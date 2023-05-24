Нудист из Уфы разочаровался в женщинах, бросил затонувшую яхту в Керчи и решил вернуться на материк

В 55 лет поставить на карту всё, продать квартиру, купить на вырученные деньги яхту и кардинально поменять образ жизни, может далеко не каждый.

Александр Маликов - один из таких смельчаков. Кстати, яхту он купил под именем "Пенелопа". Почти два месяца и 2200 км. в пути до Крыма пролетели, как один день.