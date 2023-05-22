Точное попадание кружкой в голову в одном московском баре

FISHKINET
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Дерево смерти – самое опасное на Земле Дерево смерти – самое опасное на Земле Как сейчас выглядит девочка из России, которую все считали самым красивым ребёнком в мире Как сейчас выглядит девочка из России, которую все считали самым... Инфоцыганка Инна Тлиашинова вмиг обеднела Инфоцыганка Инна Тлиашинова вмиг обеднела Скрины из соцсетей&nbsp; Скрины из соцсетей  Месть грабителям в Бразилии Месть грабителям в Бразилии В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта Творения художников по декорациям Творения художников по декорациям Серьёзный разговор девочки с мамой Серьёзный разговор девочки с мамой Российский боец UFC одержал победу и станцевал калинку Российский боец UFC одержал победу и станцевал калинку За&nbsp;кадром советских фильмов За кадром советских фильмов Родился в железобетонной рубашке! Родился в железобетонной рубашке! Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки «Я это делал с целью разжигания религиозной розни»: в Волгограде силовики задержали доставщика еды за сожжение Корана «Я это делал с целью разжигания религиозной розни»: в Волгограде... Как грузинская авиакомпания президента своей страны в чёрный список внесла Как грузинская авиакомпания президента своей страны в чёрный... Лучше не злить опаздывающих британцев Лучше не злить опаздывающих британцев Вестник апокалипсиса? В аравийской пустыне забили уже более 50 источников воды Вестник апокалипсиса? В аравийской пустыне забили уже более 50... "Вы красивые такие, какие вы, такие и есть. То есть такие вы и красивые" "Вы красивые такие, какие вы, такие и есть. То есть такие вы и... В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его
Точное попадание кружкой в голову в одном московском баре

Точное попадание кружкой в голову в одном московском баре

Автор:
22 мая 2023 14:29
Метки: ЦСКА   бар   кричалка   кружка   спартак   футбол   
1496
1
1
«Е***ть будут твой "Спартак" е***ий».
Причиной броска стала фанатская кричалка.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ЦСКА   бар   кричалка   кружка   спартак   футбол   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan Час назад
Это каким отбитым дегенератом нужно быть, чтобы учудить подобное. Пивная кружка по моим прикидкам весит граммов 400-500. Кинуть ее в голову человеку-это, как минимум нанести легкие телесные повреждения, хотя, может чего и похуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
1k
Rom 10 минут назад
Дураки эти фанаты... такие фанаты.... Это игра, само слово обозначает то действие, которое происходит... игра... кто победил, тот и молодец. А такие вот..... таких и не жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
В моём детстве было: "А спартак, команда - так, один еврей и тот му*дак." С маленькой буквы, потому, как пох*уй на болельщиков от слова "совсем".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 42 минуты назад
Это хорошо что фанат, значит сотрясение мозга не грозит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kostick Час назад
я с этих фанатов вообще валяюсь) готовы поубивать друг дружку, не понимая одного, тем командам абсолютно начхать на эти разбитые головы. всегда вспоминаю "бронкскую историю", где санни шкету объясняет тупость того фанатения от кого-либо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Час назад
Соболев? После удаления сразу в бар!!!! Сильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi Час назад
видимо Вячеслав по синьке забыл, что он не в толпе на своем секторе, а в баре сидит и вые_ываться вслух там чревато, потому что оппоненты могут легко до него дотянуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf Час назад
А какой реакции ждали кричащие, интересно? Но мужик с кружкой переборщил конечно. Хотя если бы началась словесная перепалка не известно чем бы все закончилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
alexis Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
ruslan d Час назад
[мат] , из-за такой херни ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118442



Другие посты автора
Популярное
Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды. Например, такие как я
Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды. Например, такие как я
Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум
Сладкая месть: парень изящно проучил вредного соседа, который жаловался на шум
Набирающие популярность
Сестры Кривошляповы — самые известные сиамские близнецы СССР
Сестры Кривошляповы — самые известные сиамские близнецы СССР
Подборка необычных автомобилей
Подборка необычных автомобилей
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#кино#Россия#авария#Приколы#удивительно#мир#фильм
#Юмор#СССР#в мире#забавно#картинки#новости#интересное#подборка#Москва#полиция
#интересно#животные#ДТП#Прикол#США#позитив#дети#Жизнь#работа#Загадка
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Наблюдательный пункт любопытного пса Наблюдательный пункт любопытного пса Вот она — настоящая любовь Вот она — настоящая любовь Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона Кто-то выгуливает собак, а кто-то своего питона Инструкция как сэкономить на доставке Инструкция как сэкономить на доставке Какие вопросы, такие и ответы Какие вопросы, такие и ответы

На что жалуетесь?

Вернуться