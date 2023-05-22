Пассажирка попыталась обмануть авиакомпанию, чтобы не платить за перевес багажа

Несмотря на такие старания, уловка не сработала. Сотрудники авиакомпании сообщили девушкам, что заплатить 65 долларов всё равно придётся. Только при этом ещё и придётся лететь со всей этой одеждой на себе.





Все в очереди пялились и смеялись над нами, было как-то неловко. Людей раздражало, что мы всех задерживаем.





И да, потом пришлось 80 минут лететь, выглядя как дрессировщик бойцовых собак. Вот это облом!



