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Вилли-ослик – крот по призванию, потративший полжизни на то, чтобы уйти в никуда

Вилли-ослик – крот по призванию, потративший полжизни на то, чтобы уйти в никуда

Автор:
20 мая 2023 20:30
Сообщество : Истории
Метки: Бурро   Мохаве   Уильям Генри Шмидт   интересно   история   ослик   работа   туннель   упрямство   цель   
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Коты, когда им нечем заняться, приступают к гигиеническим процедурам. Люди занимаются всякими разностями, но этот парень в части абсурдности идеи использования свободного времени достоин Книги рекордов Гиннесса.

Пустыня Мохаве, расползшаяся на территорию сразу нескольких штатов (Калифорния, Невада, Аризона, Юта), – местечко специфическое. Зимой здесь мрачно и уныло, а летом впору испариться, ведь солнце жарит до +50 и даже больше.

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И есть здесь необычное местечко – туннель протяжённостью около двух километров. Который никуда не ведёт. В чём смысл столь эпохального творения? На этот вопрос должен знать ответ Уильям Генри Шмидт по прозвищу Бурро – ослик. И, видимо, прозвали мужичка не просто так, поскольку по степени упрямства он легко сделал бы целое стадо ослов.

Вилли жил отшельником. И поэтому о его грандиозной идее – прорыть туннель в пустыне никто не знал. А зачем туннель понадобился самому Шмидту? На все вопросы, когда правда всё же открылась, он уклончиво отвечал – «найти короткий путь». Откуда и куда? До объяснений трудолюбивый «ослик» уже не снизошёл.

Он вгрызался в гранит горы, долбил породу киркой, молотом, дрелью. Даже взрывчаткой баловался. Одновременно оборудуя внутри рельсы для вывоза отработанного материала.

Слухи по округе уже поползли. Ещё бы им не поползти, ведь мужчина работал, на минуточку, 38 лет! Местные шептались, что Уильям наткнулся на золотую жилу или богатые залежи руды. Но Шмидт не снисходил до объяснений. Просто копал, копал, копал…

Пока однажды не пропал из виду. Неужели что-то случилось? Мужчина был уже в возрасте, без малого 70 лет, в туннеле ему могло стать плохо. Да и фауна в пустыне не самая дружелюбная – кусачие скорпионы, ядовитые змеи и опасные пауки. Группа добровольцев во главе с местным шерифом отправилась к входу. Кричали-стучали, пытаясь привлечь внимание. Но безрезультатно.

Через несколько дней подключили уже профессионалов, поскольку дилетантам болтаться под не слишком надёжными сводами было опасно. Они выяснили, что протяжённость туннеля превысила 2 километра при ширине 3 и высоте 1,8 метра. А закончился он… тупиком. У стены стояла тачка, валялись сломанные инструменты и несколько блестящих камней.

Которые оказались пиритом. Его называют «золотом дураков», поскольку железный колчедан очень уж похож и является частым спутником золота. Нашёл сокровища упрямый Бурро или нет – неизвестно. С учётом характера он бы никогда в этом не признался. Но туннель он забросил и перебрался жить в городок по соседству. Потом нашёл себе напарника и вместе с ним водил по творению своих рук экскурсии. Человек-крот умер в 1954 году. И тайны туннеля, если таковые имелись, унёс с собой в могилу.

А результат его упорства стал не только местной, но мировой достопримечательностью. И кем бы ни был на самом деле Шмидт – непрошибаемым упрямцем, эксцентричным чудаком или обычным психом, он смог создать место, куда как магнитом тянет туристов, романтиков и просто любопытных из разных стран мира.

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Метки: Бурро   Мохаве   Уильям Генри Шмидт   интересно   история   ослик   работа   туннель   упрямство   цель   
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1  комментарий
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мемфрид 14 минут назад
Только такие же идиоты полезут смотреть на дырку в земле.
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