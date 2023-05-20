Странное создание, обнаруженное в глубинах арктических льдов

Арктика – это ледяная пустыня, хранящая множество загадок. И иногда она нехотя приоткрывает завесу одной тайны, порождая множество вопросов.
Эту находку исследователи назвали «маленьким монстром». Что логично, ведь существо не похоже ни на один из известных науке видов. Но в привычном понимании монстр – это нечто громадное и устрашающее. Это создание монструозно не по причине габаритов, а в силу необычности строения. А размеры «монстра» более чем скромные. Останки планктона обнаружил ещё в позапрошлом веке американский геолог Джеймс Дуайт Дана. И, не мудрствуя лукаво, назвал находку Monstrilla.
К исследованию американца вернулись уже современные учёные. И в 2014 году экспедиция наткнулась на аналогичное создание. Оно отлично сохранилось благодаря низким температурам и представляет собой нечто похожее на креветку, но размером всего несколько миллиметров. У «монстрика» плоская голова, снабжённая усиками-метёлками, четыре пары лапок и всего один глаз. У микро-циклопа есть дополнительные конечности, напоминающие лапы водных млекопитающих, и гениталии необычной формы. Находка уникальна тем, что планктону не посчастливилось вмёрзнуть в лёд в конце весны – начале лета. То есть в стадии взрослой особи, а не личинки.
Несмотря на скромные габариты, неизвестный монстр занимает свою нишу и вместе с себе подобными участвует в формировании экосистемы нашей планеты.
Monstrillopsis planifrons – «монстр с плоской головой» стал очередным доказательством того, что вечные льды скрывают огромное количество секретов. А Арктика – это своего рода гигантская морозильная камера, позволяющая сохранять объекты исследований в идеальном состоянии.
Помимо крошечного ракообразного исследователи нашли ещё несколько необычных экспонатов, похожих на губки. Они обнаружились на почти километровой глубине от поверхности шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде.
Объективы спущенных камер зафиксировали скопление таких губок на камне. Кто они – непонятно. Но, как и «маленький монстр», они представляют интерес для науки и возможность стать на шаг ближе к разгадке очередной тайны ледяной пустыни.
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Ох, вы доизвлекаетесь...
(С)