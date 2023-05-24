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Нудист из Уфы разочаровался в женщинах, бросил затонувшую яхту в Керчи и решил вернуться на материк

Нудист из Уфы разочаровался в женщинах, бросил затонувшую яхту в Керчи и решил вернуться на материк

Автор:
24 мая 2023 00:33
Сообщество : Истории
Метки: nudist   Керчь   Крым   Маликов   Разочарование   Уфа   женщины   материк   яхта   
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Александр Маликов - человек необычный. В 2019 году он принял волевое решение, продал квартиру в столице Башкортостана, купил яхту «Пенелопа» и отправился в плавание. 28 мая он отчалил от пристани Агидели, а 17 июля пришвартовался в Керчи.

В 55 лет поставить на карту всё, продать квартиру, купить на вырученные деньги яхту и кардинально поменять образ жизни, может далеко не каждый.

Александр Маликов - один из таких смельчаков. Кстати, яхту он купил под именем "Пенелопа". Почти два месяца и 2200 км. в пути до Крыма пролетели, как один день.

"Все это время шел по автомобильному навигатору! – не без гордости рассказывает Александр Маликов.

В программу минимум, по мнению Александра "образца 2019-го года", входило "постоять у штурвала личной яхты и осуществить сокровенное – стать нудистом. Загорать голышом в Уфе негде, в Крыму же намного больше возможностей получить загар без пятен и найти единомышленников, которые не стесняются прилюдно снять с себя трусы и прочие одежды", - пишет КП.

А вот дальше всё пошло как-то не так, как задумывалось.

"На причале с сентября не получал зарплаты. Семейная жизнь тоже не удалась, не встретил в Керчи женщину, которая полюбила бы меня таким как я есть", - расстраивается современный Робинзон.

А от яты остались только фотографии. Любимая "Пенелопа" утонула и с лета 2022 года лежит на дне морском. Александр Маликов уверен, что злые люди разграбили его дом на воде, а затем специально утопили, чтобы спрятать концы в воду.

Денег, чтобы поднять её на поверхность, у Александра нет.

"Уезжаю из Керчи, буду жить в Волжском. Ищу друзей и женщину там", - обновил статус на своей странице в соцсети романтик и мореплаватель.

В Волжском у меня больше перспектив: предлагают хорошо оплачиваемую работу с предоставлением жилья, - рассказал журналистам КП Александр Маликов, решивший бросить

причал на Аршинцевской косе ради базы по аренде гусеничных кранов в городе Волжский Волгоградской области.

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Метки: nudist   Керчь   Крым   Маликов   Разочарование   Уфа   женщины   материк   яхта   
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5  комментариев
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29k
Aqueronte 5 часов назад
Фига себе как его накрыло. Вообще Крым притягивает различных дурачков. Один такой Ленар вообще на велосипеде туда приехал из Питера и зимовал в палатке, прячась от егерей, поскольку решил поселиться в заповеднике, в итоге егеря добрались до палатки и выкинули ее вместе с хламом. Живет подачками из Дзен и других ресурсов.
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315
устал я от вас 6 часов назад
Почему бы и не подурковать? Сколько той жизни осталось...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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