На Западе входит в моду тренд эвтаназии в "уютной обстановке"

Добровольно расстаться с жизнью, к примеру, в Канаде – теперь не шок и не боль, а норма. По крайней мере, популяризуется это явление именно так. А раз есть спрос, будет и предложение.
Последний писк моды - эвтаназия непосредственно в похоронной конторе. Проводится в уютной обстановке, сюда можно пригласить всю семью. Оно и удобно, так как уже за стенкой можно обмыть и в гроб положить.
Бизнес, разумеется, извлекает из моды купюры по-максимуму. Люди приходят в профильную контору целыми семьями, выбирают обстановку, словно хороший отель для отдыха:
Девушка на видео ниже, например, решила не только проводить бабушку на тот свет, но и поднять лайков заодно, взяв на последок у грандма интервью для своих подписчиков.
- Тебе страшно, ты волнуешься, что ты чувствуешь? - деловито спрашивает в кадре внучка.
- Жду не дождусь! - с улыбкой на лице отвечает пожилая леди.
Бабушка, кстати, бодра и, судя по всему, нисколько не сожалеет о том, что жить осталось не долго: "После первого укола ты заснёшь, а когда поставят ещё два, ты уже ничего не почувствуешь", - рекламирует услугу непосредственная её постребительница:
"Бабушка выбрала эвтаназию и я веду её на наш последний обед", - говорит внучка, после чего обе радостно обнявшись почти танцуют в кадре.
Нет, нам из России этих ценностей всё-таки не понять и не разглядеть ...
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