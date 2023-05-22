Aurus Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

1907
1
4
Находился ли сам Патриарх в машине, неизвестно.
Авария произошла около 6:30 утра на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Aurus врезаался в Volvo, когда иномарка выезжала из переулка. По информации Baza, Aurus закреплен за Патриархом Кириллом, но неизвестно, находился ли он в машине.
Момент ДТП с "Аурусом" в центре Москвы. Он столкнулся с "Вольво" на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. На кадрах видно, что также задело автомобиль экстренных служб.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько еды помещается в щеках у хомяка
- Неприятный сюрприз для фермера
- "Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами
- Серьёзный разговор с мамой
- Вот она — настоящая любовь
Новости партнёров
реклама
Грешить нужно было меньше.
авария только на пользу пошла, сколько разъе*бали вольв за всю историю прежде чем она стала что то держать, а тут первая авария
ему всё что угодно можно мне кажется
до слез!