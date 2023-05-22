Пользователи соцсетей рассмотрели дьявола в банкнотах евро

Это может показаться конспирологией, но, если взглянуть на долларовые купюры под определенным углом, то можно обнаружить на заветных зелёных не только американских президентов, но и ряд скрытых символов и важных пророчеств. Впрочем, это уже ни для кого не секрет - о зашифрованных в долларах числах, пентаграммах, гексограммах писали неоднократно.

Но тут любознательные швейцарцы рассмотрели средоточие зла ещё и в купюрах евро:



