рака.
Дэвид Боуи, Олег Янковский, Стив Джобс, Жанна Фриске, Патрик Суэйзи и Эдит Пиаф — это лишь малая часть звезд, которые угасли из-за рака, — чудовищной болезни, которая, согласно последним данным, является причиной 1 из 6 смертей. А самое худшее, что в большинстве случаев рак — это смертный приговор, который лечение может только ненадолго отложить.
Если, как и огромное число киноманов, вы с восторгом следили за Джеффом Бриджесом, когда его карьера резко пошла вверх после незабываемой роли в культовом фильме братьев Коэнов «Большой Лебовски» то вы наверняка тоже опечалились, когда у актера диагностировали лимфому в 2020 году. «Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и хороший прогноз», — написал тогда Бриджес.
Несмотря на серьезность заболевания, у Джеффа Бриджеса были причины сохранять оптимизм — в Соединенных Штатах 5-летняя выживаемость в случае конкретно его заболевания удивительно высока и составляет 74%, что превышает общий показатель выживаемости с этой опухолью, составляющий 68%. На эту статистику влияют несколько факторов, таких как стадия и подтип рака, возраст, общее состояние здоровья и эффективность лечения. К счастью, Бриджес смог быстро начать лечение, чем сразу задал положительный курс на борьбу с болезнью.
Вскоре после того, как в 2020 году у него диагностировали неходжкинскую лимфому, Бриджес также заразился COVID-19 во время химиотерапии.
Однако Джефф Бриджес столкнулся с невероятно сложной ситуацией, поскольку период его лечения совпал с глобальной пандемией. Национальный институт рака подчеркнул, что люди с раком сталкиваются с повышенным риском осложнений от COVID-19 и в таком случае им может потребоваться интенсивная терапия. К сожалению, Бриджес оказался именно в таких обстоятельствах, столкнувшись с суровой реальностью «отсутствия иммунной системы для борьбы с ней».
И хотя Бриджес, ослабленный сразу двумя смертельными болезнями, был близок к тому, чтобы сдаться («Я был в режиме капитуляции»), он продолжал бороться и с тех пор пошел на поправку.
Однако Джефф Бриджес столкнулся с невероятно сложной ситуацией, поскольку период его лечения совпал с глобальной пандемией. Национальный институт рака подчеркнул, что люди с раком сталкиваются с повышенным риском осложнений от COVID-19 и в таком случае им может потребоваться интенсивная терапия. К сожалению, Бриджес оказался именно в таких обстоятельствах, столкнувшись с суровой реальностью «отсутствия иммунной системы для борьбы с ней».
Теперь опухоль, которая когда-то была размером 23 на 30 сантиметров, уменьшилась «до размеров стеклянного шарика».
Сейчас, будучи в шаге от победы над раком, Бриджес говорит, что благодаря этому опыту теперь больше ценит своих близких и всех, кто его окружает.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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