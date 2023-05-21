Творения художников по декорациям

С появлением компьютерной графики все больше режиссеров используют для съемок фильмов хромакей — зеленый экран, который при монтаже заменяется на нужный фон.

Но раньше создание декораций для фильма было куда более трудоемким и времязатратным процессом. Для этого нанимали специальных художников по декорациям, которые строили миниатюры того, что окажется в кадре. Давайте вместе рассмотрим их творения!

Интересного просмотра!