Это заброшенное советское убежище не успели разграбить мародёры и оно сгнило со всем содержимым

Сегодня я расскажу про небольшое заброшенное и на долгие годы позабытое людьми убежище 2-го класса защиты, сгнившее со всем своим содержимым.
Оно предназначалось для укрытия 150 работников администрации одного из канувших в небытие заводов, развалившихся в конце 1990-х гг., но несмотря на то, что сам завод давно не существует, возле его бывшей администрации в небольшом холме сохранилось это убежище.
После спуска по одному из двух наклонных входов нас встречает тамбур-шлюз с двумя гермодверями.
Пройдя который мы сразу же попадаем в зал для укрываемых, где стояло два ряда двухъярусных нар.
Здесь на одной из лежачих полок сохранился старенький ламповый монитор, который сюда скорее всего принесли уже в начале 2000-х гг.
Что интересно, это убежище не успели разграбить мародёры и оно без обслуживания и регулярных проветриваний попросту сгнило со всем своим содержимым.
На полках остались уже напрочь испорченные влажностью войсковые приборы химической разведки с индивидуальными дозиметрами.
Дозиметры-радиометры серии ДП-5.
В конце зала располагалась небольшая комната склада средств индивидуальной защиты органов дыхания с несколькими ящиками противогазов.
В них сгнившие самые массовые за всю историю противогазы ГП-5.
На полках лежали остатки расчётных линеек Гражданской Обороны, на которых высчитывали радиационное заражение.
Коробка просроченных индивидуальных аптечек АИ-2.
Различный инструмент и санитарные сумки.
И довольно редкое явление в убежищах в виде тарелок и кружек.
А ещё весы.
И настольные таблички дежурной группы.
Вдоль стены под потолком располагался бак аварийного запаса питьевой воды.
С другой стороны зала у входного тамбур-шлюза располагались мужские и женские санузлы.
С умывальником и унитазом.
Проходим во второй зал со стоящим по центру одиноким сейфом.
В нём располагался учебный класс и рабочие столы оперативной дежурной группы. К сожалению мебель здесь давно превратилась в труху.
На стенах зала висели учебные плакаты с различными инструкциями по действиям в режиме чрезвычайных ситуаций.
Остатки литературы по Гражданской Обороне.
Вдоль стены здесь был подвешен ещё один бак аварийного запаса воды.
В конце зала находилось вентиляционное помещение.
Где сохранилось две фильтро-вентиляционных установки со столбиками фильтров, предназначавшихся для очистки воздуха от радиоактивной пыли. В качестве привода в них использовались электро-ручные вентиляторы ЭРВ-49, работавшие как от мотора, так и от ручной тяги.
На стене висел щит управления электромоторами ФВУ.
Привод режима чистой вентиляции.
Возвращаемся в зал и осмотрим ещё несколько уцелевших плакатов.
На которых обозначались схемы эвакуации рабочих давно несуществующего предприятия.
И места запасных районов размещения при эвакуации.
А слева от помещения ФВУ располагался тамбур-шлюз второго входа с запертой гермодверью.
Вот такое небольшое заброшенное убежище, а на этом всё.
Источник:
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