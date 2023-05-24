На Западе входит в моду тренд эвтаназии в "уютной обстановке"

Девушка на видео ниже, например, решила не только проводить бабушку на тот свет, но и поднять лайков заодно, взяв на последок у грандма интервью для своих подписчиков.

- Тебе страшно, ты волнуешься, что ты чувствуешь? - деловито спрашивает в кадре внучка.

- Жду не дождусь! - с улыбкой на лице отвечает пожилая леди.

Бабушка, кстати, бодра и, судя по всему, нисколько не сожалеет о том, что жить осталось не долго: "После первого укола ты заснёшь, а когда поставят ещё два, ты уже ничего не почувствуешь", - рекламирует услугу непосредственная её постребительница: