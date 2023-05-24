Когда девушка богаче парня

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Неравные отношения по статусу случаются часто. Обычно это обеспеченный мужчина и его спутница. Но бывает и наоборот. Перед вами истории о парней, которые положили глаз на богатых женщин.
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А у вас были отношения с богатыми?
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со всеми вытекающими. С девочкой всё печально, папин завод в начале девяностых "умер", у неё несколько неудачных браков, причем года за три, затем пошла по рукам и спилась. Не родись красивой...
Мое мнение - если ее родители не на вашей стороне (общие знакомые, или знакомы с детства и т.п.), то не стоит и пробовать.
Заколебут короче конкретно. Ну на фиг в звезду богатых девушек и всю их "богатую" херню.
Вон Галкин с Пугачихой связался - она его петь заставила, да еще и в пыльный и жаркий Израиль приволокла. С кем поведешься, от той и наберешься. Заколебут.
О чем тут говорить... В большинстве описанных случаев заслуги девушки никакой нет.