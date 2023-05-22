Разбитую гитару Курта Кобейна продали за 600 тысяч долларов

Собранная гитара Fender Stratocaster была собрана, но играть на ней уже нельзя. Солист группы Nirvana Курт Кобейн разбил гитару на одном из концертов. На корпусе инструмента музыканты оставили свои автографы.
Черная электрогитара Fender Stratocaster, разбитая Куртом Кобейна "в эпоху Nevermind", ушла с молотка за 596,9 тысяч долларов. Об этом сообщил американский аукционный дом Julien's Auctions.
Этот сломанный инструмент, как ни странно, от сломленного музыканта, который в самом деле определил ту бурную музыкальную эпоху, —, - рассказал представитель аукционного дома.
Гитара была подписана всеми тремя участниками группы Nirvana. Инструмент сначала принадлежал Марку Ланегану. Кобейн написал на гитаре: «Привет, Марк! С любовью, твой друг, Курт Кобейн. Завершенная рок-звезда».
Гитару заново собрали, но играть на ней уже нельзя. Черная электрогитара Fender Stratocaster продаётся как экспонат.
Источник:
- Серьёзный разговор с мамой
- "Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами
- Сколько еды помещается в щеках у хомяка
- Велосипедист не смог поделить дорогу с трамваем
- Водитель эвакуатора устроил неприятный сюрприз велосипедистам