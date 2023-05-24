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Когда девушка богаче парня

Когда девушка богаче парня

Автор:
24 мая 2023 11:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: богатая девушка   богатая девушка и бедный парень   девушка зарабатывает больше парня   запросы девушек   обсуждение   отношения   прикольно   
4728
14

Неравные отношения по статусу случаются часто. Обычно это обеспеченный мужчина и его спутница. Но бывает и наоборот. Перед вами истории о парней, которые положили глаз на богатых женщин.

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А у вас были отношения с богатыми?

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Метки: богатая девушка   богатая девушка и бедный парень   девушка зарабатывает больше парня   запросы девушек   обсуждение   отношения   прикольно   
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25  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
Самое обидное, когда состоятельна не твоя девушка, а ее муж
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16k
Андрей Минуту назад
Давно, ещё в начале восьмидесятых, задружил мой друг с девочкой, ну прямо куколка. Он сын прапорщика, она дочь директора крупного завода. В её семье денег куры не клюют, у него последний хрен без соли доедали. Она ему прямо так и сказала, мы из разных слоев общества, извини. В итоге расстались, хотя вроде любовь-морковь присутствовала. Он закончил строительный техникум, поступил и отучился в ВИСИ, и, как говорится поперло. Попал по распределению в Москву, довольно быстро поднялся по служебной лестнице, затем открыл с товарищами строительную фирму. На сегодняшний день долларовый миллионер,
со всеми вытекающими. С девочкой всё печально, папин завод в начале девяностых "умер", у неё несколько неудачных браков, причем года за три, затем пошла по рукам и спилась. Не родись красивой...
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1k
ya_pavel 5 минут назад
Мой знакомый водила, занимается перевозками, в собственности Мерс-Спринтер, раньше работал водителем на предприятии. Его первой женой была дочь прокурора. Жили в доме её родителей (говорит тесть настоял, перечить ему было нельзя), дом огромный, семья - богатая. Во время ссор ему прилетало: "Ты сюда в одних трусах пришёл, так что замолчи!". Жена постоянно намекала на его статус. Плюнул, ушел. Нашел себе простую девушку, с которой живет уже лет 15.
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493
Павел Кузнецов 5 минут назад
Нужно понимать, что у обеспеченной дамы, и требования и запросы будут соответствующие. Если в ее круг не входишь, или не втянешься (а ее круг будет выталкивать "инородные элементы"), то кончится все печально. У меня как-то был небольшой сюжет с дамой, с трехэтажным дворцом и с фирмой доставшейся ей от мужа. Хорошего мало, но вышел из этой истории без потерь.
Мое мнение - если ее родители не на вашей стороне (общие знакомые, или знакомы с детства и т.п.), то не стоит и пробовать.
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223
Pasha Panfilov 7 минут назад
У высокоранговых девушек высокоранговые проблемы. Если у ней папаша какой-нить сурьёзный бандит - это значит придется лично прессовать всю банду и "конкурентов" банды. Если какой-нить местечковый депутат - привет, придется разруливать всякую депутатскую херню - ЖКХ, городские праздники и проч. Если какой-нить "владелец заводов, газет, пароходов" - придется строить пароходы, шерстить заводы на предмет их модернизации и т.п., и цензурить газеты. И кадровые вопросы или дыры - все твои, ты разгребай.
Заколебут короче конкретно. Ну на фиг в звезду богатых девушек и всю их "богатую" херню.
Вон Галкин с Пугачихой связался - она его петь заставила, да еще и в пыльный и жаркий Израиль приволокла. С кем поведешься, от той и наберешься. Заколебут.
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8k
Артём 51 минуту назад
Мой брательник, будучи простым лейтенантом женился на дочери зампотылу одного из округов.
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82
Александр Шевченко Артём Полчаса назад
И бухают потом по чёрному, а их жён срочники имеют. Эххх главное не спалиться в этом деле.
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8k
Ysik Час назад
Моя бывшая жена была из очень состоятельной семьи (ей отец дарил машины, квартиры и т.д. в домах всегда прислуга из нескольких человек), а я из семьи среднего достатка. Бывший тесть, прям молодец мужик, но как же мне его было жалко, куча детей и всем детям только деньги от него были нужны. К сожалению теща была просто из анекдота, а о работе она слышала только из телевизора. И вот когда они развелись, в моей семье начался настоящий кошмар. К сожалению мозг моей бывшей быстро поддался теще, а не тестю. Уже много лет прошло, с тестем периодически встречаемся, пиво пьем, общаемся, а тещу я обхожу стороной и стараюсь о ней даже и не вспоминать. Он до сих пор удивляется, что за все годы я ни разу у него ничего не попросил и не пошел на работу в его фирмы, а я все еще удивляюсь, что дети о нем вспоминают только тогда, когда у них деньги заканчиваются или внуков надо с кем-то оставить (он для многочисленных внуков на своем участке целый детский городок построил и целыми днями там с ними возится, ему в кайф, да и бизнес его уже не интересует).
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Я знаком с одной женщиной , дочкой долларового мультимиллионера.. Пока она была молода, папа держал её в ежовых рукавицах, давая на карманные расходы 5тыс рублей в месяц..Она встречалась с простыми ребятами и была "своя в доску", как встала взрослее и получила доступ к деньгам, она отжигала на одной из своих квартир , меняя парней. Потом ей это наскучило и она уехала в Испанию, там и осталась жить.. Это разные миры, вряд ли получатся отношения серьезные..Но повстречаться можно)
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223
Pasha Panfilov Жирный бот 13 минут назад
Не жить. Она погибла. Был где-то пост в интернете, одна богатая телка в пьяном виде вывалилась из окна и убилась. Сидела на подоконнике, где её пердолил какой-то горячий мачо, и случайно вывалилась. Как раз в Испании это было. Патологоанатомы в крови потом нашли кучу алкоголя и даже наркотиков (выясняли чего она вывалилась, не нарочно ли он её сбросил). Ну он тоже был укуренный в хлам, т.е. это не было убийством. Несчастный случай.
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625
RDV 2 часа назад
Если девушка богатая, главное самому не быть раздолбаем и посредственностью... надо развиваться, планировать собственный бизнес, даже работая "на дядю" пока...потом если женишься на ней, ее родители помогут деньгами организовать свой бизнес, если ты сам к этому будешь готов и будешь знать что делать)
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13k
Antique computer 2 часа назад
Не "девушка богаче парня", а её родители богаче родителей парня. Ну и вроде бы всего один случай - когда девушка сама работает и зарабатывает.

О чем тут говорить... В большинстве описанных случаев заслуги девушки никакой нет.
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13k
Kostick 2 часа назад
в паре должны быть оба примерно одного уровня. все эти неравные браки, в абсолютном большинстве закончатся разводом. а альфонсы хуже женщин с пониженной социальной ответственностью)
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922
ruslan d 2 часа назад
Где бы такую найти ?
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Спелая кукурузинка

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