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Авиакомпания "Победа" уволила пилота, который намеренно снижал скорость полёта

Авиакомпания "Победа" уволила пилота, который намеренно снижал скорость полёта

Автор:
24 мая 2023 11:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: bonus   авиакомпания   лётное время   обман   пилот   скорость   увольнение   
882
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Такой себе способ подзаработать.

Официально в авиакомпании не подтверждали инцидент с увольнением самого медленного пилота. Но журналистам удалось раскопать все подробности дела.

Капитан воздушного судна на протяжении трёх месяцев замедлял скорость самолёта на 4% — с положенных 871 км/ч до 835 км/ч. И прилетал в аэропорт назначения позже всего на минуту. Это никак не влияло на расписание полётов и работу экипажа, зато позволило ушлому пилоту накопить дополнительный лётный час и получить за это бонус в размере 30 000 рублей.


Вычислили пилота довольно просто. Во время ежеквартального анализа отчётов в компании обратили внимание, что один из пилотов по одним и тем же маршрутам летает заметно медленнее своих коллег. После общения со службой безопасности пилот признался в махинациях и компания приняла решение его уволить. Примечательно в этой истории то, что ради 30 тысяч рублей пилот нанёс "Победе" ущерб примерно в полмиллиона рублей. Что именно входит в сумму ущерба, не уточняется.

Отметим, что хитрые пилоты встречаются не только в России. Схема с намеренным замедлением полёта для накрутки так называемого flight time (лётного времени) известна давно. Некоторые компании для профилактики подобных нарушений даже устанавливают нормативы по скорости полёта. К примеру, если пилот летит на эшелоне медленнее, чем 0,73 маха на протяжении более 10 минут, то на земле его строго спросят, по какой причине это произошло.

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Метки: bonus   авиакомпания   лётное время   обман   пилот   скорость   увольнение   
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8  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Понаберут таксистов в пилоты, потом удивляются...)))
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28k
Serg2001 22 минуты назад
В автомобиле чем больше скорость, тем больше расход топлива. В самолётах оказывается всё наоборот... Не знал.
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Степан! У гостя карета сломалась.
Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
За сколько сделаешь?
За день сделаю.
А за два?
Ну… За… Сделаем и за два.
А за пять дней?
Ну, ежели постараться можно и за пять.
А за десять?
Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен хомо сапиенс!
Бери помощников, но чтобы не раньше!
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13k
Kostick Полчаса назад
перерасхода топлива быть не может. наоборот, при снижении скорости расход падает. на автомобиле при снижении со 130 до 120, % на 10 минимум снизится расход. а законы аэродинамики едины.
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930
ruslan d 38 минут назад
Хитрован
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