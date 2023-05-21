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Власти Германии распродают туалетную бумагу батальона НАТО

Власти Германии распродают туалетную бумагу батальона НАТО

Автор:
21 мая 2023 20:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   бундесвер   нато   распродажа   рулоны   туалетная бумага   
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Власти Германии выставили на аукцион 3,3 тонны туалетной бумаги из запасов бундесвера. Об этом сообщает Bild. Всего на аукцион выставлено 9270 рулонов.

Объявление о рапродаже казённых запасов туалетной бумаги появилось на онлайн-платформе правительства ФРГ, где продают невостребованное госимущество.

«Ювелирные изделия, ковры, фарфор — федеральное правительство регулярно продает "сувениры". Но появилось предложение, которое ставит в тупик: туалетная бумага, неиспользованная, в оригинальной упаковке», — говорится в материале "рупора немецкой демократии" - Bild.

Речь идёт о 9270 рулонах из запасов бундесвера, которые хранятся в казармах НАТО близ города Везель на западе страны.

Забрать покупку нужно в военной части, где дислоцируется батальон НАТО. Bild предположил, что туалетная бумага оказалась не востребована из-за частых командировок солдат.

Журналисты подсчитали, что среднестатистическому гражданину Германии этого хватит на 211 лет.

В Минобороны ФРГ прокомментировать информацию о распродаже необычного имущества отказались.

В объявлении указано, что бумага «неиспользованная, в оригинальной упаковке».

И на этом спасибо.


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Метки: Германия   бундесвер   нато   распродажа   рулоны   туалетная бумага   
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14  комментариев
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867
Ибрагим Прутков Полчаса назад
К чему новость? Госрезерв должен обновляться по достижении какого-то срока хранения
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35k
russger 6 минут назад
"Но появилось предложение, которое ставит в тупик: туалетная бумага, неиспользованная, в оригинальной упаковке"

Ну если ковры с фарфором продают, почему бумага вызывает шок?
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
чо,? после падения Бахмута засранцев стало на порядок меньше?
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47k
turyst 9 минут назад
Да просто выдали всем солдатам чёпики.
Вот бумага и не используется.
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
Что оне с солдатами сделали?
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Зачем продавать? Зеле как гумпомощь. А то его воины все в г***не по окопам бегают.
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1k
том Полчаса назад
Неужели стало срать некому?! Эх демография, мать её!
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3k
poбт 38 минут назад
надо было в ковид барыжить
уже неактуально
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49k
Сергей 42 минуты назад
Ну это они зря...А вдруг славные вотомки тевтонов массово обосрутся...Чем их германия спасать будет...?
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19k
Александр 50 минут назад
Наверно оказалось что бумага недостаточно мягкая для военных жоп
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107k
parallax 51 минуту назад
А чем теперь натовцы будут подтираться? Пальцем?
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13k
кира 55 минут назад
А она точно неиспользованная?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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