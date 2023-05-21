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Творения художников по декорациям

Творения художников по декорациям

Автор:
21 мая 2023 18:05
Метки: декорации   кино   фото   
466
31

С появлением компьютерной графики все больше режиссеров используют для съемок фильмов хромакей — зеленый экран, который при монтаже заменяется на нужный фон.

Но раньше создание декораций для фильма было куда более трудоемким и времязатратным процессом. Для этого нанимали специальных художников по декорациям, которые строили миниатюры того, что окажется в кадре. Давайте вместе рассмотрим их творения!

Интересного просмотра!

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Метки: декорации   кино   фото   
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1  комментарий
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Ваня Час назад
а щас все компуктеры намалюют...
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