Парализованный мужчина снова может ходить благодаря импланту, читающему мысли

После того, как импланты поместили в головной и спинной мозг Герта-Яна, систему откалибровали всего за несколько минут, и он уже больше года может использовать ее дома. Хотя система позволяет Герту-Яну самостоятельно стоять, ходить и подниматься по лестнице, он шутит, что самое лучшее, — это то, что он теперь может встать у барной стойки, чтобы выпить пива с друзьями. «Это простое удовольствие представляет собой значительную перемену в моей жизни», — сказал он.