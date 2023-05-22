Пользователи соцсетей рассмотрели дьявола в банкнотах евро

Дьявол, как известно, кроется в деталях. Или в банкнотах мирового гегемона и его компании в лице Евросоюза. Пользователи соцсетей из Швейцарии поскладывали евро-купюры определенным образом и увидели на сгибах Вельзевула.
Это может показаться конспирологией, но, если взглянуть на долларовые купюры под определенным углом, то можно обнаружить на заветных зелёных не только американских президентов, но и ряд скрытых символов и важных пророчеств. Впрочем, это уже ни для кого не секрет - о зашифрованных в долларах числах, пентаграммах, гексограммах писали неоднократно.
Но тут любознательные швейцарцы рассмотрели средоточие зла ещё и в купюрах евро:
"...то, что дьявол кроется в деталях более, чем очевидно и явно его образ помещен сюда не случайно. Самое печальное, что мы не удивлены результатом":
Только гадают, где велиал, а где бафомет:
Может, у кого-то фантазия не в меру разыгралась? Но нет:
Сложив купюры по определенным линиям, можно получить очень неожиданные изображения:
Кстати, когда был объявлен конкурс на дизайн банкнот, консилиум Европейского Монетарного Института признал лучшей разработку Роберта Калина, который, в отличие от других, предложил не рисунки с натуры, а своего рода идеальные модели, специально созданные, чтобы наглядно показать особенности разных архитектурных стилей, доминировавших в Европе в разные эпохи.
Кроме евро, Роберт Калин разрабатывал дизайн для австрийского шиллинга, сирийского фунта (серия 2010 года) и азербайджанского маната. Надо бы к ним тоже приглядеться.
Источник:
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