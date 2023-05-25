Парализованный мужчина снова может ходить благодаря импланту, читающему мысли

В 2011 году житель Нидерландов Герт-Ян Оскам попал в аварию на велосипеде, которая оставила его с параличом нижних конечностей. Однако новаторский электронный имплант позволил ему сделать свои первые за 12 лет шаги.
Грегуар Куртин, нейробиолог из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), который работал над исследованием, описал эту потрясающую технологию как «цифровое возрождение» спинного мозга.
Повреждения спинного мозга приводят к разрыву связи между головным мозгом и областью спинного мозга, которая контролирует ходьбу, что и приводит к параличу. В прошлом исследования были направлены на восстановление движения у людей с этим типом паралича путем электрической стимуляции областей спинного мозга. Однако для этого требовалось носить датчики движения, и пациенты демонстрировали ограниченную подвижность при выполнении различных задач и на различных участках. Тогда команда EPFL предложила новый подход — электронные имплантаты для создания «беспроводного цифрового моста» между головным и спинным мозгом.
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Один имплант помещается в мозг пациента над областью, отвечающей за движения ног, а второй — в область спинного мозга, которая контролирует движение ног. «Эти устройства декодируют электрические сигналы, генерируемые мозгом, когда мы думаем о ходьбе», — объяснила профессор Джоселин Блох, автор исследования. Затем сигналы мозга преобразуются в последовательности электрической стимуляции спинного мозга, что, в свою очередь, активирует мышцы ног для достижения желаемого движения. А самое лучшее — система работает без проводов, что позволяет пациенту свободно перемещаться.
После того, как импланты поместили в головной и спинной мозг Герта-Яна, систему откалибровали всего за несколько минут, и он уже больше года может использовать ее дома. Хотя система позволяет Герту-Яну самостоятельно стоять, ходить и подниматься по лестнице, он шутит, что самое лучшее, — это то, что он теперь может встать у барной стойки, чтобы выпить пива с друзьями. «Это простое удовольствие представляет собой значительную перемену в моей жизни», — сказал он.
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Удивительно, но даже при отключенном цифровом мосте исследователи наблюдали «значительные улучшения» в моторных навыках Герта-Яна. «Это цифровое восстановление спинного мозга позволяет предположить, что у него развились новые нервные связи», — говорят они.
Пока что цифровой мост протестировали только на одном человеке, но теперь ученые надеются, что смогут помочь еще многим другим людям. «Расширение концепции цифрового моста на шейный отдел спинного мозга может также восстановить движения руки и кисти после повреждения спинного мозга или инсульта», — заключили они.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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