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Милые и оригинальные вещицы, которые подойдут для интерьера детской

Милые и оригинальные вещицы, которые подойдут для интерьера детской

Автор:
25 мая 2023 16:21
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: детали интерьера   дети   детская   детская комната   милые вещи   прикольные вещи   своими руками   
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Интерьер детской комнаты - важная штука для ребёнка. Он помогает развивать вкус, создаёт особую домашнюю атмосферу уюта и спокойствия. В посте собраны милые детали, которые украсят детскую (и не только).

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Метки: детали интерьера   дети   детская   детская комната   милые вещи   прикольные вещи   своими руками   
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3  комментария
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111
Катюшка Полчаса назад
Обувь на фото № 13 как-то совсем не детская, и вкусняшки надо есть на кухне, а не в комнате...
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4k
S__D 8 минут назад
Комментарий к фото
Ага, такой каблук и называется - "детский".
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4k
S__D 10 минут назад
Комментарий к фото
Полетят эти милые горшочки ночью вниз, а вслед - сонные дети.
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