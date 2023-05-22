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Aurus Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Aurus Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Автор:
22 мая 2023 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Aurus   ДТП   Москва   Патриарх   авария   авто   видео   
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Находился ли сам Патриарх в машине, неизвестно.

Авария произошла около 6:30 утра на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Aurus врезаался в Volvo, когда иномарка выезжала из переулка. По информации Baza, Aurus закреплен за Патриархом Кириллом, но неизвестно, находился ли он в машине.


Момент ДТП с "Аурусом" в центре Москвы. Он столкнулся с "Вольво" на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. На кадрах видно, что также задело автомобиль экстренных служб.


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Метки: Aurus   ДТП   Москва   Патриарх   авария   авто   видео   
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23  комментария
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10k
Алексей 2 часа назад
Боженька всё видит
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2k
Vovan Petroff 13 минут назад
Работодатель-то поскромнее был.
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10k
Copycat 15 минут назад
Ну как по мне это наглядное доказательство что иконки на приборной панели не работают - по тому что тут блин машина самого патриарха етить, он может её мыл святой водой
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25k
Volga_34 21 минуту назад
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11k
Евгений Полчаса назад
А зачем на него чехол натянули?
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58
no. 43 минуты назад
уже напрямую намекает.
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6k
sumrаknn 46 минут назад
Когда нормальные люди используют церковные элементы - попы на них в суд подают, типа нельзя нашенское в ваших нецерковных целях использовать. А сами мирскими благами пользуются только в путь. Ну там одежда - ладно, но машины то - зачем попу роскошь? а мигалка? они что, летят чью то душу спасать? А что, свои заклинания не работают? вместо мигалки приклеили бы иконы там, кадило, скрепили молитвами и должно работать. а мигалку пожарникам и скорой
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355
ЧЕбуратор Час назад
Всё в руках господа...
Грешить нужно было меньше.
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857
Шурман Час назад
Честно уже сам задумываюсь вольво взять , у меня как клин с 90тых пошел на бмв так и продолжается . Вчера смотрел новый 90тый и по мне так понравился , а эта 40 хорошо выдержала удар .
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857
Шурман Час назад
Ну можно списать на помеху , но вольво виноват , кстати 40ковка хорошо выдержала удар , молодцы что делают безопасные машины , а вот аурус как всегда , что жигули что это дерьмо .
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17k
Алексей Час назад
причастился батюшка с утра красненьким и за руль.....
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Виктор Глущенко 2 часа назад
С мигалкой летел . А ему за что положено мигалку ? Людей спасать спешил ? Экстренную помощь оказать хотел ?
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355
ЧЕбуратор Виктор Глущенко Час назад
На встречу с работодателем.
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932
Uganda 2 часа назад
с какой стороны был знак уступите дорогу?
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