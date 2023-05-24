Авиакомпания "Победа" уволила пилота, который намеренно снижал скорость полёта

Официально в авиакомпании не подтверждали инцидент с увольнением самого медленного пилота. Но журналистам удалось раскопать все подробности дела.



Капитан воздушного судна на протяжении трёх месяцев замедлял скорость самолёта на 4% — с положенных 871 км/ч до 835 км/ч. И прилетал в аэропорт назначения позже всего на минуту. Это никак не влияло на расписание полётов и работу экипажа, зато позволило ушлому пилоту накопить дополнительный лётный час и получить за это бонус в размере 30 000 рублей.





Вычислили пилота довольно просто. Во время ежеквартального анализа отчётов в компании обратили внимание, что один из пилотов по одним и тем же маршрутам летает заметно медленнее своих коллег. После общения со службой безопасности пилот признался в махинациях и компания приняла решение его уволить. Примечательно в этой истории то, что ради 30 тысяч рублей пилот нанёс "Победе" ущерб примерно в полмиллиона рублей. Что именно входит в сумму ущерба, не уточняется.