Американская певица Тина Тёрнер скончалась на 84-м году жизни

Он отметил, что мир потерял "легенду музыки и пример для подражания".

В последние годы певица страдала от ряда проблем со здоровьем. Так, в 2016 году ей был диагностирован рак, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки.

За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми" и считалась одной из наиболее влиятельных женщин в музыке.

Первая популярность пришла к Тине Тернер в 1970-е, когда она была участницей дуэта со своим мужем Айком Тернером. После этого она начала сольную карьеру, став одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. В СМИ Тернер часто называли королевой рок-н-ролла.

Среди наиболее известных ее хитов такие песни, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.