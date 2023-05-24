Авиакомпания "Победа" уволила пилота, который намеренно снижал скорость полёта

Такой себе способ подзаработать.
Официально в авиакомпании не подтверждали инцидент с увольнением самого медленного пилота. Но журналистам удалось раскопать все подробности дела.
Капитан воздушного судна на протяжении трёх месяцев замедлял скорость самолёта на 4% — с положенных 871 км/ч до 835 км/ч. И прилетал в аэропорт назначения позже всего на минуту. Это никак не влияло на расписание полётов и работу экипажа, зато позволило ушлому пилоту накопить дополнительный лётный час и получить за это бонус в размере 30 000 рублей.
Вычислили пилота довольно просто. Во время ежеквартального анализа отчётов в компании обратили внимание, что один из пилотов по одним и тем же маршрутам летает заметно медленнее своих коллег. После общения со службой безопасности пилот признался в махинациях и компания приняла решение его уволить. Примечательно в этой истории то, что ради 30 тысяч рублей пилот нанёс "Победе" ущерб примерно в полмиллиона рублей. Что именно входит в сумму ущерба, не уточняется.
Отметим, что хитрые пилоты встречаются не только в России. Схема с намеренным замедлением полёта для накрутки так называемого flight time (лётного времени) известна давно. Некоторые компании для профилактики подобных нарушений даже устанавливают нормативы по скорости полёта. К примеру, если пилот летит на эшелоне медленнее, чем 0,73 маха на протяжении более 10 минут, то на земле его строго спросят, по какой причине это произошло.
Источник:
- В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»
- В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак
- В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже
- Позитивный батя пародирует свою дочку
- Сёрфер вместе с сыном ловит волну
Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
За сколько сделаешь?
За день сделаю.
А за два?
Ну… За… Сделаем и за два.
А за пять дней?
Ну, ежели постараться можно и за пять.
А за десять?
Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен хомо сапиенс!
Бери помощников, но чтобы не раньше!
при увеличении скорости расход топлива на 100 км возрастает.
Также и с самолётом. В воздухе его держит крыло, а не двигатель и у крыла есть свои оптимальные режимы/углы/высоты/скорости.