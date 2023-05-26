Джефф Бриджес рассказал поклонникам о своей борьбе с раком

Дэвид Боуи, Олег Янковский, Стив Джобс, Жанна Фриске, Патрик Суэйзи и Эдит Пиаф — это лишь малая часть звезд, которые угасли из-за рака, — чудовищной болезни, которая, согласно последним данным, является причиной 1 из 6 смертей. А самое худшее, что в большинстве случаев рак — это смертный приговор, который лечение может только ненадолго отложить.

Если, как и огромное число киноманов, вы с восторгом следили за Джеффом Бриджесом, когда его карьера резко пошла вверх после незабываемой роли в культовом фильме братьев Коэнов «Большой Лебовски» то вы наверняка тоже опечалились, когда у актера диагностировали лимфому в 2020 году. «Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и хороший прогноз», — написал тогда Бриджес.