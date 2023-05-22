Неповторимые цитаты Дуайта Шрута из сериала "Офис"

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Иногда сценаристы настолько хорошо прорабатывают образ и диалоги персонажа, что проникаешься симпатией даже к самому глупому, но харизматичному персонажу. Дуайт Шрут один из таких персонажей.
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