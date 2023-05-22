Точное попадание кружкой в голову в одном московском баре

Вячеслав просто пришёл в любимый бар поболеть за «Спартак», отдохнуть, поорать кричалки. Настроение мужчине испортил посетитель за соседним столиком — услышав оскорбление команды ЦСКА, он взял кружку и метнул её в голову противника, попав точно в цель.



После этого ситуация грозила окончательно выйти из-под контроля. Однако излишне эмоциональных болельщиков удалось утихомирить. Сам же Вячеслав получил несколько порезов от разбившегося стекла, поэтому матч фанату «Спартака» пришлось досматривать в больнице.