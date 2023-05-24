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Американская певица Тина Тёрнер скончалась на 84-м году жизни

Американская певица Тина Тёрнер скончалась на 84-м году жизни

Автор:
24 мая 2023 23:42
Метки: Тина тернер   певица   шоу бизнес   
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Американская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в пригороде Цюриха – Кюснахте, в Швейцарии, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

Он отметил, что мир потерял "легенду музыки и пример для подражания".

В последние годы певица страдала от ряда проблем со здоровьем. Так, в 2016 году ей был диагностирован рак, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки.


За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми" и считалась одной из наиболее влиятельных женщин в музыке.


Первая популярность пришла к Тине Тернер в 1970-е, когда она была участницей дуэта со своим мужем Айком Тернером. После этого она начала сольную карьеру, став одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. В СМИ Тернер часто называли королевой рок-н-ролла.

Среди наиболее известных ее хитов такие песни, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

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Метки: Тина тернер   певица   шоу бизнес   
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6  комментариев
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15k
ss 2 часа назад
Земля пухом. Великая певица была...
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742
Кондратий Собакин 15 минут назад
R.I.P.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Покойся с миром. Великая певица была с шикарнейшим голосом.
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17k
Nikita 2 часа назад
Мне интересно, а какого МД@К@ это насмешило?
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22k
babuby 2 часа назад
...влиятельных женщин в музыке ...
Интересно, на неё тоже будут тонны помоев литься как на Пугачёву после ухода со сцены, или они там такие отсталые что до такого не опустятся? Или она за всю карьеру была белой и пушистой?
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