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На Западе входит в моду тренд эвтаназии в "уютной обстановке"

На Западе входит в моду тренд эвтаназии в "уютной обстановке"

Автор:
24 мая 2023 01:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trend   Канада   мода   уход из жизни   уютная обстановка   эвтаназия   
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Добровольно расстаться с жизнью, к примеру, в Канаде – теперь не шок и не боль, а норма. По крайней мере, популяризуется это явление именно так. А раз есть спрос, будет и предложение.

Последний писк моды - эвтаназия непосредственно в похоронной конторе. Проводится в уютной обстановке, сюда можно пригласить всю семью. Оно и удобно, так как уже за стенкой можно обмыть и в гроб положить.

Бизнес, разумеется, извлекает из моды купюры по-максимуму. Люди приходят в профильную контору целыми семьями, выбирают обстановку, словно хороший отель для отдыха:

Девушка на видео ниже, например, решила не только проводить бабушку на тот свет, но и поднять лайков заодно, взяв на последок у грандма интервью для своих подписчиков.

- Тебе страшно, ты волнуешься, что ты чувствуешь? - деловито спрашивает в кадре внучка.

- Жду не дождусь! - с улыбкой на лице отвечает пожилая леди.

Бабушка, кстати, бодра и, судя по всему, нисколько не сожалеет о том, что жить осталось не долго: "После первого укола ты заснёшь, а когда поставят ещё два, ты уже ничего не почувствуешь", - рекламирует услугу непосредственная её постребительница:

"Бабушка выбрала эвтаназию и я веду её на наш последний обед", - говорит внучка, после чего обе радостно обнявшись почти танцуют в кадре.

Нет, нам из России этих ценностей всё-таки не понять и не разглядеть ...

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Метки: trend   Канада   мода   уход из жизни   уютная обстановка   эвтаназия   
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2  комментария
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Lakrista 13 минут назад
Не понять и не разглядеть? В хостел сходи, погляди! Люди, которые и умереть не могут и живут так, что впору вешаться, воют от боли каждый день, а низзя, мыж гуманисты тут все. Паралитики, которые 20 лет лежат, дай бог одним пальцем могут пошевелить, им, по твоему, прям охрененно, да? Не дай бог тебе оказаться в такой ситуации, когда ты смотришь на такого больного и ничего не можешь сделать, ровным счетом ничегошеньки, потому что закон есть закон, отключишь от аппарата, дашь спасительное смертельное лекарство - кирдык тебе, сядешь на 10 лет. Как по твоему лучше сдохнуть, уйдя по чистому во сне или лежать вонючей колодой, зная, что все родственники уже бухтят - когда ж ты сдохнешь, падла, заманало говно убирать?
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K7OO 58 минут назад
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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