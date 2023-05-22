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Это заброшенное советское убежище не успели разграбить мародёры и оно сгнило со всем содержимым

Это заброшенное советское убежище не успели разграбить мародёры и оно сгнило со всем содержимым

Автор:
22 мая 2023 08:52
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: заброшка   интересно   мародеры   советское убежище   удивительно   фото   
1157
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Сегодня я расскажу про небольшое заброшенное и на долгие годы позабытое людьми убежище 2-го класса защиты, сгнившее со всем своим содержимым.

Оно предназначалось для укрытия 150 работников администрации одного из канувших в небытие заводов, развалившихся в конце 1990-х гг., но несмотря на то, что сам завод давно не существует, возле его бывшей администрации в небольшом холме сохранилось это убежище.

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После спуска по одному из двух наклонных входов нас встречает тамбур-шлюз с двумя гермодверями.

Пройдя который мы сразу же попадаем в зал для укрываемых, где стояло два ряда двухъярусных нар.

Здесь на одной из лежачих полок сохранился старенький ламповый монитор, который сюда скорее всего принесли уже в начале 2000-х гг.

Что интересно, это убежище не успели разграбить мародёры и оно без обслуживания и регулярных проветриваний попросту сгнило со всем своим содержимым.

На полках остались уже напрочь испорченные влажностью войсковые приборы химической разведки с индивидуальными дозиметрами.

Дозиметры-радиометры серии ДП-5.

В конце зала располагалась небольшая комната склада средств индивидуальной защиты органов дыхания с несколькими ящиками противогазов.

В них сгнившие самые массовые за всю историю противогазы ГП-5.

На полках лежали остатки расчётных линеек Гражданской Обороны, на которых высчитывали радиационное заражение.

Коробка просроченных индивидуальных аптечек АИ-2.

Различный инструмент и санитарные сумки.

И довольно редкое явление в убежищах в виде тарелок и кружек.

А ещё весы.

И настольные таблички дежурной группы.

Вдоль стены под потолком располагался бак аварийного запаса питьевой воды.

С другой стороны зала у входного тамбур-шлюза располагались мужские и женские санузлы.

С умывальником и унитазом.

Проходим во второй зал со стоящим по центру одиноким сейфом.

В нём располагался учебный класс и рабочие столы оперативной дежурной группы. К сожалению мебель здесь давно превратилась в труху.

На стенах зала висели учебные плакаты с различными инструкциями по действиям в режиме чрезвычайных ситуаций.

Остатки литературы по Гражданской Обороне.

Вдоль стены здесь был подвешен ещё один бак аварийного запаса воды.

В конце зала находилось вентиляционное помещение.

Где сохранилось две фильтро-вентиляционных установки со столбиками фильтров, предназначавшихся для очистки воздуха от радиоактивной пыли. В качестве привода в них использовались электро-ручные вентиляторы ЭРВ-49, работавшие как от мотора, так и от ручной тяги.

На стене висел щит управления электромоторами ФВУ.

Привод режима чистой вентиляции.

Возвращаемся в зал и осмотрим ещё несколько уцелевших плакатов.

На которых обозначались схемы эвакуации рабочих давно несуществующего предприятия.

И места запасных районов размещения при эвакуации.

А слева от помещения ФВУ располагался тамбур-шлюз второго входа с запертой гермодверью.

Вот такое небольшое заброшенное убежище, а на этом всё.

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Метки: заброшка   интересно   мародеры   советское убежище   удивительно   фото   
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6  комментариев
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1k
Dimon 12 минут назад
" Порадовала" фраза автора: "укрытие для администрации завода". Типо на остальных работников было наплевать советской власти! Очередной вброс!
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46k
Максим Т. 46 секунд назад
Ламповый монитор? Угу. А почему без линзы?
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
насосы воду грунтовые не откачивают вот сырость всё и загубила.
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16k
Совранский Полчаса назад
Остатки былой цивилизации!
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8k
Гомерчик 50 минут назад
Комментарий к фото
Сумка с картриджами от денди )))
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345
ЧЕбуратор Гомерчик 23 минуты назад
Комментарий к фото
Такой "картридж" мог спаси жизнь.
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