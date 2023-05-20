Вилли-ослик – крот по призванию, потративший полжизни на то, чтобы уйти в никуда

Вилли жил отшельником. И поэтому о его грандиозной идее – прорыть туннель в пустыне никто не знал. А зачем туннель понадобился самому Шмидту? На все вопросы, когда правда всё же открылась, он уклончиво отвечал – «найти короткий путь». Откуда и куда? До объяснений трудолюбивый «ослик» уже не снизошёл.

Он вгрызался в гранит горы, долбил породу киркой, молотом, дрелью. Даже взрывчаткой баловался. Одновременно оборудуя внутри рельсы для вывоза отработанного материала.