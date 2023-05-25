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Сообщество Без кота и жизнь не та 1610 постов • 471 подписчик подписаться
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Фотошоп-битва: побритый кот стал героем мемов

Фотошоп-битва: побритый кот стал героем мемов

Автор:
25 мая 2023 18:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Reddit   Ветеринар   Мемы   животные   кот   котзилла   кошки   смешно   фото   фотошоп   
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В интернете умиляют и издеваются (всего лишь при помощи фотошопа) над побритым котом.

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Пользователь reddit разместил фотографию, на которой кот встал на задние лапы, чтобы посмотреть в окно. И всё бы ничего, но ветеринар побрил кота прямо посередине его пушистого тела. Пользователи восприняли это забавное фото как вызов и наделали мемов. Но оригинал им переплюнуть всё же не удалось.

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Метки: Reddit   Ветеринар   Мемы   животные   кот   котзилла   кошки   смешно   фото   фотошоп   
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371
Olldd 42 минуты назад
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Александр Маслов 47 минут назад
А за "кота" ответишь!!!
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Николай Дмитрич

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