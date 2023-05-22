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Пассажирка попыталась обмануть авиакомпанию, чтобы не платить за перевес багажа

Пассажирка попыталась обмануть авиакомпанию, чтобы не платить за перевес багажа

Автор:
22 мая 2023 16:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   авиакомпания   авиапассажиры   нормы   перевес   перевес багажа   тарифы   хитрая бестия   
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У всех авиакомпаний существуют нормы бесплатного провоза багажа, а за дополнительный пассажир обязан доплачивать в соответствии с установленными тарифами. 19-летняя жительница Австралии попробовала обойти систему, нарядившись капустой. И сделала только хуже!

Адриана Окампо вместе с подругой летела из Мельбурна в свой родной город Аделаиду рейсом авиакомпании Jetstar Airways. Вес её багажа превышал лимит в 15 фунтов (6,8 кг), установленный авиакомпанией, и она об этом знала заранее — после того, как «еле закрыла» свою сумку в гостиничном номере.


Тем не менее, девушки приехали в аэропорт в надежде, что как-то проскочат с этим перевесом и всё обойдётся — например, у сотрудников аэропорта не будет времени на тщательную проверку. Это было очень самонадеянно.


Когда мы встали в очередь на посадку, мы увидели, как они вытащили тележку с весами.

Нам сказали, что за перевес нужно заплатить 65 долларов. А тратить 65 долларов очень не хотелось.


Поэтому Адриана решила попробовать смелый способ обойти существующие правила — просто надела на себя почти 6 килограммов одежды, дополнительно распихала что могла по карманам, а в штаны засунула iPad. Естественно, снимая всё это на видео для соцсетей и веселясь до упаду.


«Я была похожа на медведя. Я маленькая, миниатюрная, но выглядела как полная противоположность», — призналась она позже.


В итоге в багаже Адрианы осталось всего две пары обуви, джинсы, носки... в общем, сущие мелочи. А на ней самой было шесть слоёв одежды.

Несмотря на такие старания, уловка не сработала. Сотрудники авиакомпании сообщили девушкам, что заплатить 65 долларов всё равно придётся. Только при этом ещё и придётся лететь со всей этой одеждой на себе.


Все в очереди пялились и смеялись над нами, было как-то неловко. Людей раздражало, что мы всех задерживаем.


И да, потом пришлось 80 минут лететь, выглядя как дрессировщик бойцовых собак. Вот это облом!


«Мы, безусловно, видим забавную сторону этого инцидента, однако существуют правила, справедливые для всех, — сказал представитель авиакомпании. — Отслеживание того, сколько багажа пассажиры берут на борт, означает, что у каждого есть место для своих вещей, и мы соблюдаем наши требования безопасности».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   авиакомпания   авиапассажиры   нормы   перевес   перевес багажа   тарифы   хитрая бестия   
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4  комментария
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11k
Zемляк Час назад
Мля, я видел пассажиров только без багажа весящих 120 кг. Я с женой вместе столько весим. Так что, миниатюрным багаж бесплатно возить можно, думаю, справедливо.
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12k
GROMOZEKA 14 минут назад
19 лет?
Вот это ее потаскало
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59k
pynh 2 часа назад
ну и дура
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