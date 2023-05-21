Власти Германии распродают туалетную бумагу батальона НАТО

Власти Германии выставили на аукцион 3,3 тонны туалетной бумаги из запасов бундесвера. Об этом сообщает Bild. Всего на аукцион выставлено 9270 рулонов.
Объявление о рапродаже казённых запасов туалетной бумаги появилось на онлайн-платформе правительства ФРГ, где продают невостребованное госимущество.
«Ювелирные изделия, ковры, фарфор — федеральное правительство регулярно продает "сувениры". Но появилось предложение, которое ставит в тупик: туалетная бумага, неиспользованная, в оригинальной упаковке», — говорится в материале "рупора немецкой демократии" - Bild.
Речь идёт о 9270 рулонах из запасов бундесвера, которые хранятся в казармах НАТО близ города Везель на западе страны.
Забрать покупку нужно в военной части, где дислоцируется батальон НАТО. Bild предположил, что туалетная бумага оказалась не востребована из-за частых командировок солдат.
Журналисты подсчитали, что среднестатистическому гражданину Германии этого хватит на 211 лет.
В Минобороны ФРГ прокомментировать информацию о распродаже необычного имущества отказались.
В объявлении указано, что бумага «неиспользованная, в оригинальной упаковке».
И на этом спасибо.
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Ну если ковры с фарфором продают, почему бумага вызывает шок?
Вот бумага и не используется.