Школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время последнего звонка

К счастью, девочка серьёзно не пострадала.
Очередной школьный террорист решил на глазах у всей школы и родителей устроить расправу с неугодными людьми. Инцидент произошёл около часа назад во время празднования последнего звонка в посёлке Иловля под Волгоградом.
Ученик одиннадцатого класса с ножом напал на одноклассницу прямо на сцене, где несколько выпускников исполняли песню. Он приставил девочке нож к горлу, но нанести серьёзной травмы не успел. Другие ученики мгновенно отреагировали на крик одноклассницы и оттащили нападавшего.
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По словам одноклассников нападавшего, тот с самого утра вёл себя не совсем адекватно, хотя ранее он был самым обычным парнем и не привлекал внимание странностями. В ближайшее время с ним будут работать психологи.
Как сообщают СМИ, 11-классник Григорий пронёс складной нож на школьную линейку в носке. Сейчас он находится в полиции, дожидаясь психологов. Свои мотивы объяснить не может. Пострадавшая девочка уже дома.
По данным некоторых источников, Григорий решил зарезать одноклассницу Леру из-за неразделённой любви. Хотя никогда не признавался ей в своих чувствах и даже боялся подойти к возлюбленной.
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малолеткам сейчас кажется , что им вседозволенно и ничего небудет, раньше таких больных сначала одноклассники били(вместо травли) иногда и в дурку забирали, а сейчас низя онижедети...
крыша едет неспеша.
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думаю тут уже не психологи должны с ним работать, а психиатры и желательно в стационаре закрытого типа.
в дурку его, на пожизненно..