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Школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время последнего звонка

Школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время последнего звонка

Автор:
23 мая 2023 11:59
Сообщество : Криминал
Метки: видео   выпускник   нападение   нож   последний звонок   посёлок Иловля   
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К счастью, девочка серьёзно не пострадала.

Очередной школьный террорист решил на глазах у всей школы и родителей устроить расправу с неугодными людьми. Инцидент произошёл около часа назад во время празднования последнего звонка в посёлке Иловля под Волгоградом.


Ученик одиннадцатого класса с ножом напал на одноклассницу прямо на сцене, где несколько выпускников исполняли песню. Он приставил девочке нож к горлу, но нанести серьёзной травмы не успел. Другие ученики мгновенно отреагировали на крик одноклассницы и оттащили нападавшего.

По словам одноклассников нападавшего, тот с самого утра вёл себя не совсем адекватно, хотя ранее он был самым обычным парнем и не привлекал внимание странностями. В ближайшее время с ним будут работать психологи.

Как сообщают СМИ, 11-классник Григорий пронёс складной нож на школьную линейку в носке. Сейчас он находится в полиции, дожидаясь психологов. Свои мотивы объяснить не может. Пострадавшая девочка уже дома.

По данным некоторых источников, Григорий решил зарезать одноклассницу Леру из-за неразделённой любви. Хотя никогда не признавался ей в своих чувствах и даже боялся подойти к возлюбленной.

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Метки: видео   выпускник   нападение   нож   последний звонок   посёлок Иловля   
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23  комментария
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100
Sergei Час назад
в дурку мудака..
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4k
Сергей 4 минуты назад
трындец... вот повзрослеет она, выйдет замуж, дети, у них последний звонок, и куяк - "вы слушали маяк" - "вьетнамские флэшбеки" тут же подвалят... девочке психического здоровья!!!
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19k
Alush 7 минут назад
Служил в армии с одним из Иловли. Если это его сын-не удивлюсь. Такой же долбанутый был.
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1k
investas 8 минут назад
Телик включите на каждом канале - убить, резать орут.
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10k
Игорь 12 минут назад
одноклассники как то спокойно его повязали - привыкли наверное :)
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33
Murat Bayhan 14 минут назад
Он явно клиент психиатрической клиники.
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14k
kotovski 16 минут назад
спермотоксикоз , плюс явно травили его ну и видимо девушка ему не первый раз отказала...
малолеткам сейчас кажется , что им вседозволенно и ничего небудет, раньше таких больных сначала одноклассники били(вместо травли) иногда и в дурку забирали, а сейчас низя онижедети...
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11k
Vampire 21 минуту назад
Какие психологи?!!! Отдать его минут на десять отцу девочки, пусть воспитает если свои родители не в состоянии.
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12k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Психологи будут с ним работать? А почему не психиатры? Желательно инвазивно и где-нибудь в Кащенко.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Тихо шифером шурша
крыша едет неспеша.
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2k
Сергей Викторович 38 минут назад
Думаю у них будут интересные встречи выпускников ;)
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9k
МихА 42 минуты назад
ботан-очканафт задроченный, юный Чикатило пля
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92k
sapér Vodička 43 минуты назад
Вот и выросло поколение TIK -_TOKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5k
Rubiroid_47 46 минут назад
Дегенерат!
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310
устал я от вас 46 минут назад
Психологи с ним мля работать будут???!!!!! Сломать позвоночник + раздробить коленные и локтевые суставы и вернуть это мудака очкастого родителям. В больницу по омс естественно не принимать. И это МИНИМУМ того что было бы справедливо.
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74k
Viktor 49 минут назад
Вот тебе и ботан-умница!

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12k
Shtoppi 50 минут назад
<<В ближайшее время с ним будут работать психологи.>>
---------
думаю тут уже не психологи должны с ним работать, а психиатры и желательно в стационаре закрытого типа.
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14k
котегRUS 55 минут назад
больной на всю голову...

в дурку его, на пожизненно..
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10k
Б.Касторский 59 минут назад
Что-то жуть со школотой. Еще не отошли от сожжения ребенка в сарае, теперь это. Что за зверята такие? Откуда столько агрессии.
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8k
Гомерчик Час назад
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12k
Rus77 Час назад
Малолетний выродок!
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