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Пользователи соцсетей рассмотрели дьявола в банкнотах евро

Пользователи соцсетей рассмотрели дьявола в банкнотах евро

Автор:
22 мая 2023 15:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: банкноты   бафомет   велиал   доллары   дьявол   евро   купюры   
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Дьявол, как известно, кроется в деталях. Или в банкнотах мирового гегемона и его компании в лице Евросоюза. Пользователи соцсетей из Швейцарии поскладывали евро-купюры определенным образом и увидели на сгибах Вельзевула.

Это может показаться конспирологией, но, если взглянуть на долларовые купюры под определенным углом, то можно обнаружить на заветных зелёных не только американских президентов, но и ряд скрытых символов и важных пророчеств. Впрочем, это уже ни для кого не секрет - о зашифрованных в долларах числах, пентаграммах, гексограммах писали неоднократно.

Но тут любознательные швейцарцы рассмотрели средоточие зла ещё и в купюрах евро:


"...то, что дьявол кроется в деталях более, чем очевидно и явно его образ помещен сюда не случайно. Самое печальное, что мы не удивлены результатом":

Только гадают, где велиал, а где бафомет:

Может, у кого-то фантазия не в меру разыгралась? Но нет:

Сложив купюры по определенным линиям, можно получить очень неожиданные изображения:

Кстати, когда был объявлен конкурс на дизайн банкнот, консилиум Европейского Монетарного Института признал лучшей разработку Роберта Калина, который, в отличие от других, предложил не рисунки с натуры, а своего рода идеальные модели, специально созданные, чтобы наглядно показать особенности разных архитектурных стилей, доминировавших в Европе в разные эпохи.
Кроме евро, Роберт Калин разрабатывал дизайн для австрийского шиллинга, сирийского фунта (серия 2010 года) и азербайджанского маната. Надо бы к ним тоже приглядеться.

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Метки: банкноты   бафомет   велиал   доллары   дьявол   евро   купюры   
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23  комментария
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sedoisever Час назад
Я когда в детстве на ковёр смотрел, там вообще лютый трэш можно было разглядеть...
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SNZV 9 минут назад
... еще символ
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4k
Enigma Kuutar 24 минуты назад
По-моему это парейдолия называется.
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230
Pasha Panfilov vijilante 8 минут назад
Омай ва моу щиндейру.
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Pasha Panfilov vijilante 13 секунд назад
Какой я те сударь, булка ты французская штоле
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32k
MatveiVainrub 24 минуты назад
Покажите настоящего . Я сравню .
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1k
Kra Полчаса назад
Анекдот напомнило про женскую баню - "А вы на шкаф залезте!!"
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Всё об одном свидетельствует - налетит Земля на небесную ось!
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1k
SoulSeeker 43 минуты назад
Ах да, тут ещё весьма забавно количество звёзд, если кто помнит Откровения: "И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим,". Только тут рогов всего две, да и голова одна, впрочем, такой зверь там тоже описан: "И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим,"
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1k
SoulSeeker 45 минут назад
Конечно это всё смешно, забавно, конспирология и так далее. А потом смотришь как выходят с какой-нибудь Азовстали некие личности с ног доловы в свастиках и Бафометах - и по неволе задумаешься: что за сила их вскормила, вооружила, и натравила на Россию. Кто их хозяева? А уж если вспомнить всяких "Святых Джавелин", "Святых Хаймарсов", коктейли "кровь колорада", торты с лицами убитых воинов и так далее - тут уже нет-нет да и призадумаешься: что за фигня - ещё вчера были люди как люди, а сегодня - вон оно чего.
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35k
russger 51 минуту назад
И эти конспираторы когда-то давно такие: а давайте сделаем такие деньги, которые если приставить к зеркалу покажут Сатану?
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230
Pasha Panfilov russger 6 минут назад
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329
Александр Сергеев 54 минуты назад
Конспиролухи повсюду:))
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5k
BenderRodriguez Час назад
Ну с фантазией у них все хорошо!
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Опаньки Час назад
сколько же они выкурили чего-то
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10k
Летучий Мыш Час назад
Это минотавр
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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73768



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