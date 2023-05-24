Нудист из Уфы разочаровался в женщинах, бросил затонувшую яхту в Керчи и решил вернуться на материк

Александр Маликов - человек необычный. В 2019 году он принял волевое решение, продал квартиру в столице Башкортостана, купил яхту «Пенелопа» и отправился в плавание. 28 мая он отчалил от пристани Агидели, а 17 июля пришвартовался в Керчи.
В 55 лет поставить на карту всё, продать квартиру, купить на вырученные деньги яхту и кардинально поменять образ жизни, может далеко не каждый.
Александр Маликов - один из таких смельчаков. Кстати, яхту он купил под именем "Пенелопа". Почти два месяца и 2200 км. в пути до Крыма пролетели, как один день.
"Все это время шел по автомобильному навигатору! – не без гордости рассказывает Александр Маликов.
В программу минимум, по мнению Александра "образца 2019-го года", входило "постоять у штурвала личной яхты и осуществить сокровенное – стать нудистом. Загорать голышом в Уфе негде, в Крыму же намного больше возможностей получить загар без пятен и найти единомышленников, которые не стесняются прилюдно снять с себя трусы и прочие одежды", - пишет КП.
А вот дальше всё пошло как-то не так, как задумывалось.
"На причале с сентября не получал зарплаты. Семейная жизнь тоже не удалась, не встретил в Керчи женщину, которая полюбила бы меня таким как я есть", - расстраивается современный Робинзон.
А от яты остались только фотографии. Любимая "Пенелопа" утонула и с лета 2022 года лежит на дне морском. Александр Маликов уверен, что злые люди разграбили его дом на воде, а затем специально утопили, чтобы спрятать концы в воду.
Денег, чтобы поднять её на поверхность, у Александра нет.
"Уезжаю из Керчи, буду жить в Волжском. Ищу друзей и женщину там", - обновил статус на своей странице в соцсети романтик и мореплаватель.
В Волжском у меня больше перспектив: предлагают хорошо оплачиваемую работу с предоставлением жилья, - рассказал журналистам КП Александр Маликов, решивший бросить
причал на Аршинцевской косе ради базы по аренде гусеничных кранов в городе Волжский Волгоградской области.
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