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Странное создание, обнаруженное в глубинах арктических льдов

Странное создание, обнаруженное в глубинах арктических льдов

Автор:
20 мая 2023 16:19
Сообщество : Животные
Метки: Джеймс Дуайт Дана   арктика   вид   интересно   исследование   креветка   необычно   планктон   ракообразное   строение   
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Арктика – это ледяная пустыня, хранящая множество загадок. И иногда она нехотя приоткрывает завесу одной тайны, порождая множество вопросов.

Эту находку исследователи назвали «маленьким монстром». Что логично, ведь существо не похоже ни на один из известных науке видов. Но в привычном понимании монстр – это нечто громадное и устрашающее. Это создание монструозно не по причине габаритов, а в силу необычности строения. А размеры «монстра» более чем скромные. Останки планктона обнаружил ещё в позапрошлом веке американский геолог Джеймс Дуайт Дана. И, не мудрствуя лукаво, назвал находку Monstrilla.

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К исследованию американца вернулись уже современные учёные. И в 2014 году экспедиция наткнулась на аналогичное создание. Оно отлично сохранилось благодаря низким температурам и представляет собой нечто похожее на креветку, но размером всего несколько миллиметров. У «монстрика» плоская голова, снабжённая усиками-метёлками,  четыре пары лапок и всего один глаз. У микро-циклопа есть дополнительные конечности, напоминающие лапы водных млекопитающих, и гениталии необычной формы. Находка уникальна тем, что планктону не посчастливилось вмёрзнуть в лёд в конце весны – начале лета. То есть в стадии взрослой особи, а не личинки.

Несмотря на скромные габариты, неизвестный монстр занимает свою нишу и вместе с себе подобными участвует в формировании экосистемы нашей планеты.

Monstrillopsis planifrons – «монстр с плоской головой» стал очередным доказательством того, что вечные льды скрывают огромное количество секретов. А Арктика – это своего рода гигантская морозильная камера, позволяющая сохранять объекты исследований в идеальном состоянии.

Помимо крошечного ракообразного исследователи нашли ещё несколько необычных экспонатов, похожих на губки. Они обнаружились на почти километровой глубине от поверхности шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде.

Объективы спущенных камер зафиксировали скопление таких губок на камне. Кто они – непонятно. Но, как и «маленький монстр», они представляют интерес для науки и возможность стать на шаг ближе к разгадке очередной тайны ледяной пустыни.


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Метки: Джеймс Дуайт Дана   арктика   вид   интересно   исследование   креветка   необычно   планктон   ракообразное   строение   
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3  комментария
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18k
Дмитрий 55 минут назад
Ох, вы там добалуетесь,
Ох, вы доизвлекаетесь...

(С)
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84
Александра С 22 минуты назад
Эта информация намного правдоподобнее звучит, чем та, в которой американцы рассказывали о летающих мисках.
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65k
Дворняга 58 минут назад
Уже разморозили? Маски-перчатки закупать, или на этот раз нужны ОЗК?
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