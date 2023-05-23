Школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время последнего звонка

Очередной школьный террорист решил на глазах у всей школы и родителей устроить расправу с неугодными людьми. Инцидент произошёл около часа назад во время празднования последнего звонка в посёлке Иловля под Волгоградом.





Ученик одиннадцатого класса с ножом напал на одноклассницу прямо на сцене, где несколько выпускников исполняли песню. Он приставил девочке нож к горлу, но нанести серьёзной травмы не успел. Другие ученики мгновенно отреагировали на крик одноклассницы и оттащили нападавшего.