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Неповторимые цитаты Дуайта Шрута из сериала "Офис"

Неповторимые цитаты Дуайта Шрута из сериала "Офис"

Автор:
22 мая 2023 18:03
Сообщество : Кино
Метки: офис   сериал Офис   цитаты   цитаты Дуайта Шрута   цитаты из сериала Офис   цитаты из сериалов   цитаты персонажей   
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Иногда сценаристы настолько хорошо прорабатывают образ и диалоги персонажа, что проникаешься симпатией даже к самому глупому, но харизматичному персонажу. Дуайт Шрут один из таких персонажей.
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Метки: офис   сериал Офис   цитаты   цитаты Дуайта Шрута   цитаты из сериала Офис   цитаты из сериалов   цитаты персонажей   
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2  комментария
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1k
Николай 22 минуты назад
рика и морти лучше посмотрите если не смотрели. Очередная йэбанина
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13k
Antique computer 40 минут назад
Персонаж неоднозначный. Но актер, который его сыграл - великолепен. Я считаю, именно на этом актере держался сериал - а вовсе не на парочке Джим и Пэм, и не на начальнике Макйле.
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