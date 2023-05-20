Странное создание, обнаруженное в глубинах арктических льдов

К исследованию американца вернулись уже современные учёные. И в 2014 году экспедиция наткнулась на аналогичное создание. Оно отлично сохранилось благодаря низким температурам и представляет собой нечто похожее на креветку, но размером всего несколько миллиметров. У «монстрика» плоская голова, снабжённая усиками-метёлками, четыре пары лапок и всего один глаз. У микро-циклопа есть дополнительные конечности, напоминающие лапы водных млекопитающих, и гениталии необычной формы. Находка уникальна тем, что планктону не посчастливилось вмёрзнуть в лёд в конце весны – начале лета. То есть в стадии взрослой особи, а не личинки.

Несмотря на скромные габариты, неизвестный монстр занимает свою нишу и вместе с себе подобными участвует в формировании экосистемы нашей планеты.