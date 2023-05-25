Фотошоп-битва: побритый кот стал героем мемов

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В интернете умиляют и издеваются (всего лишь при помощи фотошопа) над побритым котом.
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Пользователь reddit разместил фотографию, на которой кот встал на задние лапы, чтобы посмотреть в окно. И всё бы ничего, но ветеринар побрил кота прямо посередине его пушистого тела. Пользователи восприняли это забавное фото как вызов и наделали мемов. Но оригинал им переплюнуть всё же не удалось.
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