Американская певица Тина Тёрнер скончалась на 84-м году жизни

Американская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в пригороде Цюриха – Кюснахте, в Швейцарии, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.
Он отметил, что мир потерял "легенду музыки и пример для подражания".
В последние годы певица страдала от ряда проблем со здоровьем. Так, в 2016 году ей был диагностирован рак, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки.
За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми" и считалась одной из наиболее влиятельных женщин в музыке.
Первая популярность пришла к Тине Тернер в 1970-е, когда она была участницей дуэта со своим мужем Айком Тернером. После этого она начала сольную карьеру, став одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. В СМИ Тернер часто называли королевой рок-н-ролла.
Среди наиболее известных ее хитов такие песни, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.
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Интересно, на неё тоже будут тонны помоев литься как на Пугачёву после ухода со сцены, или они там такие отсталые что до такого не опустятся? Или она за всю карьеру была белой и пушистой?