Власти Германии распродают туалетную бумагу батальона НАТО

Речь идёт о 9270 рулонах из запасов бундесвера, которые хранятся в казармах НАТО близ города Везель на западе страны.

Забрать покупку нужно в военной части, где дислоцируется батальон НАТО. Bild предположил, что туалетная бумага оказалась не востребована из-за частых командировок солдат.

Журналисты подсчитали, что среднестатистическому гражданину Германии этого хватит на 211 лет.