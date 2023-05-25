FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1954 поста • 738 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Парализованный мужчина снова может ходить благодаря импланту, читающему мысли

Парализованный мужчина снова может ходить благодаря импланту, читающему мысли

Автор:
25 мая 2023 22:08
Сообщество : Наука
Метки: медицина   наука   новости   паралич   прогресс   разработки   
811
9
2

В 2011 году житель Нидерландов Герт-Ян Оскам попал в аварию на велосипеде, которая оставила его с параличом нижних конечностей. Однако новаторский электронный имплант позволил ему сделать свои первые за 12 лет шаги.

Грегуар Куртин, нейробиолог из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), который работал над исследованием, описал эту потрясающую технологию как «цифровое возрождение» спинного мозга.

Повреждения спинного мозга приводят к разрыву связи между головным мозгом и областью спинного мозга, которая контролирует ходьбу, что и приводит к параличу. В прошлом исследования были направлены на восстановление движения у людей с этим типом паралича путем электрической стимуляции областей спинного мозга. Однако для этого требовалось носить датчики движения, и пациенты демонстрировали ограниченную подвижность при выполнении различных задач и на различных участках. Тогда команда EPFL предложила новый подход — электронные имплантаты для создания «беспроводного цифрового моста» между головным и спинным мозгом.

Один имплант помещается в мозг пациента над областью, отвечающей за движения ног, а второй — в область спинного мозга, которая контролирует движение ног. «Эти устройства декодируют электрические сигналы, генерируемые мозгом, когда мы думаем о ходьбе», — объяснила профессор Джоселин Блох, автор исследования. Затем сигналы мозга преобразуются в последовательности электрической стимуляции спинного мозга, что, в свою очередь, активирует мышцы ног для достижения желаемого движения. А самое лучшее — система работает без проводов, что позволяет пациенту свободно перемещаться.

После того, как импланты поместили в головной и спинной мозг Герта-Яна, систему откалибровали всего за несколько минут, и он уже больше года может использовать ее дома. Хотя система позволяет Герту-Яну самостоятельно стоять, ходить и подниматься по лестнице, он шутит, что самое лучшее, — это то, что он теперь может встать у барной стойки, чтобы выпить пива с друзьями. «Это простое удовольствие представляет собой значительную перемену в моей жизни», — сказал он.

Удивительно, но даже при отключенном цифровом мосте исследователи наблюдали «значительные улучшения» в моторных навыках Герта-Яна. «Это цифровое восстановление спинного мозга позволяет предположить, что у него развились новые нервные связи», — говорят они.

Пока что цифровой мост протестировали только на одном человеке, но теперь ученые надеются, что смогут помочь еще многим другим людям. «Расширение концепции цифрового моста на шейный отдел спинного мозга может также восстановить движения руки и кисти после повреждения спинного мозга или инсульта», — заключили они.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: медицина   наука   новости   паралич   прогресс   разработки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Летучий Мыш 43 минуты назад
охрененно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 58 минут назад
езда на велосипеде до добра не доведёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90998



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Экран Apple Watch позеленел после обновления
Экран Apple Watch позеленел после обновления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#животные#подборка#авто аварии#позитив#факты#картинки#удивительно
#Юмор#автомобили#интересное#ДТП#история#кино#красота#фильм#Приколы#новости
#интересно#автомир#Прикол#люди#аварии#Автовсячина#США#забавно#шоу бизнес#СССР
Экран Apple Watch позеленел после обновления Экран Apple Watch позеленел после обновления Мужчине был послан знак свыше Мужчине был послан знак свыше Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире

На что жалуетесь?

Вернуться