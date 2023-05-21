Творения художников по декорациям

466
31
С появлением компьютерной графики все больше режиссеров используют для съемок фильмов хромакей — зеленый экран, который при монтаже заменяется на нужный фон.
Но раньше создание декораций для фильма было куда более трудоемким и времязатратным процессом. Для этого нанимали специальных художников по декорациям, которые строили миниатюры того, что окажется в кадре. Давайте вместе рассмотрим их творения!
Интересного просмотра!
×
×
20.
Любят миниатюрные декорации и создатели мультфильмов: вот забавный кадр из «Бесподобного мистера Фокса», позволяющий оценить масштаб.
Источник:
Ссылки по теме:
- Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма
- Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей
- В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом
- Выгодная продажа монет
- Трансгендер закатил скандал в дагестанском салоне красоты
Новости партнёров
реклама